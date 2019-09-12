〈蘋果新品發表〉iPhone 11系列明預購 供應鏈卻透露Q4蘋果預估需求下滑

蘋果新手機 iPhone 11 系列正式發表，此款蘋果末代 4G 手機將自明 (13) 日起開始預購，綜合最新蘋果供應鏈廠商接獲的需求預估 (Rolling Forecast)，蘋果今年蘋果對 iPhone 銷售企圖心，已較 8 月初減弱，預估第 4 季零組件需求量為 5100 萬支，較去年同期 6100 萬支，年減 16.4%。但新手機 iPhone 11 中的零組件，可預期 10 月需求預估最旺盛，也將反映在相關零組件廠營收表現上。

另一個預估數字也顯示，蘋果對新手機銷售看法保守，就 iPhone 11、iPhone 11 Pro 及 iPhone 11 Pro Max 三款新機的零組件下單量，以入門款 LCD 版 iPhone 11 機種零組件下單量，為三款中最高。

蘋果供應廠商指出，蘋果最新需求預估，第 4 季零組件需求量為 5100 萬支，較去年同期的 6100 萬支年減 16.4%，非鏡頭光學元件在接下來幾個月的需求，與去年同月相比，9 月約略持平、10 月需求預估年成長 15%，但到了 11 月，需求預估衰退 14%。

這與先前 8 月蘋果提出 9-11 月需求逐月都較去年同期成長，有明顯落差，其中 10 月訂單需求預估量成長確定，先前蘋果預估， 10 月需求較去年成長 37.5%，最新數字則修正為較去年同期成長 15%。

台廠供應鏈廠商指出，蘋果零組件需求預估經常變動，也考驗供應鏈的應變能力，法人目前對蘋果新手機銷售已從極度悲觀看法，修正到恢復正常，目前最重要的觀察點在於明天起的 iPhone 11 系列全球預購狀況。