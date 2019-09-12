全球最佳大學 台大排名躍升至第120名 史上第2高

英國泰晤士報高等教育特刊（THE）今 (12) 日公布 2020 年全球最佳大學排行榜，台灣共有 36 所學校入榜，較前一年增加 4 所，其中，台灣大學一口氣攀升 50 個名次，來到第 120 名，是史上第 2 高的成績，也是國內唯一一家擠進全球前 200 名的學校。

根據 THE 調查，除了台大躍上第 120 名，清華大學、台北醫學大學的排名也進入前 400 名。THE 指出，台大及北醫的名次提升，主要是由於論文引用影響力及研究環境得分提高，而清大在教學環境、研究環境及來自企業的研究經費等項目得分更高。

另外，中國醫藥大學、交通大學、台灣科技大學、陽明大學排名在 501 至 600 名間，成功大學及台灣師範大學排名則在 601 至 800 名之間。

全球排名的部分，英國牛津大學連續 4 年排名全球第一，美國的加州理工學院從第 5 一舉衝上第 2 名。劍橋、史丹佛及麻省理工（MIT）排名依序為第 3 至第 5，普林斯頓上升 1 名至第 6，哈佛則下降 1 位至第 7，耶魯排名不變穩居第 8，芝加哥、倫敦帝國學院則互換排名，分別為第 9、第 10。

中國則是目前亞洲所有大學中，占據排名最高的 2 個名次，分別是北京清華大學第 23 名 (較前一年下滑 1 名)，以及北京大學第 24 名 (上升 7 名)，勝過新加坡國立大學的第 25 名，而香港大學則位居全球第 35 名，也是亞洲第 4 。