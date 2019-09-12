政院拍板廢印花稅 降交易成本 將送立院拚三讀 

印花稅為地方稅，行政院院會今 (12) 日審查拍板通過「印花稅法廢止案」，財政部表示，廢止印花稅可降低交易成本，對於促進經濟成長有正面助益，讓全民受惠。對於地方稅收減少部分，中央承諾會全額補足，行政院院會今通過，接下來將送進立法院審議，一旦三讀通過，已經邁入第 85 個年頭的印花稅將走入歷史。

印花稅法從民國 23 年實施至今，行政院認為，時空環境早已大大改變，加上我國印花稅占總體稅收的比重也逐年下降，僅占全國稅收實徵淨額的約 0.5%，因此決議廢止印花稅。

財政部進一步說明，我國現行對「銀錢收據」、「買賣動產契據」、「承攬契據」與「典賣、讓受及分割不動產契據」4 種憑證課徵印花稅，印花稅的課徵衍生 5 大實務問題，為了消除此 5 大問題，財政部因此擬具「印花稅法廢止說明」陳報行政院審查，並於今天第 3668 次院會決議通過。

對於課徵印花稅的 5 大實務問題，財政部提出分別為：

1. 外界對同一交易行為須核課印花稅及營業稅等稅目，時有重複課稅疑慮。

2. 徵納雙方對於是否構成課稅憑證及究屬何類課稅憑證，時有爭議。

3. 印花稅採貼花或彙總申報完稅方式不易控管，易生逃漏。

4. 主張合約於國外簽訂以規避稅負。

5. 印花稅稅源可跨縣市流動，造成地方政府間爭稅情形。

財政部強調，廢止印花稅可消除納稅義務人交易過程的干擾，並降低交易成本，對於促進經濟成長有正面助益，依中央法規標準法第 21 條第 2 款規定，擬予廢止，讓全民受惠。

財政部進一步說明，印花稅法廢止案已經經行政院今日院會通過，行政院將核轉立法院審議，日後將積極與立法院朝野各黨團溝通，盼早日完成廢止程序。

對於地方稅收因此短收部分，財政部表示，鑑於印花稅屬百分百直轄市及縣（市）收入，若經立法院審議廢止印花稅法，未及納編預算的年度先由行政院主計總處衡酌中央政府財源，會統籌規劃全額補足各地方政府減少的稅收；之後的年度則由財政部編列預算作為替代財源，未來納入財政收支劃分法修正草案通盤處理。