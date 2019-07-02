OPEC延長減產協議至2020年3月 但需求疑慮使油價跌逾1%

雖然石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+) 取得共識，將延長減產協議至 2020 年 3 月，但對全球經濟成長趨緩、石油需求下滑的擔憂情緒，使今 (2) 日油價下挫，跌幅逾 1%。

台北時間週二晚間 8 點 53 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.03%，至每桶 64.39 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.27%，至每桶 58.34 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

OPEC + 本週一、二於維也納召開會議，於會中決定延長減產協議 9 個月；值得注意的是，早在本次會議登場前，俄羅斯總統普丁便對媒體透露，已和沙烏地阿拉伯達成共識，將把減產協議延長 6 至 9 個月。

沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 在接受路透社採訪時證實，OPEC + 已達成延長減產協議的共識。

為避免美國頁岩油產量飆升，導致油價下滑，自 2017 年以來，OPEC + 便持續採取減產措施；然而，美中貿易戰對全球經濟、原油需求的衝擊，讓 OPEC + 在平衡油市供需一事上，面臨更多挑戰。

美國總統川普和中國國家主席習近平，上週六於 20 國集團 (G20) 峰會上會晤，雙方決定恢復貿易談判，美方無限期暫停對 3000 億美元中國輸美商品加徵關稅，且美國企業可出售「無重大國安問題的設備」給華為。

川普週一透露，5 月一度停擺的美中貿易談判，已經重啟，雙方談判代表透過電話「談了很多」。