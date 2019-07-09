OPEC減產也沒用？高盛：美國原油產量估2020年超過全球需求

雖然石油輸出國組織及其盟國 (OPEC+)，將延長減產協議至 2020 年 3 月，但投行高盛預估，2020 年美國頁岩油產量增幅，將超過全球需求增幅，抑制油價漲勢。

台北時間週二下午 4 點 27 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 0.17%，至每桶 64 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.35%，至每桶 57.46 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

高盛估計，2019、2020 年，美國原油日產量，將分別成長 130 萬桶和 120 萬桶，在此同時，全球需求成長幅度，則為 80 萬桶和 160 萬桶。

油價方面，高盛預估，2020 年，布蘭特和西德州中級原油價格，分別為每桶 60 美元和 55.5 美元。

OPEC + 上週於維也納召開會議，於會中決定延長減產協議至 2020 年 3 月；另一方面，伊朗週一揚言，要將濃縮鈾純度高至 20%，並重啟已關閉的離心機，在中東緊張情勢持續升溫的情況下，昨日油價持穩。

美國總統川普上月下令，對伊朗最高領導人哈米尼 (Ayatollah Ali Khamenei) 及 8 名高階軍事將領，實施財務制裁，並稱此舉將使哈米尼無法獲得資金來源。

受美國政府經濟制裁影響，伊朗石油產量持續下滑，目前已降至每日 228 萬桶左右，為近 30 年來最低水平。

美國頻頻祭出制裁，伊朗則不斷挑戰核協議規範，伊朗日前宣布，將提高濃縮鈾純度，使之超出 2015 年核子協議規範上限 (3.67%)；對此，川普示警，「伊朗最好謹慎點」；國務卿龐培歐也強調，若伊朗這樣做，將面臨進一步制裁。