阿里巴巴20億美元收購跨境電商網易考拉

電商巨頭阿里巴巴於週五 (6 日) 以 20 億美元成功收購中國網路遊戲公司網易 (NetEase) 旗下，中國最大跨境電商平台 - 考拉 (Kaola)，甚至阿里巴巴甚至對網易的雲音樂最新一輪融資投入近 7 億美元，估計未來雙方合作關係將更緊密。

此舉使得阿里巴巴拿下中國近一半的跨境電商市場，兩大杭州的電商龍頭併購，讓外界推測阿里巴巴此舉是為了與上海電商拚多多競爭。

阿里巴巴在 2014 年 2 月推出其跨境電商平台「天貓國際」(Tmall)，據傳天貓進出口部門總經理劉鵬將兼任考拉執行長，不過考拉將保持獨立運營。

阿里巴巴在 2014 年 2 月推出其跨境電商平台「天貓國際」(圖片: AFP)

天貓雖也已經允許海外品牌在期平台中推出虛擬管理的店面，不過考拉為許多高端的奢侈品牌提供更多管理組合，且直接從供應商進貨賣給消費者。

中國消費者佔全球奢侈品牌企業收入的三分之一以上。考拉於 2015 年由網易推出，只要提供 Gucci，Shisheido 和 Burberry 等高端品牌產品，積極鎖定中國的消費者。

在售出電商考拉後，遊戲與網易傳媒便是網易的核心業務了，網易也聲明會繼續支持雲音樂的發展，獲得了阿里巴巴投資的網易雲音樂將繼續進行新業務。其中，網易遊戲業務營收相當穩定，也一直是網易主要的盈利和營收來源。