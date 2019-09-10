Shopify即將成為全美第二大電商企業 股價飆升

Shopify (SHOP-US) 的股價在過去 12 個月裡一直一路走升，大漲超過 150%，在今年稍早時超過 eBay (EBAY-US) 的市值。現在預計它也將在美國的商家銷售量方面超過 eBay。

R.W. Baird 在週一 (9 日) 發布的報告中寫道，就商家使用其服務產生的銷量而言，Shopify 預計今年將成為美國第二大電子商務平台，僅次於亞馬遜 (AMZN-US)。Shopify 以其提供協助商家網路銷售的軟體而聞名，包括建構電商網站和接受在線支付工具等等。

該估計反映出 Shopify 的持續成長，這使其今年股價上漲一倍以上。該公司現在估值達 400 億美元，並且擁有比 eBay 更大的市值，eBay 的估值約為 340 億美元。

R.W.Birds 預測到今年年底使用 Shopify 的商家數量將超過 100 萬家，導致 2019 年的營收成長更高。這家市場研究公司也將 Shopify 的目標價格從 370 美元提高到 410 美元。

Shopify 上月發表第 2 季財報營收為 3.62 億美元，比去年同期成長 48%。商家銷售總額為 138 億美元，比去年同期成長 51%。與此同時，eBay 最近一季總銷量為 215 億美元。兩家公司都公布地區商家銷售量的詳細數字。

Shopify 週一還宣布，它將以 4.5 億美元收購倉儲自動化新創公司 6 River Systems。這家新創企業以其「Chuck」自駕車而聞名，這款車可在倉庫中搬運包裹。Shopify 最近推出了一項新的物流服務，為願意支付額外費用的賣家包裝和運送產品。