〈財報〉甲骨文財報遜於預期 盤後股價下跌逾4%

跨國企業軟體甲骨文 (Oracle) (ORCL-US) 週三 (11 日) 提前釋出 Q1 財報，營收也不如預期，除了傳出執行長 Mark Hurd 將請休病假，盤后股價下跌逾 2%，自今年年初以來，甲骨文股價已累計上漲 22.9%。

甲骨文執行長 Mark Hurd 將請休病假 (圖片: AFP)

甲骨文 Q1 財報關鍵數據:

總營收: 92.18 億美元，與去年同期的 91.93 億美元相比，基本持平，低於分析師預期。

凈利潤: 21.37 億美元，較去年同期的 22.65 億美元相比，下降 6%，不考慮匯率年減 3%。

GAAP 每股純益 (EPS)：57 美分，年增 13%

Non GAAP 每股純益：81 美分，較去年同期的 71 美分，年增長 18%，和分析師預期的相符

在截至 8 月 31 日的財報中，甲骨文的雲端服務和雲端授權，支持著總營收為 68.05 億，較去年同期的 66 億美元相比增長 3%，而雲端授權和現場授權業務收入為 8.67 億美元，較去年同期的 8.67 億美元相比下降 6%。

甲骨文股價 (圖片: Investing)

接替首席執行長 Mark Hurd 的聯席總裁 Safra Catz 表示：「我們預計甲骨文的營運利潤率、每股純益和現金流都會增長。隨著我們的低利潤率硬體業務繼續縮小，而利潤率更高的雲端業務繼續變大，我們在 2020 會計年度有了一個良好的開端，預計這個財年中我們將可創下連續三年實現兩位數成長。」

目前分析師對下一季度財測展望，每股純益預測為 91 美分，估計下一季度營收為 98 億美元，本會計年度收入為 404.3 億美元，年度 EPS 為 3.90 美元。