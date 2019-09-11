〈蘋果新品發表〉Apple TV+價格驚喜 能傷及Netflix與迪士尼？

Apple TV+ 的低價位也許是週二 (10 日) 蘋果 (AAPL-US) 活動中的最大驚喜之一，但市場質疑 Apple TV+ 內容豐富度太低，恐怕仍無法傷及 Netflix (NFLX-US)、迪士尼 (DIS-US) 與串流設備商 Roku (ROKU-US)。

Apple TV+ 影音服務將於 11 月 1 日在 100 多個國家首次亮相，每月 4.99 美元。 除此之外，新的 iPhone、iPad、Apple TV、iPod Touch 或 Mac 用戶將免費獲得一年的 Apple TV + 服務。

在 Apple TV+ 的消息發布後，Netflix 和 Roku 的股價雙雙大跌。

週二下午 Netflix 下跌 2.16% 至 287.99 美元，Roku 下跌 10.49% 至 144.14 美元。反觀蘋果股價則上漲 1.18% 至 216.70 美元。而 S&P 500 指數則上漲 0.03%。

但市場分析師認為，雖然 Apple TV+ 每月 4.99 美元的價格看似很吸引人，可一旦消費者將 Apple TV+ 與競爭對手進行比較，就可以發現，Apple TV+ 在提供的節目數量上，可能不那麼吸引人。

蘋果表示 Apple TV + 將於 11 月 1 日提供 9 個節目﹑但並沒有立即回應關於節目總數等更多資訊，與競爭對手相比，此數字明顯缺乏競爭力，因 Netflix 目前提供約 5800 個節目和電影，而 Netflix 基本計劃每月價格為 8.99 美元，高清服務每月價格則為 12.99 美元。

除了 Netflix 以外，Apple TV+ 另一個競爭對手就是迪士尼 (DIS-US)，根據迪士尼釋出的消息顯示，Disney+ 將於 11 月 12 日以每月 6.99 美元的價格上市，而第一年即有約 7500 部電視劇和超過 500 部電影。