〈每日外資外匯觀點〉美元多頭坐待鮑威爾年會談話釋出鴿中偏鷹信息

中美貿易談判周五傳來雙方談判進行「具有成效」的對話，美元指數受到激勵，重回 98.3 之上；在市場聚焦今天聯準會主席鮑威爾在將傑克遜霍爾 (Jackson Hole) 全球央行年會上發表談話之際，美國總統川普持續加足火力抨擊聯準會。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 表示，中國代表團 9 月訪問美國的計劃仍有可能成行，有機會促成雙方在華盛頓進行會面，FXStreet 分析師 Anil Panchal 表示，此一消息有助於減輕市場近期對全球經濟放緩的擔憂。

聚焦鮑威爾談話鴿中偏鷹？

鮑威爾今晚在傑克森霍爾年會上演說的主題是「貨幣政策面臨的挑戰」，IG Markets 分析師 Kyle Rodda 預期，鮑威爾將釋出聯準會是否會為經濟提供貨幣政策支持的清晰信號，由於日前公布的 FOMC 會議紀要沒有預期的那麼鴿派，投資須提防鮑威爾言論偏鷹派的風險，美元可能會因此走高。

美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 美國經濟主管 Michelle Meyer 稱，她預計鮑威爾就收益率曲線反轉和市場動蕩發表評論。

Windsor Brokers 分析師指出，儘管市場預期鮑威爾將提供更多有關美國貨幣政策前景的信息，但 FOMC 周三的會議紀要顯示，聯準會目前不太可能採取更激進的降息。

摩根士丹利也表示，FOMC 會議紀要將使鮑威爾更難在傑克森霍爾會議上發表支持金融狀況的講話，預計可能會為 9 月降息 25 個基點釋放信息，但恐怕會讓希望更大幅度降息的投資人失望。

道明證券大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示，目前整個市場都處於觀望，但聯準會內部不時傳出更鷹派的訊息，可以預期鮑威爾今晚的談話可能不如預期地溫和。