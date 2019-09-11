紐約匯市—美國7月份職位空缺下滑 美元上漲 英鎊走強

週二 (10 日) 美國的就業機會連續第二個月下滑，美元週二小幅上漲。美元指數上漲 0.1% 至 98.347。美國勞工部週二公佈的美國勞工部公布 7 月份就業機會和勞動力流動調查 (JOLTs) 報職位空缺有 721.7 萬個，預測 731.1 萬個，前值 724.8 萬個。7 月份就業人數增加了 31,000 人，經季節調整後為 720 萬人。

數據顯示，美國就業連續第 107 個月增長，上周報告也指出，服務業連續第 115 個月增長。上週五政府報告稱，美國 8 月份非農就業人數增加了 130,000 人，低於 7 月份的 159,000 人。

JOLTs 數據也是聯準會 (Fed) 用來確認經濟趨勢的指標，目前市場對 Fed 降息 1 碼的可能性為 92%。

GBP/USD 走勢 (圖片: FXSTREET)

英鎊兌美元上漲 0.1% 至 1.2353，英國就業報告顯示工資穩定增長和失業率下降後，英鎊小幅回升，儘管英國脫歐進展不穩定，不過英鎊持續看漲，英國央行總裁 Mark Carney 表示英國金融體系已經為脫歐作好準備，加上近來英國經濟數據包括工業生產等出現改善，有助於支持英鎊走強。

EUR/USD 走勢 (圖片: FXSTREET)

而歐元兌美元下跌 0.1% 至 1.1039，由於投資人等待即將召開歐洲央行 (ECB) 會議，目前尚缺乏相關數據能吸引投資人交易，分析師預估 ECB 恐降息，以支撐經濟，德國德國財政部長 Olaf Scholz 公布 2020 年預算，並表示 2020 年的預算是擴張性的，以應對包括全球貿易戰的風險，Scholz 強調德國財政狀況穩健，沒有陷入危機。

被視為避險貨幣的日圓下滑，美元對日圓上漲 0.1% 至 107.55。儘管風險情緒消退，美元依然走弱。

截至週二 (10 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.38。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1047 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2353 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6862 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3146 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.55 日圓。