〈日韓貿易戰〉日本AGC傳將關閉南韓工廠、並從該國撤出

《日本經濟新聞》11 日報導，日本玻璃大廠的 AGC(原本的旭硝子)(5201-JP)，正考慮關閉位在南韓的電漿顯示器面板 (PDP) 用基板玻璃工廠。而目前該工廠的關廠日期未定。

(圖片：Investing.com)

雖然相關產品銷售成績低迷是關廠主因，但也有人認為近來日韓關係惡化，還有在南韓所發生的 AGC 與員工間的勞資問題等，都對這次 AGC 的關廠決定造成影響。而在另一方面，南韓 AGC 的主力產品，液晶面板所使用的基板玻璃業務，則將持續下去。

AGC 於 2006 年時，在南韓成立了 100% 子公司的「Asahi PD Glass Korea Co., Ltd.」。當時 Asahi PD Glass Korea 的營收表現亮眼，曾一度向日本總公司支付了高額配息。然而隨著需求衰退，該工廠於 2014 年 9 月時中斷生產。另外在 2017 年時也將公司員工解雇，工廠也隨之進入實質的停止狀態。

南韓《每日經濟》則在 11 日的報導中指出，AGC 將在明年 1 月前關閉在南韓的工廠，自南韓市場退出。

報導中指出，AGC 的韓國法人已向南韓當局傳達，將關閉位在慶尚北道龜尾市的工廠等設施。

另外在 2012 年的時候，AGC 也遭南韓當局指定為「戰犯企業」。