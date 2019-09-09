大尺寸面板出貨加持 面板雙虎8月營收皆較7月成長

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今 (9) 日公布 8 月營收，受惠大尺寸面板出貨增加，緩解中小尺寸出貨衰退壓力，推升雙虎 8 月營收較 7 月成長，友達 8 月合併營收 241.39 億元，月增 9.53%、年減 13.18%，群創 8 月合併營收 210.47 億元，月增 2.47%、年減 13.67%。

友達 8 月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等約 995 萬片，月增 18.3%，中小尺寸面板出貨量約 1175 萬片，月減 5.7%，受惠大尺寸面板出貨增加下，8 月合併營收為 241.39 億元，月增 9.53%、年減 13.18%，累積今年前 8 月營收 1829.5 億元，年減 9.92%。

友達董事長彭双浪日前表示，貿易戰導致總體經濟下滑，消費市場需求降低，不只面板產業，所有產業都會受到影響，但面板在工控、車用等利基型應用發展，將有助縮短美中貿易戰影響，未來將加速 Mini LED、Micro LED 新技術應用開發，預計 1-2 年內就會看到成果。

群創 8 月大尺寸合併出貨量達 1035 萬片，月增 2.6%，中小尺寸合併出貨量 2070 萬片，月減 5.9%，群創同樣在大尺寸出貨成長推升下，8 月營收達 210.47 億元，月增 2.47%、年減 13.67%，累計今年前 8 月合併營收 1646.87 億元，年減 9.89%。

群創董事長洪進揚日前表示，面板產業近幾年面臨產業逆風，但目前群創現金、存貨皆在正常水準，有信心可以挺過寒冬，未來將做好成本控制維持穩定生產，做到全產全銷，也將持續調整台灣整機電視的比重，並瞄準車用、電競發展，強調台灣具有成本優勢，將擴大模組生產。

此外，中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW)、凌巨 (8105-TW) 也公布 8 月營收，彩晶 8 月合併營收達 13.05 億元，月減 8.08%、年減 1.6%，累計今年前 8 月合併營收 102.49 億元，年減 18.16%，凌巨 8 月合併營收達 7.51 億元，月減 8.3%、年減 13.34%，累計今年前 8 月合併營收 59.82 億元，年減 13.37%。

由面板廠營收來看，大尺寸面板需求緩步升溫，中小尺寸則持續面臨庫存調節的壓力。