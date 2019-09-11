日本嚴控半導體關鍵材料 南韓正式向WTO提起訴訟

南韓政府認為日本在出口至該國的，氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等半導體原料，實施嚴格出口管制之作法違反國際性貿易規定，於週三 (11 日) 宣布已向世界貿易組織 (WTO) 提出了訴訟手續。

基於 WTO 的手續規定，以提訴為前提的南韓政府，須向日本政府提出展開兩國間協議的要求。日韓兩國間協議，若在 60 天內沒有達成共識，南韓政府就可向 WTO 的小委員會提訴。

南韓政府認為，日本在半導體製造上的 3 種關鍵原料採取嚴格的出口管制，違反 WTO 規定，因而在 WTO 進行提訴手續。然而日本政府表示，這些措施是在安全保障上所作的重新評估，並未違反 WTO 的規定，向南韓政府作出強烈反擊。

在日本政府的說詞方面，他們認為在出口到南韓用於半導體等的原料，就算可轉為軍事用途，但還是發現了南韓有貿易管理不當的案例，在安全保障上有所疑慮。實施嚴格出口管制，是日本國內在管理上的重新評估，不等同 WTO 所禁止的禁運等貿易限制。

另外，若是在安全保障上的疑慮解除，日本就會核准出口。針對沒有轉為軍事用途疑慮的部分原料，會陸續的發出出口許可。

日本政府對於一連串的措施提出說明，強調並未違反 WTO 規定。另外在今後日韓兩國的協議當中，日本政府也將要求南韓方面詳細說明他們認為日本違反 WTO 規定的根據所在。

日本經濟產業大臣世耕弘成。(資料照片) (圖片：AFP)

日本經濟產業大臣世耕弘成在日本時間 11 日上午 11 點時，向記者們表示「有聽說南韓要求展開兩國間協議。兩國的相關人員有進行反覆的誠摯溝通。在今後具體的因應方針，會先詳細檢視協議要求的內容，並依照 WTO 協定中的手續規定來作出適當的應對。這回的措施，很明確的與 WTO 的規定沒有衝突之處」。