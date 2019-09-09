《韓聯社》9 日報導，南韓產業通商資源部的官員在同日的記者會上表示，將日本從南韓出口白名單除名的「戰略貨品進出口告示修訂案」相關作業，目前已進入最後階段，預估南韓政府最快在下週就會公布修正案。

南韓產業通商資源部在 8 月 14 日時，決定將貿易夥伴的分類，由現行的甲、乙兩類，再細分為甲 1、甲 2，還有乙共三類。屆時除了日本之外，原本享有出口優惠待遇的其他 27 個國家，將被歸類為甲 1 類。而日本則將被調降至甲 2 類，也是唯一遭到南韓政府調降等級的國家。

韓媒：最快下週將日本移出白名單、南韓半導體出口未見影響。(圖片：AFP)

日前日本產業省，在南韓政府所實施的公開徵求意見截止日的 9 月 3 日，就「戰略貨品進出口告示修訂案」向南韓政府提出了意見書。

日方在該意見書中指出，南韓政府對於修訂案的依據及內容細節，若無明確回覆便推動實施的話，形同恣意的報復措施。要求韓方就告示修訂的理由、日本被降等到甲 2 類，還有南韓在出口上實施全面管制等作法給予答覆。

南韓產業通商資源部回應，告示修訂旨在加強出口管理並改善制度。針對運作上違背國際和平與地區安全的國際出口管控體系，以及在基本原則的出口管控制度難以進行國際合作的國家，加以另行分類。韓方在修訂告示之前，已通過多種途徑來告知日方修訂理由。

而在 8 月 28 日，日本已將南韓自出口白名單上排除。

韓聯社也在 8 日的另一則報導中指出，日本自今年 7 月 4 日起，針對出口到南韓的氟化聚醯亞胺、光阻劑、氟化氫等，在半導體及 OLED 面板生產所使用的關鍵化學原料實施嚴格出口管制。在經過了 2 個月後，南韓在半導體相關產業的出口似乎沒有受到影響。

不過由於南韓剛在 8 月 28 日，遭日本從出口白名單上除名，會對南韓業界帶來什麼樣的衝擊，仍須持續觀察。

南韓政府也在 8 月 6 日時表示，為了在研發與進口材料的多元化進行援助，將投入 45 兆韓元的預算，在材料、零件、裝置及設備的競爭力強化上進行金援。