日本8月工具機訂單大減37%、瑞士信貸估Q3觸底

日本工具機工業會 (Japan Machine Tool Builders’ Association，JMTBA) 在週二 (10 日) 發布了最新調查數據。2019 年 8 月的日本工具機訂單總額 (初值)，較去年同期大減 37.1% 至 883 億 4700 萬日圓。連續第 11 個月，訂單總額的表現遜於去年同期。而與上 (7) 月相較，則為月減 12.8%。

當中，在日本國內市場的內需方面，較去年同期大減 40.1% 至 373 億 4800 萬日圓，連續第 9 個月出現減少。與上月 (7) 相較，則為月減 9.3%。

在日本國外市場的外需方面，較去年同期大減 34.6% 至 509 億 9900 萬日圓，連續第 11 個月出現減少。與上 (7) 月相較，則為月減 15.2%。

在美中貿易戰的波及下，造成中國企業縮小在設備投資上的規模，對日本的工廠自動化 (FA) 與工具機製造廠造成不小衝擊。

全球數值控制機床龍頭大廠的日本發那科 (6954-JP)，在今年 4 – 6 月期的純益出現腰斬，2020 年 3 月期的全年財報也作出下修。

(圖片：Investing.com)

瑞士信貸證券則認為，日本的機械訂單在今年 Q3(7 – 9 月) 將會觸底，季增年率在 2020 年 2 – 4 月左右應該就會由負轉正，在 9 月 9 日調高了工廠自動化相關類股的投資評等。像是安川電機 (6506-JP)、OKUMA(6103-JP) 的投資評等，就被瑞士信貸證券調高至 Outperform(優於大盤)。