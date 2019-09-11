[表一9]台灣證券交易所辦理有價證券承銷電腦抽籤預定時間表

實際 代號 證券名稱 抽籤 發行性質 申購期間 承銷 承銷價 承銷價 主辦 申購 扣款日 迄09/10 日期 張數 (元) (元) 券商 張數 申購筆數 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4571 鈞興-KY 09/10 第一上市 09/04-09/06 1052 70.00 70.00 永豐金 01 09/09 90500 4931 新盛力 09/10 初上櫃 09/04-09/06 1339 18.00 18.00 台新 01 09/09 226787 3511 矽瑪科技 09/10 上櫃增資 09/04-09/06 459 27.20 27.20 福邦 01 09/09 166887 3702A 大聯大甲特09/12 上市增資 09/06-09/10 17015 50.00 50.00 凱基 01 09/11 19326 1464 得力實業 09/17 上市增資 09/10-09/12 4250 22.00 22.00 群益金鼎 01 09/16 6642 富致 09/17 初上櫃 09/10-09/12 730 30.00 30.00 永豐金 01 09/16 2752 豆府 09/19 初上櫃 09/12-09/17 582 105.00 105.00 福邦 01 備註: 1.以上電腦抽籤時間係以主辦券商函報之承銷公告為準，日期如有變動另行通知。 2.依據中華民國證券商業同業公會88年5月3日公告修正之「證券商承銷或再行銷售 有價證券處理辦法」規定，中籤人應負擔中籤通知郵寄工本費(50元)，於中籤認 購價款繳存截止日時，一併繳存。