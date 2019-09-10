IMF：不確定性隨美中貿易戰急升 達過往峰值的10倍

國際貨幣基金 (IMF) 週一 (9 日) 發布報告，表示對全球貿易的擔憂，已經達到前幾十年峰值的近 10 倍，並可能讓今年全球經濟增長率降低約 0.75 個百分點。

IMF 在報告中指出，透過指標量化的新指數顯示，過去 20 年不確定性基本上居於穩定，但去年秋季開始，美國總統川普點燃了與中國及其他國家的爭端，帶來了更多不確定性，這對美洲和亞太地區影響最大，非洲受影響最小。

此一指數基於經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit, EIU) 1996 年的報告，並參考 IMF 自己的世界不確定性指數 (World Uncertainty Index) 的方法。IMF 計算指數時，統計了「不確定性」一詞，在 EIU 和「關稅」、「保護主義」或「貿易」相關報告裡出現的頻率。

IMF 指出，過去 20 年左右，此一指標穩定處於低點，但自去年第 3 季開始，也就是美中開始互課關稅後，指標迅速飆高。

去年 12 月的 G20 峰會後，由於美中延後了進一步加徵關稅，一度使指標又回到低點，但這只是暫時現象，在雙方緊張局勢升級之後，這一指數再次大幅上升。

LPL Financial 首席投資策略師 John Lynch 表示，基於貿易的不確定性，美國企業暫停了擴張計畫。聯準會主席鮑爾上週也承認，貿易政策的不確定性導致一些公司拒絕投資。

IMF 報告中說，包括加拿大、墨西哥、日本和歐洲大型經濟體在內，其他的美國貿易夥伴也出現了高度的貿易不確定性。

IMF 指出，不確定性的增加意味著產量的顯著下降。他們預估，2019 年第 1 季觀察到的貿易不確定性增加，可能足以使 2019 年全球經濟成長率降低 0.75 個百分點。