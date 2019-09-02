8月製造業PMI連4月緊縮 廠商看法保守 反映國際不確定因素

中華經濟研究院今 (2) 日公布台灣 8 月製造業採購經理人指數 (PMI) 略攀升 0.2 個百分點至 48.2%，但仍連續第 4 個月呈現緊縮 (低於 50.0%)，同時，「未來六個月展望指數」也連 4 個月緊縮，且指數回跌 4.8 個百分點至 44.5%，中經院指出，由於國際情勢仍有許多不確定性因素，使廠商看法普遍保守。

五項組成指標中，新增訂單和存貨緊縮，生產數量擴張，人力僱用轉為緊縮，供應商交貨時間下降 (低於 50.0%)。

六大製造業 PMI 變動狀況。(圖：中經院提供)

而六大產業中，三大產業回報產業 PMI 為緊縮，依緊縮速度排序為基礎原物料產業、電力暨機械設備產業和交通工具產業。

不過，仍有三大產業回報 PMI 為擴張，依擴張速度排序為電子暨光學產業、食品暨紡織產業和化學暨生技醫療產業。

就各組成指標來看，中經院指出，全體製造業「新增訂單指數」已連 4 個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數回升 0.7 個百分點至 48.9%；「生產數量指數」續揚 1.4 個百分點至 51.7%，連續第 2 個月擴張；不過「人力僱用數量指數」僅維持 1 個月的擴張，本月隨即回跌 1.8 個百分點轉為緊縮，指數為 48.3%。

「存貨指數」微幅攀升 0.3 個百分點至 46.1%，連續第 4 個月呈現緊縮；「未完成訂單指數」已連續 5 個月緊縮，指數續跌 0.6 個百分點至 44.2%。

從非製造業來看，非製造業經理人指數 (NMI) 已 6 個月擴張，惟本月指數回跌 1.8 個百分點至 53.1%；四項組成指標中，商業活動、新增訂單和人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升。

八大非製造業產業中，有六大產業 NMI 呈擴張，依擴張速度依序為資訊暨通訊傳播業、零售業、營造暨不動產業、金融保險業、教育暨專業科學業、運輸倉儲業；僅批發業與住宿餐飲業呈現緊縮。