美國眾議院擴大對川普彈劾調查

由民主黨領導的美國眾議院週一 (9 日) 表示，將擴大對川普的彈劾調查，根據外電報導，眾院司法委員會將投票決定是否正式對彈劾川普採取正式調查行動。

美國眾議院本週休假結束，在復會後變決定將原先監督川普的調查重新命名，據了解委員會將在 11 日作出表決，最快 9 月 17 日將開始進行調查，民主黨已安排為期 4 個月的聽證會，來對川普貪腐和濫權的行為蒐證。

蒐證內容包含了川普施壓通俄門調查，將特赦以違法的方式通融強硬移民的官員，並將調查川普酒店是否從政府相關業務中獲利，還有曾傳出川普支付兩名女子封口費。

歷史上只有兩位美國總統被眾議院彈劾：1868 年約翰遜 (Andrew Johnson) 和 1999 年林頓。

不過目前，據路透社統計，只有 134 名眾議院民主黨支持彈劾調查，雖然這已是大多數黨內核心小組，但人數遠低於眾議院批准決議所需的 218 票。

目前還不清楚白宮是否可以通過眾議院決議，不過眾院 9 月將傳喚多位證人，包曾擔任工顧問的 Porter 和川普競選團隊的領導人 Dearborn ，. 川普前競選團隊幕僚 Lewandowski 也表示可能會出現。

普遍眾院民主黨人私下認為，川普的種種行為已足夠構成發起彈劾調查的條件，但彈劾的政治操弄相當複雜，民主黨領袖可能無法在彈劾調查上達成一致意見。