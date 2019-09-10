〈房產〉鐵道局標售案 豐邑砸7.36億元吃下台中大型商業區用地

交通部鐵道局今 (10) 日標售高鐵土地，合計標售新竹 2 筆和台中 3 筆，共 5 筆土地，標售結果新竹案因區位不佳乏人問津，而台中烏日土地，標脫住二及商業區土地各一筆，住二土地標脫單價每坪達 23.9 萬元，溢價率 10.2%，其中豐邑再砸 7 億多元，投入烏日高鐵特區土地。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，交通部鐵道局今天的標售規模不大，除了台中第 3 標號總坪數 2525.5 坪之外，而其他土地面積僅約 200 坪，甚至竹北有一筆不到 100 坪，對於大型土地開發商而言，投標的誘因並不大。

今天標脫的台中烏日兩筆土地，過去成交行情都在每坪 30-36 萬元，這次分別以每坪 23.9 萬元和 29.1 萬元成交，頗具價格優勢。張旭嵐表示，今天脫標的「中 3」商業區土地，雖然周邊機能還有待發展，但因為坪數夠大，底價又略低行情，較具開發價值，因此吸引豐邑機構以旗下公司大美投資進場，顯見開發商低價進場布局的規劃。

事實上，豐邑機構在今年初投入 82 億高價購入七期和嶺東商圈土地，今日再砸 7 億多元投入烏日高鐵特區土地，顯示對台中長期建設和房市發展深具信心。

至於本次新竹兩筆高鐵標售土地，都無人投標而未標脫，台灣房屋竹北高鐵直營店店長林合湧分析，這兩筆土地底標單價僅每坪 30-31 萬，對比近年高鐵特區內的土地成交單價每坪 40-50 萬，價格上有誘因，不過隘興段 309 地號鄰近電塔，且面積不到 200 坪，竹２土地更小，僅 83.1 坪，較難吸引開發商目光，因此流標收場。

林合湧認為，而由於該區域近新竹高鐵站，周遭並且有公園、幼兒園等公設預定地，加上近年生醫園區內台大竹北分院的進駐，環境條件成熟，未來如果再度標售，對有興趣自建透天別墅的買家或形成誘因。