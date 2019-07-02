〈房產〉北市東區商圈店面租金走滑 西門町店面成新焦點

台北市東區商圈的店面空置率拉高到 15% 後，店租已出現下修，實價登錄揭露一筆東區精華地段的店租，該店面位於忠孝東路四段，相較 3 年前同一地段最高租金減少 40.3%，不過，值得注意的是，西門町商圈店面租金，反而有走高趨勢。

內政部今年 4 月實價登錄揭露一筆資料，位於東區精華地段的店租，每坪店租 1 萬 5781 元，同路段在 3 年前揭露最高店租達每坪 2 萬 6418 元，兩者差距達 4 成。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，台北市東區商圈，在電商及百貨業環伺下，商圈特色漸被稀釋，且東區店面以中、大坪數居多，位於台北市忠孝東路四段的店面普遍在 25 坪以上，即使店租行情從每坪每月 2.5 萬元降到 1.5 萬元，月租仍超過 30 萬元，有能力及意願負擔東區高租金的店家相對有限。

資深商仲業者指出，傳統販賣業在電商、新零售、體驗經濟的席捲下，勢必轉型，台北市東區就是一個高房租門檻下，新陳代謝最鮮明的案例。

至於台北市西門町近台北車站、中正紀念堂及龍山寺，觀光性質強，且商圈有特色店家及小吃，商品以潮流性及低單價居多，比較容易吸引年輕族群。

觀察東區及西門町近年的租金變化，東區的平均租金從每月每坪 8000 元降到 5000-6000 元，商圈精華路段也就是忠孝東路四段的店租則從每坪 2.6 萬元降到 1.5 萬元，而西門町今年實價揭露的最高單價店面位於西寧南路，並非西門町的黃金路段，因此最高價及均價都拉低，最高店租僅每月每坪 1 萬元，平均每坪租金 6000-7000 元，不過從 2016 年到 2018 年的平均店租及最高店租有明顯的成長，2018 年平均租金接近每坪 8 千元，最高店租則在每坪 2 萬元以上。

房仲業門市店長表示，西門町特色性強，除了本國的消費者，來自各國的自由行旅客也多，且這些旅客消費力道強，造成西門町店面搶手，尤其靠近捷運站出口的徒步區，就算行情在每月每坪 1.5-2 萬元，也仍為家必爭之地。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，網路時代來臨對街邊店的影響甚鉅，由於消費習慣的改變，網路買單讓店面的提袋率大幅下滑，因此店家的商品吸引力、商圈特色更為重要，這也考驗各商圈未來的發展。