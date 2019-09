望投資者、監管機構安心 Bakkt：已為所託管比特幣投保 1.25 億美元

洲際交易所(ICE)旗下比特幣期貨平台「Bakkt」9 月 9 日發表推特貼文稱,已為其所託管的比特幣購置了價值 1.25 億美元的高額保險費保單。

The Bakkt Warehouse is active for futures

Bitcoin deposited at our Warehouse is protected by a $125 million insurance policy

— Bakkt (@Bakkt) 2019 年 9 月 9 日

區塊客此前報導,Bakkt 已於 9 月 6 日開放客戶將實物交割比特幣期貨的資金存入 Bakkt 倉庫(Bakkt Warehouse),並計劃於 9 月 23 日推出每日與月度加密貨幣期貨。

若能如期推出,意味著 Bakkt 將會是首個提供「實物交割比特幣期貨合約」的平台,即客戶在合約到期時,所有權方將從 Bakkt Warehouse 取得實際比特幣支付的合約,而非現金。

相較之下,芝加哥商品交易所(CME)和芝加哥選擇權交易所(CBOE)的比特幣期貨合約則是是根據加密貨幣交易所的比特幣價格進行現金結算。

美國 SEC 主席談比特幣 ETF: 還有工作仍待完成

為此,Bakkt 已經耗費大量時間和精力以取得監管批准,像是美國證券交易委員會(SEC)主席 Jay Clayton 近日接受《CNBC》電視節目專訪時,就談論到他對比特幣 ETF 的看法。

Jay Clayton 表示,儘管該單位已採取重要的行動來解決有關比特幣 ETF 的監管疑慮,但「還有工作仍待完成」,而且有關比特幣 ETF 的疑慮並非是枝微末節的小事。

Clayton 表示:「由於這些產品大部分是未經監管的交易… 我們如何才能確定這些價格並未受到人為操控?現在(比特幣 ETF)正取得進展,但人們必須回答諸多難題,才能讓我們認為這是合適產品類型,因而感到心安。」

Jay Clayton 先前曾提到,SEC 正努力使比特幣 ETF 成為一種適合美國投資人的產品,但他強調,「在受監管的市場中,安全性是必要的」。

他說:「我們正努力處理這些事宜,但我們必須對幾件事感到心安。第一是託管,託管是在我們市場中的一項長期要求,而且你也必須要有『說到做到』的毅力。」

