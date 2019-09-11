Hyperledger公佈「技術指導委員會」選舉結果   IBM 占席過半遭質疑「霸權」

上週，由 Linux 基金會託管的 Hyperledger（超級帳本）區塊鏈聯盟公佈 「2019 年到 2020 年技術指導委員會（Technical Steering Committee，TSC）成員」的選舉結果顯示，任職於 IBM 的成員已超過該委員會總席位的半數，進而引發各界對這家科技巨頭的「霸權」而感到擔憂。

據悉，TSC 委員會 11 個席位中，其中有 5 席成員是在 IBM 公司工作，另有 1 席成員則是紅帽公司（Red Hat）的高級總工程師 Mark Wagner（IBM 在 2019 年 7 月對紅帽公司完成收購）。相較於去年的 TSC 成員名單，當時只有兩席代表是來自 IBM，而委員會總席位數則相同。

儘管 IBM 在 Hyperledger 中長期扮演著重要角色，包含為其設立最悠久的項目 Fabric 貢獻代碼，但仍有部分競爭參與者對這次的選舉結果感到不安。像是甲骨文（Oracle）的區塊鏈平台架構師 Todd Little 就表示，「很顯然，IBM 現在控制了 TSC，這是 Hyperledger 想要採取的方向嗎？」

另外，「選舉投票率過低」也不禁讓人們質疑這次的投票結果，據悉，在這次選舉活動中，只有 33% 的 Hyperledger 成員參與投票。對此，企業區塊鏈顧問 Vipin Bharathan 寫道，「事實證明，在投票率較低的選舉中，盡心盡力而又組織良好的團體會佔據主導地位。」

截至截稿時間，IBM 方面並未回應置評請求。

Hyperledger 如何回應？

對於聯盟成員提出的質疑，Hyperledger 執行董事 Brian Behlendorf 作出回應稱，「Hyperledger 開發人員應首先以個人的身份參與和貢獻，其次才是作為一家公司的員工。」

他補充說，過去當看到 TSC 委員會成員出於對雇主的忠誠而採取行動時，超級賬本的員工私下會給出反饋，社區可指出不當行為，而超級賬本不能僅僅因為選舉結果不符合成員的預期就改變選舉結果。

Behlendorf 接受媒體採訪時指出，Hyperledger 這次的投票率跟以往相去不遠，他說，「這不像 Linux 或其他開源組織，它們會有 100% 或 80% 的投票率」。不過長期以來， IBM 對 Hyperledger 的技術貢獻遠多於其他參與企業，可想而知也並非是首次被質疑「獨攬霸權」，然而，Behlendorf 認為這也並不是 IBM 公司初衷。

他曾明確表示，「IBM 不希望看到這種結果，是他們把 Fabric 引進 Hyperledger…… 但我相信這些都是過去的事了，他們不再為 Fabric 貢獻一半以上的代碼。而在 Hyperledger 當中，除了 Fabric 之外，還有很多其他的項目，IBM 也在支持這些項目，這推動了 Indy 和 Sawtooth 項目的發展，或許這是其他投票者對那些任職於 IBM 的候選人感到滿意的原因之一。」

如何實現更好的治理？

Blenhendorf 隨後還建議 TSC 擴大委員會規模，或一次性增加一組新的 TSC 成員，以實現更廣泛的代表性。

Todd Little 回應 Behlendorf 說法時則爭辯道，「在我看來，TSC 似乎並沒有任何多樣性要求，這有點奇怪。你說的對，TSC 成員僅代表個人，而非公司，但他們每個人心裡都應該知道，是誰在幫他們的麵包塗黃油（指給予好處）。」

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