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[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月09日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
9933   中鼎                  1448      1670      86.71  
4960   誠美材                 929      1078      86.18  
2801   彰銀                  4977      5904      84.30  
6235   華孚                  1030      1298      79.35  
0050   元大台灣50            9340     12633      73.93  
2903   遠百                  1066      1514      70.41  
1504   東元                  1621      2315      70.02  
2204   中華                   703      1013      69.40  
4904   遠傳                   945      1368      69.08  
2897   王道銀行               981      1425      68.84  
1102   亞泥                  4601      6789      67.77  
3702   大聯大                 824      1227      67.16  
00673R 元大S&P原油反1       13676     20491      66.74  
2606   裕民                   999      1513      66.03  
2347   聯強                  2221      3402      65.29  
2006   東和鋼鐵               671      1065      63.00  
2312   金寶                  1293      2063      62.68  
2412   中華電                4187      6685      62.63  
9939   宏全                  1088      1744      62.39  
2301   光寶科                2302      3723      61.83  
2820   華票                   898      1454      61.76  
1477   聚陽                  1074      1744      61.58  
2889   國票金                3860      6305      61.22  
3711   日月光投控            2579      4229      60.98  
2892   第一金                9967     16352      60.95  
2891   中信金               14324     23502      60.95  
2841   台開                   656      1087      60.35  
4938   和碩                  2246      3768      59.61  
2603   長榮                  4294      7204      59.61  
2881   富邦金                8314     13954      59.58  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
00671R 富邦NASDAQ反1        -1824      2016     -90.48  
9933   中鼎                 -1484      1670     -88.86  
4960   誠美材                -897      1078     -83.21  
2801   彰銀                 -4855      5904     -82.23  
2006   東和鋼鐵              -818      1065     -76.81  
2897   王道銀行             -1024      1425     -71.86  
2820   華票                 -1040      1454     -71.53  
1477   聚陽                 -1240      1744     -71.10  
1527   鑽全                 -1353      1934     -69.96  
2204   中華                  -702      1013     -69.30  
2347   聯強                 -2349      3402     -69.05  
2809   京城銀               -1106      1659     -66.67  
4904   遠傳                  -907      1368     -66.30  
2841   台開                  -712      1087     -65.50  
1504   東元                 -1515      2315     -65.44  
2618   長榮航               -7250     11333     -63.97  
1102   亞泥                 -4318      6789     -63.60  
2905   三商                  -670      1064     -62.97  
1303   南亞                 -1712      2795     -61.25  
2903   遠百                  -923      1514     -60.96  
1590   亞德客-KY             -881      1454     -60.59  
1722   台肥                  -730      1210     -60.33  
6235   華孚                  -780      1298     -60.09  
2312   金寶                 -1238      2063     -60.01  
1905   華紙                  -978      1636     -59.78  
3706   神達                  -890      1500     -59.33  
2634   漢翔                  -771      1304     -59.13  
2889   國票金               -3724      6305     -59.06  
00631L 元大台灣50正2         -649      1099     -59.05  
1434   福懋                 -1058      1798     -58.84  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1         13637     20491        66.55  
00738U 元大道瓊白銀            3038      5561        54.63  
00850  元大臺灣ESG永續         4484      8674        51.69  
00708L 元大S&P黃金正2          3177      7191        44.18  
00669R 國泰美國道瓊反1          588      1399        42.03  
00632R 元大台灣50反1           6879     20625        33.35  
0050   元大台灣50              4165     12633        32.97  
2892   第一金                  4773     16352        29.19  
00638R 元大滬深300反1           424      1505        28.17  
00635U 元大S&P黃金              456      1693        26.93  
6235   華孚                     250      1298        19.26  
00830  國泰費城半導體           197      1463        13.47  
2448   晶電                    1042      7774        13.40  
2886   兆豐金                  2152     16581        12.98  
2301   光寶科                   469      3723        12.60  
00655L 國泰中國A50正2          1069      8547        12.51  
6239   力成                     794      6354        12.50  
3016   嘉晶                     386      3196        12.08  
2606   裕民                     171      1513        11.30  
3702   大聯大                   137      1227        11.17  
00634R 富邦上証反1              211      1903        11.09  
2412   中華電                   716      6685        10.71  
3231   緯創                     566      5850         9.68  
1314   中石化                   547      5737         9.53  
2903   遠百                     143      1514         9.45  
8215   明基材                   122      1293         9.44  
3006   晶豪科                   134      1445         9.27  
2330   台積電                  1566     17236         9.09  
3189   景碩                     627      6910         9.07  
6257   矽格                     564      6391         8.82  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00671R 富邦NASDAQ反1          -1666      2016       -82.64  
00631L 元大台灣50正2           -553      1099       -50.32  
00672L 元大S&P原油正2        -27431     68891       -39.82  
0056   元大高股息             -2981      7862       -37.92  
006205 富邦上証                -789      2354       -33.52  
0061   元大寶滬深              -353      1063       -33.21  
2474   可成                   -1367      4491       -30.44  
00692  富邦公司治理            -340      1308       -25.99  
020000 富邦特選蘋果N           -272      1106       -24.59  
1326   台化                    -652      3644       -17.89  
3665   貿聯-KY                 -193      1278       -15.10  
2809   京城銀                  -232      1659       -13.98  
2006   東和鋼鐵                -147      1065       -13.80  
2634   漢翔                    -173      1304       -13.27  
2618   長榮航                 -1414     11333       -12.48  
1201   味全                    -515      4152       -12.40  
2515   中工                   -1107      8950       -12.37  
1527   鑽全                    -236      1934       -12.20  
4137   麗豐-KY                 -228      1900       -12.00  
1215   卜蜂                    -216      1814       -11.91  
2458   義隆                    -606      5283       -11.47  
2002   中鋼                    -881      7709       -11.43  
2905   三商                    -121      1064       -11.37  
2439   美律                    -257      2340       -10.98  
3708   上緯投控                -199      1817       -10.95  
00642U 元大S&P石油             -457      4331       -10.55  
2103   台橡                    -126      1282        -9.83  
2820   華票                    -142      1454        -9.77  
00653L 富邦印度正2             -122      1250        -9.76  
2834   臺企銀                 -1347     14080        -9.57  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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