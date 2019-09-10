[表四1]台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月09日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 9933 中鼎 1448 1670 86.71 4960 誠美材 929 1078 86.18 2801 彰銀 4977 5904 84.30 6235 華孚 1030 1298 79.35 0050 元大台灣50 9340 12633 73.93 2903 遠百 1066 1514 70.41 1504 東元 1621 2315 70.02 2204 中華 703 1013 69.40 4904 遠傳 945 1368 69.08 2897 王道銀行 981 1425 68.84 1102 亞泥 4601 6789 67.77 3702 大聯大 824 1227 67.16 00673R 元大S&P原油反1 13676 20491 66.74 2606 裕民 999 1513 66.03 2347 聯強 2221 3402 65.29 2006 東和鋼鐵 671 1065 63.00 2312 金寶 1293 2063 62.68 2412 中華電 4187 6685 62.63 9939 宏全 1088 1744 62.39 2301 光寶科 2302 3723 61.83 2820 華票 898 1454 61.76 1477 聚陽 1074 1744 61.58 2889 國票金 3860 6305 61.22 3711 日月光投控 2579 4229 60.98 2892 第一金 9967 16352 60.95 2891 中信金 14324 23502 60.95 2841 台開 656 1087 60.35 4938 和碩 2246 3768 59.61 2603 長榮 4294 7204 59.61 2881 富邦金 8314 13954 59.58 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 00671R 富邦NASDAQ反1 -1824 2016 -90.48 9933 中鼎 -1484 1670 -88.86 4960 誠美材 -897 1078 -83.21 2801 彰銀 -4855 5904 -82.23 2006 東和鋼鐵 -818 1065 -76.81 2897 王道銀行 -1024 1425 -71.86 2820 華票 -1040 1454 -71.53 1477 聚陽 -1240 1744 -71.10 1527 鑽全 -1353 1934 -69.96 2204 中華 -702 1013 -69.30 2347 聯強 -2349 3402 -69.05 2809 京城銀 -1106 1659 -66.67 4904 遠傳 -907 1368 -66.30 2841 台開 -712 1087 -65.50 1504 東元 -1515 2315 -65.44 2618 長榮航 -7250 11333 -63.97 1102 亞泥 -4318 6789 -63.60 2905 三商 -670 1064 -62.97 1303 南亞 -1712 2795 -61.25 2903 遠百 -923 1514 -60.96 1590 亞德客-KY -881 1454 -60.59 1722 台肥 -730 1210 -60.33 6235 華孚 -780 1298 -60.09 2312 金寶 -1238 2063 -60.01 1905 華紙 -978 1636 -59.78 3706 神達 -890 1500 -59.33 2634 漢翔 -771 1304 -59.13 2889 國票金 -3724 6305 -59.06 00631L 元大台灣50正2 -649 1099 -59.05 1434 福懋 -1058 1798 -58.84 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00673R 元大S&P原油反1 13637 20491 66.55 00738U 元大道瓊白銀 3038 5561 54.63 00850 元大臺灣ESG永續 4484 8674 51.69 00708L 元大S&P黃金正2 3177 7191 44.18 00669R 國泰美國道瓊反1 588 1399 42.03 00632R 元大台灣50反1 6879 20625 33.35 0050 元大台灣50 4165 12633 32.97 2892 第一金 4773 16352 29.19 00638R 元大滬深300反1 424 1505 28.17 00635U 元大S&P黃金 456 1693 26.93 6235 華孚 250 1298 19.26 00830 國泰費城半導體 197 1463 13.47 2448 晶電 1042 7774 13.40 2886 兆豐金 2152 16581 12.98 2301 光寶科 469 3723 12.60 00655L 國泰中國A50正2 1069 8547 12.51 6239 力成 794 6354 12.50 3016 嘉晶 386 3196 12.08 2606 裕民 171 1513 11.30 3702 大聯大 137 1227 11.17 00634R 富邦上証反1 211 1903 11.09 2412 中華電 716 6685 10.71 3231 緯創 566 5850 9.68 1314 中石化 547 5737 9.53 2903 遠百 143 1514 9.45 8215 明基材 122 1293 9.44 3006 晶豪科 134 1445 9.27 2330 台積電 1566 17236 9.09 3189 景碩 627 6910 9.07 6257 矽格 564 6391 8.82 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00671R 富邦NASDAQ反1 -1666 2016 -82.64 00631L 元大台灣50正2 -553 1099 -50.32 00672L 元大S&P原油正2 -27431 68891 -39.82 0056 元大高股息 -2981 7862 -37.92 006205 富邦上証 -789 2354 -33.52 0061 元大寶滬深 -353 1063 -33.21 2474 可成 -1367 4491 -30.44 00692 富邦公司治理 -340 1308 -25.99 020000 富邦特選蘋果N -272 1106 -24.59 1326 台化 -652 3644 -17.89 3665 貿聯-KY -193 1278 -15.10 2809 京城銀 -232 1659 -13.98 2006 東和鋼鐵 -147 1065 -13.80 2634 漢翔 -173 1304 -13.27 2618 長榮航 -1414 11333 -12.48 1201 味全 -515 4152 -12.40 2515 中工 -1107 8950 -12.37 1527 鑽全 -236 1934 -12.20 4137 麗豐-KY -228 1900 -12.00 1215 卜蜂 -216 1814 -11.91 2458 義隆 -606 5283 -11.47 2002 中鋼 -881 7709 -11.43 2905 三商 -121 1064 -11.37 2439 美律 -257 2340 -10.98 3708 上緯投控 -199 1817 -10.95 00642U 元大S&P石油 -457 4331 -10.55 2103 台橡 -126 1282 -9.83 2820 華票 -142 1454 -9.77 00653L 富邦印度正2 -122 1250 -9.76 2834 臺企銀 -1347 14080 -9.57 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。