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[表二3]台灣集中市場成交張數前30名

台北‧09月09日 交易日  
  
◆成交張數前30名  
代碼   股票名稱          成交張數  
00677U 富邦VIX             224604  
2888   新光金              150281  
00637L 元大滬深300正2      131203  
2313   華通                 86932  
2323   中環                 85126  
2337   旺宏                 82557  
3481   群創                 79529  
2367   燿華                 75939  
00672L 元大S&P原油正2       68891  
2409   友達                 61311  
3037   欣興                 44818  
3049   和鑫                 29625  
2344   華邦電               29442  
2885   元大金               28160  
2884   玉山金               23513  
2891   中信金               23502  
2392   正崴                 21013  
00632R 元大台灣50反1        20625  
00673R 元大S&P原油反1       20491  
2317   鴻海                 20214  
5876   上海商銀             19858  
2454   聯發科               19579  
00633L 富邦上証正2          18888  
4927   泰鼎-KY              18738  
1605   華新                 17476  
2330   台積電               17236  
1101   台泥                 16943  
2887   台新金               16722  
2886   兆豐金               16581  
2892   第一金               16352
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