台北‧09月09日 交易日 ◆成交張數前30名 代碼 股票名稱 成交張數 00677U 富邦VIX 224604 2888 新光金 150281 00637L 元大滬深300正2 131203 2313 華通 86932 2323 中環 85126 2337 旺宏 82557 3481 群創 79529 2367 燿華 75939 00672L 元大S&P原油正2 68891 2409 友達 61311 3037 欣興 44818 3049 和鑫 29625 2344 華邦電 29442 2885 元大金 28160 2884 玉山金 23513 2891 中信金 23502 2392 正崴 21013 00632R 元大台灣50反1 20625 00673R 元大S&P原油反1 20491 2317 鴻海 20214 5876 上海商銀 19858 2454 聯發科 19579 00633L 富邦上証正2 18888 4927 泰鼎-KY 18738 1605 華新 17476 2330 台積電 17236 1101 台泥 16943 2887 台新金 16722 2886 兆豐金 16581 2892 第一金 16352
[表二3]台灣集中市場成交張數前30名
鉅亨台北資料中心
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