[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/09/09 108/09/06 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大巴西指數基金 6.97400 6.84800 0.12600 1.83995 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.27000 17.94000 0.33000 1.83946 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.55000 18.22000 0.33000 1.81120 群益深証中小板基金 12.65000 12.43000 0.22000 1.76991 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.11000 25.66000 0.45000 1.75370 柏瑞拉丁美洲基金 10.11000 9.96000 0.15000 1.50602 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41390 0.40810 0.00580 1.42122 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.93770 12.76460 0.17310 1.35609 野村巴西基金 6.77000 6.68000 0.09000 1.34731 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.70000 23.39000 0.31000 1.32535 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.98720 27.62490 0.36230 1.31150 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.30340 26.95210 0.35130 1.30342 群益大印度基金-美元 11.75620 11.61060 0.14560 1.25403 瀚亞巴西基金 5.79000 5.72000 0.07000 1.22378 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.50000 22.23000 0.27000 1.21457 群益大印度基金N-新臺幣 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 群益大印度基金-新臺幣 11.30000 11.17000 0.13000 1.16383 元大台灣金融基金 18.72000 18.51000 0.21000 1.13452 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.53000 47.00000 0.53000 1.12766 富邦深証100基金 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59210 0.58560 0.00650 1.10997 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235 匯豐金磚動力基金 14.89000 14.73000 0.16000 1.08622 元大印度指數基金 9.35600 9.25700 0.09900 1.06946 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.87000 31.54000 0.33000 1.04629 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.47500 18.28500 0.19000 1.03910 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.67000 21.45000 0.22000 1.02564 瀚亞印度基金-美元 12.83000 12.70000 0.13000 1.02362 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94150 2.91180 0.02970 1.01999 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------