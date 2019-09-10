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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/09/09  108/09/06  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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元大巴西指數基金                                                  6.97400    6.84800   0.12600    1.83995
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                18.27000   17.94000   0.33000    1.83946
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金            18.55000   18.22000   0.33000    1.81120
群益深証中小板基金                                               12.65000   12.43000   0.22000    1.76991
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.11000   25.66000   0.45000    1.75370
柏瑞拉丁美洲基金                                                 10.11000    9.96000   0.15000    1.50602
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41390    0.40810   0.00580    1.42122
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.93770   12.76460   0.17310    1.35609
野村巴西基金                                                      6.77000    6.68000   0.09000    1.34731
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       23.70000   23.39000   0.31000    1.32535
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  27.98720   27.62490   0.36230    1.31150
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      27.30340   26.95210   0.35130    1.30342
群益大印度基金-美元                                              11.75620   11.61060   0.14560    1.25403
瀚亞巴西基金                                                      5.79000    5.72000   0.07000    1.22378
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.50000   22.23000   0.27000    1.21457
群益大印度基金N-新臺幣                                            9.55000    9.44000   0.11000    1.16525
群益大印度基金-新臺幣                                            11.30000   11.17000   0.13000    1.16383
元大台灣金融基金                                                 18.72000   18.51000   0.21000    1.13452
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  47.53000   47.00000   0.53000    1.12766
富邦深証100基金                                                  10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元               0.59210    0.58560   0.00650    1.10997
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      9.25000    9.15000   0.10000    1.09290
德信TAROBO機器人量化中國基金                                     10.18000   10.07000   0.11000    1.09235
匯豐金磚動力基金                                                 14.89000   14.73000   0.16000    1.08622
元大印度指數基金                                                  9.35600    9.25700   0.09900    1.06946
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     31.87000   31.54000   0.33000    1.04629
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣            18.47500   18.28500   0.19000    1.03910
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                          21.67000   21.45000   0.22000    1.02564
瀚亞印度基金-美元                                                12.83000   12.70000   0.13000    1.02362
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.94150    2.91180   0.02970    1.01999
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