[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/09/09 108/09/06 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.35820 10.34780 0.01040 0.10050 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.11040 10.10020 0.01020 0.10099 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.44480 10.44340 0.00140 0.01341 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.20320 10.20180 0.00140 0.01372 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.11610 10.11220 0.00390 0.03857 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.21960 10.21890 0.00070 0.00685 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.11510 10.11440 0.00070 0.00692 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.15310 10.14840 0.00470 0.04631 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A 9.84080 9.84110 -0.00030 -0.00305 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B 9.84080 9.84110 -0.00030 -0.00305 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A 9.83040 9.83340 -0.00300 -0.03051 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B 9.83040 9.83340 -0.00300 -0.03051 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A 10.00750 10.00600 0.00150 0.01499 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B 10.00750 10.00600 0.00150 0.01499 大華銀多元特別收益平衡基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.81820 10.80800 0.01020 0.09437 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.61620 10.60610 0.01010 0.09523 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.72030 10.72130 -0.00100 -0.00933 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.60520 10.60610 -0.00090 -0.00849 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.75000 22.75000 0.00000 0.00000 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 23.70000 23.39000 0.31000 1.32535 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 42.83360 42.75540 0.07820 0.18290 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.63570 39.58930 0.04640 0.11720 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94920 9.95140 -0.00220 -0.02211 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.50600 10.50720 -0.00120 -0.01142 中國信託台灣活力基金 13.57000 13.69000 -0.12000 -0.87655 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 11.30000 11.37000 -0.07000 -0.61566 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.92000 10.95000 -0.03000 -0.27397 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.28000 9.34000 -0.06000 -0.64240 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.09000 10.16000 -0.07000 -0.68898 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.35990 10.39820 -0.03830 -0.36833 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.22690 10.22760 -0.00070 -0.00684 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10290 9.10360 -0.00070 -0.00769 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.47970 10.47270 0.00700 0.06684 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.29900 9.29290 0.00610 0.06564 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.84590 11.91220 -0.06630 -0.55657 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01040 10.06650 -0.05610 -0.55729 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.15650 11.13100 0.02550 0.22909 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.69470 9.67250 0.02220 0.22952 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 47.29880 47.03770 0.26110 0.55509 中國信託美國高評級市政債券ETF基金 43.73500 43.49300 0.24200 0.55641 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 48.57460 48.33110 0.24350 0.50382 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 49.26270 49.06050 0.20220 0.41214 中國信託智能運動基金-台幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.13000 10.21000 -0.08000 -0.78355 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565 中國信託華盈貨幣市場基金 11.04480 11.04430 0.00050 0.00453 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.50240 10.52490 -0.02250 -0.21378 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.61830 9.63890 -0.02060 -0.21372 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.69830 10.71450 -0.01620 -0.15120 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.79740 9.81230 -0.01490 -0.15185 中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金 40.63460 40.66240 -0.02780 -0.06837 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 41.80950 41.96240 -0.15290 -0.36437 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 45.71090 45.56900 0.14190 0.31140 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 46.12650 46.01870 0.10780 0.23425 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 45.96880 45.76300 0.20580 0.44971 元大2001基金 66.87000 67.08000 -0.21000 -0.31306 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 49.08600 48.87150 0.21450 0.43891 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 46.58600 46.40050 0.18550 0.39978 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.46000 21.33000 0.13000 0.60947 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.74920 11.74840 0.00080 0.00681 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62730 10.58180 0.04550 0.42998 元大上證50基金 33.46000 33.46000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 元大大中華TMT基金-新台幣 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.26000 13.26000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 12.03400 11.96700 0.06700 0.55987 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.46400 16.38400 0.08000 0.48828 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.59900 11.57200 0.02700 0.23332 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.95200 10.88000 0.07200 0.66176 元大中國平衡基金-人民幣 3.04000 3.04000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.32000 13.28000 0.04000 0.30120 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 45.49540 45.41240 0.08300 0.18277 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 11.13480 11.16930 -0.03450 -0.30888 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.12350 10.15490 -0.03140 -0.30921 元大中國機會債券基金-新台幣 10.05290 10.04190 0.01100 0.10954 元大巴西指數基金 6.97400 6.84800 0.12600 1.83995 元大日經225基金 27.12000 26.93000 0.19000 0.70553 元大台商收成基金 23.19000 23.24000 -0.05000 -0.21515 元大台灣50單日反向1倍基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 元大台灣50單日正向2倍基金 41.74000 41.51000 0.23000 0.55408 元大台灣中型100基金 34.16000 34.18000 -0.02000 -0.05851 元大台灣加權股價指數基金 26.40000 26.35800 0.04200 0.15934 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.55000 10.50000 0.05000 0.47619 元大台灣卓越50基金 83.95000 83.58000 0.37000 0.44269 元大台灣金融基金 18.72000 18.51000 0.21000 1.13452 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 元大台灣高股息低波動ETF基金 32.66000 32.63000 0.03000 0.09194 元大台灣高股息基金 27.91000 27.94000 -0.03000 -0.10737 元大台灣電子科技基金 37.50000 37.46000 0.04000 0.10678 元大全球ETF成長組合基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 元大全球ETF穩健組合基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570 元大全球人工智慧ETF基金 24.49000 24.51000 -0.02000 -0.08160 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.88000 13.93000 -0.05000 -0.35894 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.89000 14.00000 -0.11000 -0.78571 元大全球不動產證券化基金-美元 12.63100 12.66700 -0.03600 -0.28420 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.48000 -0.01000 -0.15432 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 元大全球地產建設入息基金-配息型 7.06000 7.08000 -0.02000 -0.28249 元大全球股票入息基金-美元配息 8.30400 8.28800 0.01600 0.19305 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 元大全球新興市場精選組合基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092 元大全球農業商機基金 18.16000 18.04000 0.12000 0.66519 元大印尼指數基金 9.66300 9.61400 0.04900 0.50967 元大印度指數基金 9.35600 9.25700 0.09900 1.06946 元大印度基金 12.11000 12.01000 0.10000 0.83264 元大多多基金 17.91000 18.06000 -0.15000 -0.83056 元大多福基金 54.80000 55.14000 -0.34000 -0.61661 元大亞太成長基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.52370 9.52270 0.00100 0.01050 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.60490 7.60410 0.00080 0.01052 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 8.86900 8.80200 0.06700 0.76119 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.81000 9.75000 0.06000 0.61538 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.98200 9.95400 0.02800 0.28129 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.23930 10.24090 -0.00160 -0.01562 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.47050 10.46790 0.00260 0.02484 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.22220 10.21960 0.00260 0.02544 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.59790 10.60310 -0.00520 -0.04904 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34790 10.35300 -0.00510 -0.04926 元大卓越基金 43.41000 43.35000 0.06000 0.13841 元大店頭基金 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.51300 10.51120 0.00180 0.01712 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.92920 9.92970 -0.00050 -0.00504 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.90540 32.96120 -0.05580 -0.16929 元大美國政府20年期(以上)債券基金 46.69620 46.49250 0.20370 0.43814 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 15.25290 15.36170 -0.10880 -0.70825 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 27.30340 26.95210 0.35130 1.30342 元大美國政府7至10年期債券基金 43.85450 43.89790 -0.04340 -0.09887 元大高科技基金 20.61000 20.72000 -0.11000 -0.53089 元大得利貨幣市場基金 16.34290 16.34210 0.00080 0.00490 元大得寶貨幣市場基金 12.04460 12.04410 0.00050 0.00415 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 元大富櫃50基金 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 元大華夏中小基金 7.62000 7.57000 0.05000 0.66050 元大新中國基金-人民幣 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 元大新中國基金-美元 9.42100 9.34900 0.07200 0.77014 元大新中國基金-新台幣 9.51000 9.44000 0.07000 0.74153 元大新主流基金 26.22000 26.36000 -0.14000 -0.53111 元大新東協平衡基金-美元 9.39600 9.37000 0.02600 0.27748 元大新東協平衡基金-新台幣 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.23680 11.25700 -0.02020 -0.17944 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.04250 10.01090 0.03160 0.31566 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.56390 11.53590 0.02800 0.24272 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.48230 9.45940 0.02290 0.24209 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.69560 10.70890 -0.01330 -0.12420 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.89620 9.90860 -0.01240 -0.12514 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 11.01100 11.03290 -0.02190 -0.19850 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.19750 10.21770 -0.02020 -0.19770 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.21270 10.22670 -0.01400 -0.13690 元大新興亞洲基金 10.98000 10.92000 0.06000 0.54945 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.75890 9.72580 0.03310 0.34033 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.04310 9.01240 0.03070 0.34064 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.16430 10.13730 0.02700 0.26634 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.43370 9.40860 0.02510 0.26678 元大萬泰貨幣市場基金 15.17900 15.17830 0.00070 0.00461 元大經貿基金 38.31000 38.54000 -0.23000 -0.59678 元大實質多重資產基金-人民幣 9.27000 9.33000 -0.06000 -0.64309 元大實質多重資產基金-美元 8.25900 8.27600 -0.01700 -0.20541 元大實質多重資產基金-新台幣 8.83000 8.85000 -0.02000 -0.22599 元大滬深300單日反向1倍基金 11.89000 11.89000 0.00000 0.00000 元大滬深300單日正向2倍基金 19.11000 19.09000 0.02000 0.10477 元大臺灣ESG永續ETF基金 20.64000 20.56000 0.08000 0.38911 元大摩臺基金 39.30000 39.14000 0.16000 0.40879 元大標普500基金 28.23000 28.26000 -0.03000 -0.10616 元大標普500單日反向1倍基金 12.04000 12.08000 -0.04000 -0.33113 元大標普500單日正向2倍基金 36.88000 36.69000 0.19000 0.51785 元大標普美國高息特別股ETF基金 21.20000 21.16000 0.04000 0.18904 元大標智滬深300基金 18.60000 18.51000 0.09000 0.48622 元大歐洲50基金 25.54000 25.50000 0.04000 0.15686 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.21550 9.18310 0.03240 0.35282 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.30560 10.30510 0.00050 0.00485 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.96000 15.96000 0.00000 0.00000 日盛上選基金 37.58000 37.71000 -0.13000 -0.34474 日盛小而美基金 19.37000 19.47000 -0.10000 -0.51361 日盛中國內需動力基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.38290 12.41580 -0.03290 -0.26498 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.81760 9.84370 -0.02610 -0.26514 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.48610 12.48670 -0.00060 -0.00481 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.89530 9.89580 -0.00050 -0.00505 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.32840 11.33570 -0.00730 -0.06440 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.96020 8.96610 -0.00590 -0.06580 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.34000 11.30000 0.04000 0.35398 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.43000 10.35000 0.08000 0.77295 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.92000 10.84000 0.08000 0.73801 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 日盛日盛基金 12.38000 12.44000 -0.06000 -0.48232 日盛目標收益組合基金(美元) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 日盛全球抗暖化基金 11.42000 11.42000 0.00000 0.00000 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.67100 10.66190 0.00910 0.08535 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.47460 9.46650 0.00810 0.08556 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.45630 10.45340 0.00290 0.02774 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.28390 9.28130 0.00260 0.02801 日盛全球智能車基金(美元) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.53430 2.54030 -0.00600 -0.23619 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65370 1.65760 -0.00390 -0.23528 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38710 0.38710 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25310 0.25310 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.80060 12.80710 -0.00650 -0.05075 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.24550 8.24960 -0.00410 -0.04970 日盛亞洲機會基金 7.12000 7.10000 0.02000 0.28169 日盛首選基金 18.21000 18.29000 -0.08000 -0.43740 日盛高科技基金 19.66000 19.70000 -0.04000 -0.20305 日盛貨幣市場基金 14.85100 14.85030 0.00070 0.00471 日盛新台商基金 42.70000 42.93000 -0.23000 -0.53576 日盛精選五虎基金 37.74000 37.76000 -0.02000 -0.05297 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.56060 13.56000 0.00060 0.00442 台新2000高科技基金 34.69000 34.82000 -0.13000 -0.37335 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575 台新MSCI中國基金 20.08000 20.05000 0.03000 0.14963 台新SG全球AI機器人精選ETF基金 20.51000 20.60000 -0.09000 -0.43689 台新大眾貨幣市場基金 14.23740 14.23670 0.00070 0.00492 台新中國通基金 49.92000 50.05000 -0.13000 -0.25974 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.59210 0.58560 0.00650 1.10997 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 18.47500 18.28500 0.19000 1.03910 台新中國精選中小基金-美元 0.33770 0.33700 0.00070 0.20772 台新中國精選中小基金-新台幣 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 台新主流基金 26.02000 26.16000 -0.14000 -0.53517 台新北美收益資產證券化基金(A) 24.78000 24.81000 -0.03000 -0.12092 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.79750 0.79800 -0.00050 -0.06266 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.46000 17.49000 -0.03000 -0.17153 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56110 0.56140 -0.00030 -0.05344 台新台灣中小基金 39.81000 40.03000 -0.22000 -0.54959 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.29070 11.30130 -0.01060 -0.09379 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.12160 10.08470 0.03690 0.36590 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.75140 11.70860 0.04280 0.36554 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 11.24000 11.21000 0.03000 0.26762 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.16220 10.14720 0.01500 0.14782 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.41490 11.39800 0.01690 0.14827 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 台新印度基金 13.87000 13.78000 0.09000 0.65312 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.65350 8.65580 -0.00230 -0.02657 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28200 0.28190 0.00010 0.03547 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.77130 12.77460 -0.00330 -0.02583 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41120 0.41100 0.00020 0.04866 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 39.42000 39.35000 0.07000 0.17789 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 43.61000 43.41000 0.20000 0.46072 台新真吉利貨幣市場基金 11.13860 11.13830 0.00030 0.00269 台新高股息平衡基金 33.67930 33.82350 -0.14420 -0.42633 台新智慧生活基金-美元 10.73490 10.75130 -0.01640 -0.15254 台新智慧生活基金-新台幣 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.05550 8.02440 0.03110 0.38757 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.34580 8.31970 0.02610 0.31371 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.19360 9.15800 0.03560 0.38873 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.53630 9.50640 0.02990 0.31452 台新新興市場債券基金(A類型) 11.57840 11.51530 0.06310 0.54797 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36460 0.36240 0.00220 0.60706 台新新興市場債券基金(B類型) 8.17280 8.12820 0.04460 0.54871 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27180 0.27010 0.00170 0.62940 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.45000 5.44000 0.01000 0.18382 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 23.30000 23.38000 -0.08000 -0.34217 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.68920 10.73660 -0.04740 -0.44148 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 10.13620 10.13090 0.00530 0.05232 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.25780 10.25660 0.00120 0.01170 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.74330 10.79140 -0.04810 -0.44573 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 10.18030 10.17490 0.00540 0.05307 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.30500 10.30380 0.00120 0.01165 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 45.25530 45.12430 0.13100 0.29031 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 44.79620 44.69750 0.09870 0.22082 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.05820 39.00870 0.04950 0.12689 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.40070 11.40000 0.00070 0.00614 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93970 9.90740 0.03230 0.32602 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.33330 9.34360 -0.01030 -0.11024 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 11.03520 11.04750 -0.01230 -0.11134 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.69760 7.68140 0.01620 0.21090 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.16980 9.15050 0.01930 0.21092 永豐中小基金 55.44000 55.76000 -0.32000 -0.57389 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.83280 1.83710 -0.00430 -0.23406 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.57990 2.58590 -0.00600 -0.23203 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.16190 8.15490 0.00700 0.08584 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.13230 11.12270 0.00960 0.08631 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 5.09000 5.11000 -0.02000 -0.39139 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.38000 22.37000 0.01000 0.04470 永豐主流品牌基金 19.50000 19.40000 0.10000 0.51546 永豐永豐基金 34.40000 34.53000 -0.13000 -0.37648 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.12280 9.08500 0.03780 0.41607 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.68350 9.64330 0.04020 0.41687 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.06310 9.03100 0.03210 0.35544 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.62250 9.58850 0.03400 0.35459 永豐亞洲民生消費基金 11.98000 12.04000 -0.06000 -0.49834 永豐南非幣2021保本基金 14.25190 14.25750 -0.00560 -0.03928 永豐貨幣市場基金 13.95240 13.95190 0.00050 0.00358 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.17120 2.17780 -0.00660 -0.30306 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.70160 2.70990 -0.00830 -0.30628 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.78770 7.78660 0.00110 0.01413 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.99710 10.99560 0.00150 0.01364 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.19800 7.19720 0.00080 0.01112 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.62870 11.62740 0.00130 0.01118 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.72000 10.66000 0.06000 0.56285 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.18000 8.10000 0.08000 0.98765 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.92000 18.75000 0.17000 0.90667 永豐臺灣加權ETF基金 55.39000 55.24000 0.15000 0.27154 永豐領航科技基金 40.46000 40.79000 -0.33000 -0.80902 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.69000 11.65000 0.04000 0.34335 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 永豐趨勢平衡基金 42.86000 43.02000 -0.16000 -0.37192 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.93660 11.93400 0.00260 0.02179 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.77660 9.76900 0.00760 0.07780 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.42920 10.42110 0.00810 0.07773 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.86050 9.85970 0.00080 0.00811 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.35060 10.34970 0.00090 0.00870 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.83070 9.82230 0.00840 0.08552 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.61210 10.60380 0.00830 0.07827 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.86530 9.86340 0.00190 0.01926 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.42960 10.42750 0.00210 0.02014 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.30000 11.27000 0.03000 0.26619 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.49000 15.48000 0.01000 0.06460 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.81000 19.74000 0.07000 0.35461 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.66000 19.58000 0.08000 0.40858 兆豐國際中國內需A股基金(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 兆豐國際中國內需A股基金(台幣) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 兆豐國際中國內需A股基金(美金) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.06210 10.06410 -0.00200 -0.01987 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.06210 10.06410 -0.00200 -0.01987 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 9.97840 9.97760 0.00080 0.00802 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 9.97840 9.97760 0.00080 0.00802 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.20210 10.19920 0.00290 0.02843 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.20200 10.19900 0.00300 0.02941 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05250 10.05160 0.00090 0.00895 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05250 10.05160 0.00090 0.00895 兆豐國際生命科學基金 14.75000 14.77000 -0.02000 -0.13541 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.52550 10.52280 0.00270 0.02566 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73190 10.72370 0.00820 0.07647 兆豐國際全球基金 31.18000 31.14000 0.04000 0.12845 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.52480 10.52290 0.00190 0.01806 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.30180 10.30210 -0.00030 -0.00291 兆豐國際國民基金 23.47000 23.56000 -0.09000 -0.38200 兆豐國際第一基金 13.76000 13.82000 -0.06000 -0.43415 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.77080 10.77030 0.00050 0.00464 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.19360 8.19320 0.00040 0.00488 兆豐國際萬全基金 21.24000 21.31000 -0.07000 -0.32848 兆豐國際電子基金 27.13000 27.26000 -0.13000 -0.47689 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.50000 22.42000 0.08000 0.35682 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.24000 15.27000 -0.03000 -0.19646 兆豐國際豐台灣基金 36.71000 36.87000 -0.16000 -0.43396 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.56850 12.56790 0.00060 0.00477 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息) 9.80100 9.77180 0.02920 0.29882 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息) 9.82210 9.78850 0.03360 0.34326 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息) 9.90730 9.88180 0.02550 0.25805 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息) 9.83660 9.80610 0.03050 0.31103 合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息) 9.94150 9.90680 0.03470 0.35026 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息) 9.80120 9.77200 0.02920 0.29881 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息) 9.82420 9.79060 0.03360 0.34319 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息) 9.91530 9.88980 0.02550 0.25784 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息) 9.84100 9.81050 0.03050 0.31089 合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息) 9.94960 9.91480 0.03480 0.35099 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.90290 10.90190 0.00100 0.00917 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.62800 10.62770 0.00030 0.00282 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.89000 10.89130 -0.00130 -0.01194 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.58150 10.58040 0.00110 0.01040 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.69350 10.69320 0.00030 0.00281 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.68680 10.68800 -0.00120 -0.01123 合庫台灣基金 12.24000 12.34000 -0.10000 -0.81037 合庫全球高收益債券基金A類型 11.85240 11.84230 0.01010 0.08529 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.86030 12.84340 0.01690 0.13159 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.44060 11.42590 0.01470 0.12866 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 12.21990 12.20800 0.01190 0.09748 合庫全球高收益債券基金B類型 8.20350 8.19660 0.00690 0.08418 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.49590 9.48420 0.01170 0.12336 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.18690 9.17630 0.01060 0.11551 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.86870 8.85990 0.00880 0.09932 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.33290 9.32090 0.01200 0.12874 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 合庫全球新興市場基金 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.41000 9.45000 -0.04000 -0.42328 合庫貨幣市場基金 10.18220 10.18180 0.00040 0.00393 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.99860 10.00000 -0.00140 -0.01400 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.38200 10.37710 0.00490 0.04722 合庫新興多重收益基金A類型 10.63900 10.63840 0.00060 0.00564 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 12.17150 12.16460 0.00690 0.05672 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.49580 15.48960 0.00620 0.04003 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.68050 8.73250 -0.05200 -0.59548 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.54700 9.58240 -0.03540 -0.36943 合庫新興多重收益基金B類型 7.92400 7.95660 -0.03260 -0.40972 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.66080 8.70780 -0.04700 -0.53975 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56100 10.62680 -0.06580 -0.61919 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 安本標準兩岸價值基金 人民幣 12.12000 12.09000 0.03000 0.24814 安本標準兩岸價值基金 美元 11.53000 11.46000 0.07000 0.61082 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.79000 11.73000 0.06000 0.51151 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.20140 10.17940 0.02200 0.21612 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.18160 10.16080 0.02080 0.20471 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.95370 9.90210 0.05160 0.52110 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.15370 10.13370 0.02000 0.19736 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.24620 10.22420 0.02200 0.21518 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.22430 10.20340 0.02090 0.20483 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.98720 9.93550 0.05170 0.52036 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.18810 10.16800 0.02010 0.19768 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.24920 11.25180 -0.00260 -0.02311 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.77290 9.74290 0.03000 0.30792 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78860 9.76580 0.02280 0.23347 安聯中國東協基金 15.23000 15.20000 0.03000 0.19737 安聯中國策略基金-美元 12.66000 12.55000 0.11000 0.87649 安聯中國策略基金-新臺幣 16.66000 16.54000 0.12000 0.72551 安聯中華新思路基金-人民幣 16.38000 16.32000 0.06000 0.36765 安聯中華新思路基金-美元 14.72000 14.62000 0.10000 0.68399 安聯中華新思路基金-新臺幣 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655 安聯台灣大壩基金 33.49000 33.49000 0.00000 0.00000 安聯台灣科技基金 55.93000 56.36000 -0.43000 -0.76295 安聯台灣貨幣市場基金 12.55920 12.55860 0.00060 0.00478 安聯台灣智慧基金 38.44000 38.52000 -0.08000 -0.20768 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.92560 10.91700 0.00860 0.07878 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 16.08300 16.07340 0.00960 0.05973 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96940 9.96350 0.00590 0.05922 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.05400 10.04790 0.00610 0.06071 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 12.18000 12.17000 0.01000 0.08217 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 安聯四季成長組合基金-美元 11.72000 11.71000 0.01000 0.08540 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.41290 13.40260 0.01030 0.07685 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.95850 10.94770 0.01080 0.09865 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 13.04330 13.03150 0.01180 0.09055 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.64800 9.63960 0.00840 0.08714 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.57700 9.56760 0.00940 0.09825 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.10180 9.09360 0.00820 0.09017 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.30220 10.29310 0.00910 0.08841 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.30760 10.29830 0.00930 0.09031 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.67000 11.66000 0.01000 0.08576 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.67000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.57090 12.56620 0.00470 0.03740 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.37540 11.36890 0.00650 0.05717 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.98820 10.98240 0.00580 0.05281 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.57730 8.57280 0.00450 0.05249 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.43780 8.43300 0.00480 0.05692 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.12410 8.11990 0.00420 0.05172 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.21420 10.20950 0.00470 0.04604 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.09670 10.09150 0.00520 0.05153 安聯全球人口趨勢基金 12.42000 12.39000 0.03000 0.24213 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.85000 32.92000 -0.07000 -0.21264 安聯全球油礦金趨勢基金 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.61160 12.62580 -0.01420 -0.11247 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.62850 10.64040 -0.01190 -0.11184 安聯全球新興市場基金 17.01000 16.94000 0.07000 0.41322 安聯全球農金趨勢基金 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 安聯全球綠能趨勢基金 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 22.51000 22.41000 0.10000 0.44623 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣 10.10440 10.09670 0.00770 0.07626 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.14320 10.13450 0.00870 0.08585 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.07160 10.06420 0.00740 0.07353 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04450 10.03580 0.00870 0.08669 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.08560 10.07870 0.00690 0.06846 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.05040 10.04180 0.00860 0.08564 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.01930 10.01090 0.00840 0.08391 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.08330 10.07490 0.00840 0.08338 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01930 10.01090 0.00840 0.08391 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.62670 10.62910 -0.00240 -0.02258 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.15820 10.16060 -0.00240 -0.02362 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 91.24440 91.24050 0.00390 0.00427 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.33880 13.31700 0.02180 0.16370 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.49690 68.47530 0.02160 0.03154 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.88240 9.86630 0.01610 0.16318 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.79020 2.79410 -0.00390 -0.13958 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96500 10.96280 0.00220 0.02007 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.35270 2.36090 -0.00820 -0.34733 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.85070 8.84900 0.00170 0.01921 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.40320 10.40080 0.00240 0.02308 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.29350 10.28400 0.00950 0.09238 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.77590 10.76450 0.01140 0.10590 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.24550 10.23590 0.00960 0.09379 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.27350 10.26220 0.01130 0.11011 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.30230 10.29990 0.00240 0.02330 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.15990 10.15060 0.00930 0.09162 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55030 10.53930 0.01100 0.10437 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.14400 10.13450 0.00950 0.09374 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.17900 10.16770 0.01130 0.11114 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.97680 9.95820 0.01860 0.18678 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.15420 10.13410 0.02010 0.19834 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.95780 9.93950 0.01830 0.18411 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 9.88100 9.86360 0.01740 0.17641 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.99310 9.97440 0.01870 0.18748 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.10460 10.08480 0.01980 0.19634 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.95750 9.93920 0.01830 0.18412 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 9.88150 9.86400 0.01750 0.17741 宏利台灣動力基金A類型 31.98000 32.11000 -0.13000 -0.40486 宏利台灣動力基金I類型 31.98000 32.11000 -0.13000 -0.40486 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.05790 10.04860 0.00930 0.09255 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00810 10.00590 0.00220 0.02199 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.55060 7.54360 0.00700 0.09279 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54880 7.54550 0.00330 0.04373 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 宏利全球債券組合基金 13.90230 13.90640 -0.00410 -0.02948 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 3.02060 3.02340 -0.00280 -0.09261 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.51570 12.52870 -0.01300 -0.10376 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.97350 8.98290 -0.00940 -0.10464 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.64010 2.65300 -0.01290 -0.48624 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.60100 11.61830 -0.01730 -0.14890 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32060 3.29080 0.02980 0.90555 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54240 0.54030 0.00210 0.38867 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.31000 15.25000 0.06000 0.39344 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.50240 12.49370 0.00870 0.06964 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 11.04480 11.03340 0.01140 0.10332 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.58390 10.57590 0.00800 0.07564 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.76810 8.76030 0.00780 0.08904 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.39680 8.38800 0.00880 0.10491 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.26410 8.25770 0.00640 0.07750 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.40770 8.39750 0.01020 0.12146 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 9.96000 10.00000 -0.04000 -0.40000 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 宏利美國銀行機會基金(美元) 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.54000 10.54000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.99790 2.97490 0.02300 0.77314 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.43070 0.42900 0.00170 0.39627 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.97780 12.92990 0.04790 0.37046 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98230 0.97820 0.00410 0.41914 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.38320 7.35590 0.02730 0.37113 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05290 2.04440 0.00850 0.41577 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29580 0.29470 0.00110 0.37326 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.97590 8.94270 0.03320 0.37125 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32520 0.32380 0.00140 0.43237 宏利萬利貨幣市場基金 13.69680 13.69630 0.00050 0.00365 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.47000 2.45000 0.02000 0.81633 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.25000 11.20000 0.05000 0.44643 宏利臺灣股息收益基金A類型 27.18000 27.18000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金I類型 27.18000 27.18000 0.00000 0.00000 宏利澳幣保本基金 12.71450 12.71540 -0.00090 -0.00708 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.46120 10.52620 -0.06500 -0.61751 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.36640 9.38310 -0.01670 -0.17798 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.93310 8.95570 -0.02260 -0.25235 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.37740 11.40610 -0.02870 -0.25162 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 貝萊德新台幣基金 12.97870 12.97830 0.00040 0.00308 貝萊德寶利基金 27.93000 28.03000 -0.10000 -0.35676 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46490 11.45720 0.00770 0.06721 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.94790 9.92000 0.02790 0.28125 保德信大中華基金-人民幣 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-美元 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 保德信大中華基金-新台幣 30.96000 30.84000 0.12000 0.38911 保德信中小型股基金 52.31000 52.96000 -0.65000 -1.22734 保德信中國中小基金-人民幣 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 保德信中國中小基金-美元 8.95000 8.94000 0.01000 0.11186 保德信中國中小基金-新臺幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.17720 10.15590 0.02130 0.20973 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.27380 10.25350 0.02030 0.19798 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.30070 10.27850 0.02220 0.21598 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.45240 11.42770 0.02470 0.21614 保德信中國品牌基金-人民幣 10.76000 10.68000 0.08000 0.74906 保德信中國品牌基金-美元 10.75000 10.67000 0.08000 0.74977 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.58000 11.49000 0.09000 0.78329 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.35000 28.30000 0.05000 0.17668 保德信全球消費商機基金 19.89000 19.88000 0.01000 0.05030 保德信全球基礎建設基金 14.16000 14.13000 0.03000 0.21231 保德信全球資源基金 6.98000 6.99000 -0.01000 -0.14306 保德信全球醫療生化基金-美元 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.99000 31.92000 0.07000 0.21930 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.22970 10.21190 0.01780 0.17431 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.70770 10.68910 0.01860 0.17401 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.34310 10.33270 0.01040 0.10065 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.82380 10.81290 0.01090 0.10081 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.70920 9.69640 0.01280 0.13201 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.91340 10.89930 0.01410 0.12937 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.34500 9.33980 0.00520 0.05568 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.48490 10.47900 0.00590 0.05630 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.28850 8.28450 0.00400 0.04828 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.46860 11.46300 0.00560 0.04885 保德信亞太基金 20.11000 20.01000 0.10000 0.49975 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.84120 8.82970 0.01150 0.13024 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.30470 12.28870 0.01600 0.13020 保德信店頭市場基金 38.11000 38.28000 -0.17000 -0.44410 保德信拉丁美洲基金 7.09000 7.02000 0.07000 0.99715 保德信金平衡基金 31.16000 31.17000 -0.01000 -0.03208 保德信金滿意基金 44.26000 44.36000 -0.10000 -0.22543 保德信科技島基金 29.05000 29.18000 -0.13000 -0.44551 保德信高成長基金 99.77000 99.80000 -0.03000 -0.03006 保德信貨幣市場基金 15.85430 15.85350 0.00080 0.00505 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.66980 10.65460 0.01520 0.14266 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.99420 10.98660 0.00760 0.06918 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 11.09630 11.08230 0.01400 0.12633 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.70570 10.70010 0.00560 0.05234 保德信新世紀基金 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.28120 8.27590 0.00530 0.06404 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.50440 10.49660 0.00780 0.07431 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.84500 11.83740 0.00760 0.06420 保德信新興趨勢組合基金 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 保德信瑞騰基金 15.66270 15.66270 0.00000 0.00000 保德信歐洲組合基金 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.43580 9.42250 0.01330 0.14115 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 9.98450 9.97040 0.01410 0.14142 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.39730 9.38840 0.00890 0.09480 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.70510 9.69680 0.00830 0.08560 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.67230 9.66370 0.00860 0.08899 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.11190 10.09940 0.01250 0.12377 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.51920 9.50220 0.01700 0.17891 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88470 9.86700 0.01770 0.17939 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.19420 10.18160 0.01260 0.12375 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 9.80990 9.80840 0.00150 0.01529 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19730 10.19620 0.00110 0.01079 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 9.73230 9.72520 0.00710 0.07301 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.04960 10.04230 0.00730 0.07269 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 9.78970 9.79070 -0.00100 -0.01021 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.33190 10.34140 -0.00950 -0.09186 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.65650 9.65590 0.00060 0.00621 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.04230 10.04170 0.00060 0.00598 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型 9.93770 9.93950 -0.00180 -0.01811 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型 9.94110 9.94300 -0.00190 -0.01911 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型 10.19540 10.18770 0.00770 0.07558 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型 9.89450 9.88860 0.00590 0.05966 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型 9.89490 9.88880 0.00610 0.06169 施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型 10.13280 10.13730 -0.00450 -0.04439 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.19720 10.20650 -0.00930 -0.09112 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88990 9.89010 -0.00020 -0.00202 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 9.99070 9.98740 0.00330 0.03304 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.36440 10.36150 0.00290 0.02799 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.11430 10.09820 0.01610 0.15943 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.76250 10.74570 0.01680 0.15634 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 9.98040 9.96600 0.01440 0.14449 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.27980 10.26500 0.01480 0.14418 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.41800 10.43120 -0.01320 -0.12654 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.43060 10.43080 -0.00020 -0.00192 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.52920 10.53730 -0.00810 -0.07687 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型 10.03060 10.05120 -0.02060 -0.20495 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型 10.03330 10.05370 -0.02040 -0.20291 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型 9.94650 9.95790 -0.01140 -0.11448 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型 9.94860 9.95970 -0.01110 -0.11145 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型 10.01770 10.02200 -0.00430 -0.04291 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型 10.01900 10.02330 -0.00430 -0.04290 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型 9.89890 9.92350 -0.02460 -0.24790 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型 9.89940 9.92400 -0.02460 -0.24788 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.17360 10.18620 -0.01260 -0.12370 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.17000 10.18250 -0.01250 -0.12276 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.24750 10.25480 -0.00730 -0.07119 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.43100 10.43830 -0.00730 -0.06993 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.95410 9.95900 -0.00490 -0.04920 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.04950 10.05440 -0.00490 -0.04873 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.96840 1.96920 -0.00080 -0.04063 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.84200 2.84270 -0.00070 -0.02462 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.28830 0.28770 0.00060 0.20855 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45490 0.45390 0.00100 0.22031 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.21140 8.19580 0.01560 0.19034 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08700 12.06300 0.02400 0.19896 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.75130 9.75740 -0.00610 -0.06252 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.50240 12.51140 -0.00900 -0.07193 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.63260 8.62000 0.01260 0.14617 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.11070 11.09440 0.01630 0.14692 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.55990 10.54620 0.01370 0.12990 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.39180 10.38380 0.00800 0.07704 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 19.81000 19.86000 -0.05000 -0.25176 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4594.16000 4605.62000 -11.46000 -0.24883 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13400 10.11270 0.02130 0.21063 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.02540 11.00160 0.02380 0.21633 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.05130 10.03450 0.01680 0.16742 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.32340 9.29600 0.02740 0.29475 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.91380 9.88470 0.02910 0.29439 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.35440 9.33150 0.02290 0.24541 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.70280 9.67890 0.02390 0.24693 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.32670 10.32890 -0.00220 -0.02130 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 5.89310 5.87460 0.01850 0.31492 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.92780 10.89360 0.03420 0.31395 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.69000 10.66000 0.03000 0.28143 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.63240 10.57370 0.05870 0.55515 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.59520 11.52510 0.07010 0.60824 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.81540 10.74960 0.06580 0.61212 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.11130 9.06100 0.05030 0.55513 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.39320 9.33640 0.05680 0.60837 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.27970 9.22320 0.05650 0.61259 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.46540 10.40750 0.05790 0.55633 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.89380 10.82790 0.06590 0.60861 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.88110 10.81480 0.06630 0.61305 柏瑞巨人基金 13.22000 13.22000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.70800 13.70760 0.00040 0.00292 柏瑞全球金牌組合基金 16.68000 16.65000 0.03000 0.18018 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.43150 14.42890 0.00260 0.01802 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.78010 12.77310 0.00700 0.05480 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.33250 13.32360 0.00890 0.06680 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.54530 8.54370 0.00160 0.01873 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.78750 6.78620 0.00130 0.01916 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.67650 8.67180 0.00470 0.05420 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.50590 8.49870 0.00720 0.08472 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74790 10.74070 0.00720 0.06703 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.41240 8.41000 0.00240 0.02854 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.96970 12.96260 0.00710 0.05477 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.50050 12.49820 0.00230 0.01840 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 13.38630 13.37500 0.01130 0.08449 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 12.13700 12.12880 0.00820 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柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.37590 9.37170 0.00420 0.04482 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.01270 9.01150 0.00120 0.01332 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.25010 9.25400 -0.00390 -0.04214 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.13480 11.12070 0.01410 0.12679 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.31890 9.31480 0.00410 0.04402 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 46.29130 46.05050 0.24080 0.52290 國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣 9.73950 9.77350 -0.03400 -0.34788 國泰2025到期新興市場債券基金-美元 9.79930 9.80720 -0.00790 -0.08055 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.78000 35.80000 -0.02000 -0.05587 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.84000 11.83930 0.00070 0.00591 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.66250 1.65440 0.00810 0.48960 國泰大中華基金 20.98000 21.17000 -0.19000 -0.89750 國泰小龍基金-新台幣 15.90000 15.99000 -0.09000 -0.56285 國泰中小成長基金-新台幣 45.45000 45.84000 -0.39000 -0.85079 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.63030 4.61940 0.01090 0.23596 國泰中國內需增長基金-美元A 0.71220 0.70700 0.00520 0.73550 國泰中國內需增長基金-美元I 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0.33000 1.04629 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35820 0.35800 0.00020 0.05587 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33500 0.33480 0.00020 0.05974 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33580 0.33570 0.00010 0.02979 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.20490 11.20800 -0.00310 -0.02766 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.48990 10.49270 -0.00280 -0.02669 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.52210 10.52500 -0.00290 -0.02755 國泰台灣貨幣市場基金 12.46880 12.46830 0.00050 0.00401 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.42470 0.42440 0.00030 0.07069 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37400 0.37370 0.00030 0.08028 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.45370 0.45330 0.00040 0.08824 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.56090 0.56300 -0.00210 -0.37300 國泰全球高股息基金-人民幣 2.59210 2.59300 -0.00090 -0.03471 國泰全球高股息基金-美元 0.36530 0.36360 0.00170 0.46755 國泰全球高股息基金-新台幣 11.43000 11.38000 0.05000 0.43937 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53630 0.53620 0.00010 0.01865 國泰全球基礎建設基金-美元 0.49970 0.49950 0.00020 0.04004 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 國泰全球資源基金-美元 0.16350 0.16320 0.00030 0.18382 國泰全球資源基金-新台幣 5.19000 5.18000 0.01000 0.19305 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.60880 0.60800 0.00080 0.13158 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 19.03000 19.02000 0.01000 0.05258 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.43000 18.42000 0.01000 0.05429 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.88930 0.89220 -0.00290 -0.32504 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.92000 20.85000 0.07000 0.33573 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金 22.64000 22.50000 0.14000 0.62222 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.58530 2.58770 -0.00240 -0.09275 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.36530 0.36380 0.00150 0.41231 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.31120 0.30990 0.00130 0.41949 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.35970 11.32100 0.03870 0.34184 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.67710 9.64410 0.03300 0.34218 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.53270 0.53300 -0.00030 -0.05629 國泰亞洲成長基金-美元 0.38950 0.38780 0.00170 0.43837 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 國泰科技生化基金 36.02000 36.42000 -0.40000 -1.09830 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.75000 29.70000 0.05000 0.16835 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584 國泰美國費城半導體基金 15.47000 15.46000 0.01000 0.06468 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 48.78170 48.51080 0.27090 0.55843 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 15.61820 15.72170 -0.10350 -0.65833 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 27.98720 27.62490 0.36230 1.31150 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 47.10630 46.87790 0.22840 0.48722 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 47.82340 47.92980 -0.10640 -0.22199 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.61720 43.60650 0.01070 0.02454 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A 0.32260 0.32230 0.00030 0.09308 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A 10.05820 10.05140 0.00680 0.06765 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P 10.12030 10.11340 0.00690 0.06823 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A 0.32300 0.32270 0.00030 0.09297 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A 10.06950 10.06360 0.00590 0.05863 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P 10.14780 10.14170 0.00610 0.06015 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A 0.32330 0.32310 0.00020 0.06190 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A 10.07960 10.07460 0.00500 0.04963 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P 10.16700 10.16180 0.00520 0.05117 國泰紐幣2021保本基金 12.92280 12.94200 -0.01920 -0.14835 國泰紐幣八年期保本基金 13.30580 13.32990 -0.02410 -0.18080 國泰紐幣保本基金 12.78700 12.78650 0.00050 0.00391 國泰國泰基金-新台幣A 24.06000 24.28000 -0.22000 -0.90610 國泰富時中國A50基金 22.12000 22.17000 -0.05000 -0.22553 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 49.88450 49.65550 0.22900 0.46118 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.35180 0.35140 0.00040 0.11383 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.52400 0.52590 -0.00190 -0.36129 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 41.67380 41.57590 0.09790 0.23547 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.67000 21.45000 0.22000 1.02564 國泰新興市場基金-美元 0.38660 0.38420 0.00240 0.62467 國泰新興市場基金-新台幣 12.08000 12.01000 0.07000 0.58285 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.45670 2.45920 -0.00250 -0.10166 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49830 1.49980 -0.00150 -0.10001 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35680 0.35540 0.00140 0.39392 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.21980 0.21890 0.00090 0.41115 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.81020 10.77160 0.03860 0.35835 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.46830 6.44530 0.02300 0.35685 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 15.83000 15.72000 0.11000 0.69975 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 47.65190 47.38550 0.26640 0.56220 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 47.85850 47.62640 0.23210 0.48733 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 43.99200 43.96590 0.02610 0.05936 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 12.81000 12.84000 -0.03000 -0.23364 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 38.40000 38.22000 0.18000 0.47096 國泰標普北美科技ETF基金 23.95000 24.05000 -0.10000 -0.41580 國泰歐洲精選基金-美元 0.35370 0.35300 0.00070 0.19830 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 38.87340 38.80790 0.06550 0.16878 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.13000 22.13000 0.00000 0.00000 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.64000 19.58000 0.06000 0.30644 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.63000 18.51000 0.12000 0.64830 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41940 0.41930 0.00010 0.02385 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.65630 12.65650 -0.00020 -0.00158 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.57700 10.58100 -0.00400 -0.03780 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.48340 10.48660 -0.00320 -0.03052 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.67660 10.68770 -0.01110 -0.10386 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.24690 10.25080 -0.00390 -0.03805 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.19020 10.19330 -0.00310 -0.03041 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.32260 10.33330 -0.01070 -0.10355 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.97230 9.96630 0.00600 0.06020 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.85280 9.85220 0.00060 0.00609 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.95110 9.94780 0.00330 0.03317 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.83990 9.84390 -0.00400 -0.04063 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.97220 9.96620 0.00600 0.06020 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.84790 9.84730 0.00060 0.00609 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.95100 9.94770 0.00330 0.03317 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.84000 9.84390 -0.00390 -0.03962 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.46680 11.46570 0.00110 0.00959 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85240 9.82640 0.02600 0.26459 第一金大中華基金 27.03000 27.01000 0.02000 0.07405 第一金小型精選基金 34.02000 34.17000 -0.15000 -0.43898 第一金中國世紀基金-人民幣 14.58000 14.52000 0.06000 0.41322 第一金中國世紀基金-美元 8.81200 8.73520 0.07680 0.87920 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84950 9.86390 -0.01440 -0.14599 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.25540 8.24750 0.00790 0.09579 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.48030 11.49740 -0.01710 -0.14873 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.80460 9.79520 0.00940 0.09597 第一金中概平衡基金 28.78000 28.98000 -0.20000 -0.69013 第一金台灣貨幣市場基金 15.33690 15.33620 0.00070 0.00456 第一金全家福貨幣市場基金 178.81400 178.80600 0.00800 0.00447 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.92200 15.92840 -0.00640 -0.04018 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.92090 15.92710 -0.00620 -0.03893 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.50000 15.52000 -0.02000 -0.12887 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.68800 10.74520 -0.05720 -0.53233 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.68630 10.74340 -0.05710 -0.53149 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.81000 10.88000 -0.07000 -0.64338 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.13890 10.15270 -0.01380 -0.13592 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.13890 10.15270 -0.01380 -0.13592 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.27100 13.18900 0.08200 0.62173 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.28870 13.20640 0.08230 0.62318 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.72000 12.65000 0.07000 0.55336 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.86180 9.85280 0.00900 0.09134 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.85540 9.84640 0.00900 0.09140 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.49640 9.49090 0.00550 0.05795 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.52070 9.51520 0.00550 0.05780 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.81120 10.80130 0.00990 0.09166 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.45070 10.44470 0.00600 0.05745 第一金全球大趨勢基金 25.50000 25.51000 -0.01000 -0.03920 第一金全球不動產證券化基金A 9.33900 9.42080 -0.08180 -0.86829 第一金全球不動產證券化基金B 6.44710 6.50360 -0.05650 -0.86875 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.11190 10.16260 -0.05070 -0.49889 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.11220 10.16280 -0.05060 -0.49789 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 11.08310 11.13850 -0.05540 -0.49737 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 11.08490 11.14040 -0.05550 -0.49819 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.57000 10.63000 -0.06000 -0.56444 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.58000 10.63000 -0.05000 -0.47037 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.61510 8.60560 0.00950 0.11039 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.63430 10.62250 0.01180 0.11108 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.23950 9.23580 0.00370 0.04006 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.23780 9.23430 0.00350 0.03790 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65090 7.63710 0.01380 0.18070 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.64590 7.63200 0.01390 0.18213 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.42240 8.40920 0.01320 0.15697 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.42290 8.40970 0.01320 0.15696 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.69800 11.69350 0.00450 0.03848 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.69860 11.69410 0.00450 0.03848 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.24640 10.22770 0.01870 0.18284 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.24730 10.22860 0.01870 0.18282 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.03910 15.01570 0.02340 0.15584 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N 15.03860 15.01510 0.02350 0.15651 第一金亞洲科技基金 18.70000 18.60000 0.10000 0.53763 第一金亞洲新興市場基金 12.87000 12.83000 0.04000 0.31177 第一金店頭市場基金 8.26000 8.30000 -0.04000 -0.48193 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元 10.31590 10.31520 0.00070 0.00679 第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N 10.31590 10.31520 0.00070 0.00679 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣 10.36770 10.37460 -0.00690 -0.06651 第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N 10.36770 10.37460 -0.00690 -0.06651 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元 10.31590 10.31520 0.00070 0.00679 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I 10.32740 10.32650 0.00090 0.00872 第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N 10.31590 10.31520 0.00070 0.00679 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 10.36770 10.37460 -0.00690 -0.06651 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I 10.37910 10.38590 -0.00680 -0.06547 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N 10.36770 10.37460 -0.00690 -0.06651 第一金創新趨勢基金 22.70000 22.73000 -0.03000 -0.13198 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 45.64320 45.43750 0.20570 0.45271 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 45.61800 45.40250 0.21550 0.47464 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 47.09410 46.83280 0.26130 0.55794 第一金電子基金 35.93000 36.13000 -0.20000 -0.55356 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 20.38000 20.55000 -0.17000 -0.82725 統一大中華中小基金(人民幣) 9.21000 9.27000 -0.06000 -0.64725 統一大中華中小基金(美元) 8.11000 8.14000 -0.03000 -0.36855 統一大中華中小基金(新台幣) 12.16000 12.22000 -0.06000 -0.49100 統一大東協高股息基金(人民幣) 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 統一大東協高股息基金(美元) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金-A類型 37.02000 37.21000 -0.19000 -0.51062 統一大滿貫基金-I類型 37.02000 37.21000 -0.19000 -0.51062 統一大龍印基金 15.13000 15.11000 0.02000 0.13236 統一大龍騰中國基金(人民幣) 10.80000 10.74000 0.06000 0.55866 統一大龍騰中國基金(美元) 9.55000 9.46000 0.09000 0.95137 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645 統一中小基金 25.41000 25.62000 -0.21000 -0.81967 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.00730 10.09730 -0.09000 -0.89133 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 8.99070 9.03490 -0.04420 -0.48921 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.77850 8.82700 -0.04850 -0.54945 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.66060 12.70880 -0.04820 -0.37926 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.33200 11.32960 0.00240 0.02118 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.02050 11.02480 -0.00430 -0.03900 統一台灣動力基金 19.96000 20.10000 -0.14000 -0.69652 統一全天候基金-A類型 116.81000 117.74000 -0.93000 -0.78988 統一全天候基金-I類型 117.56000 118.49000 -0.93000 -0.78488 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.60720 8.66890 -0.06170 -0.71174 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 8.02780 8.05270 -0.02490 -0.30921 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 8.11400 8.14520 -0.03120 -0.38305 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.34930 9.38070 -0.03140 -0.33473 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.72780 8.72210 0.00570 0.06535 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.81390 8.81460 -0.00070 -0.00794 統一全球債券組合基金 12.49960 12.49660 0.00300 0.02401 統一全球新科技基金(人民幣) 16.74000 16.87000 -0.13000 -0.77060 統一全球新科技基金(美元) 15.20000 15.27000 -0.07000 -0.45842 統一全球新科技基金(新台幣) 14.77000 14.84000 -0.07000 -0.47170 統一亞太基金 25.98000 25.94000 0.04000 0.15420 統一亞洲大金磚基金 12.53000 12.49000 0.04000 0.32026 統一奔騰基金 62.14000 62.63000 -0.49000 -0.78237 統一強棒貨幣市場基金 16.74940 16.74860 0.00080 0.00478 統一強漢基金(人民幣) 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 統一強漢基金(美元) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 統一強漢基金(新台幣) 28.31000 28.15000 0.16000 0.56838 統一統信基金 31.76000 31.98000 -0.22000 -0.68793 統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金 39.26370 39.06610 0.19760 0.50581 統一黑馬基金 62.57000 62.90000 -0.33000 -0.52464 統一新亞洲科技能源基金 17.07000 17.16000 -0.09000 -0.52448 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.16910 8.20340 -0.03430 -0.41812 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.95950 10.95980 -0.00030 -0.00274 統一經建基金 49.44000 49.82000 -0.38000 -0.76275 統一龍馬基金 72.47000 72.84000 -0.37000 -0.50796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 21.75000 21.96000 -0.21000 -0.95628 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 50.39000 50.68000 -0.29000 -0.57222 野村中國機會基金 15.29000 15.16000 0.13000 0.85752 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.42120 10.42380 -0.00260 -0.02494 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.36090 10.37010 -0.00920 -0.08872 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.44600 10.46300 -0.01700 -0.16248 野村巴西基金 6.77000 6.68000 0.09000 1.34731 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 25.84000 25.80000 0.04000 0.15504 野村台灣運籌基金 39.03000 39.30000 -0.27000 -0.68702 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.91840 9.91890 -0.00050 -0.00504 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77690 9.77680 0.00010 0.00102 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.82970 9.83030 -0.00060 -0.00610 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.54430 10.54490 -0.00060 -0.00569 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.28610 10.28600 0.00010 0.00097 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.04620 10.04690 -0.00070 -0.00697 野村平衡基金 20.67000 20.73000 -0.06000 -0.28944 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94190 9.94300 -0.00110 -0.01106 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.18360 10.16660 0.01700 0.16721 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 9.94710 9.95370 -0.00660 -0.06631 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94210 9.94320 -0.00110 -0.01106 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.18370 10.16670 0.01700 0.16721 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.94780 9.95440 -0.00660 -0.06630 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 9.93130 9.93980 -0.00850 -0.08551 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.01690 10.01750 -0.00060 -0.00599 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.02740 10.03290 -0.00550 -0.05482 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 9.98270 9.99180 -0.00910 -0.09107 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.57000 10.61000 -0.04000 -0.37700 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 15.00000 14.98000 0.02000 0.13351 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.66000 12.70000 -0.04000 -0.31496 野村全球生技醫療基金 16.69000 16.68000 0.01000 0.05995 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.30980 10.35110 -0.04130 -0.39899 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.26290 10.30220 -0.03930 -0.38147 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.21830 10.25980 -0.04150 -0.40449 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.55520 10.59830 -0.04310 -0.40667 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.47080 10.51080 -0.04000 -0.38056 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.43090 10.47320 -0.04230 -0.40389 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.33250 10.33710 -0.00460 -0.04450 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.99920 11.00130 -0.00210 -0.01909 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.86400 10.86650 -0.00250 -0.02301 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.82520 10.83010 -0.00490 -0.04524 野村全球品牌基金 29.44000 29.42000 0.02000 0.06798 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.74000 12.72000 0.02000 0.15723 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.35000 19.32000 0.03000 0.15528 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 野村全球短期收益基金-人民幣計價 11.03640 11.03170 0.00470 0.04260 野村全球短期收益基金-美元計價 11.03050 11.02870 0.00180 0.01632 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.80790 10.80710 0.00080 0.00740 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.54310 8.51690 0.02620 0.30762 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.36120 8.34930 0.01190 0.14253 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 7.95920 7.95100 0.00820 0.10313 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97980 10.94580 0.03400 0.31062 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.46580 10.45090 0.01490 0.14257 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.06030 10.04980 0.01050 0.10448 野村成長基金 33.11000 33.24000 -0.13000 -0.39110 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.29160 8.32090 -0.02930 -0.35213 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.29580 8.33080 -0.03500 -0.42013 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.54180 8.58090 -0.03910 -0.45566 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.66420 9.63040 0.03380 0.35097 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.51470 9.48960 0.02510 0.26450 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.77740 9.75700 0.02040 0.20908 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.19000 13.10000 0.09000 0.68702 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.11380 10.15210 -0.03830 -0.37726 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.03760 10.08630 -0.04870 -0.48283 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 9.97160 10.02550 -0.05390 -0.53763 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.55980 9.59800 -0.03820 -0.39800 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.56260 9.60920 -0.04660 -0.48495 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.70690 9.75860 -0.05170 -0.52979 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.10670 10.11560 -0.00890 -0.08798 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.73910 10.72280 0.01630 0.15201 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.63500 10.63900 -0.00400 -0.03760 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.79490 10.80450 -0.00960 -0.08885 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 9.76790 9.82480 -0.05690 -0.57915 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 9.75830 9.82200 -0.06370 -0.64854 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 9.70400 9.76970 -0.06570 -0.67249 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.26180 8.31610 -0.05430 -0.65295 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.86100 8.91420 -0.05320 -0.59680 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.71810 8.77560 -0.05750 -0.65523 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 9.87200 9.88130 -0.00930 -0.09412 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.51900 13.53170 -0.01270 -0.09385 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.69060 12.68920 0.00140 0.01103 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.25410 10.26170 -0.00760 -0.07406 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.51640 10.51700 -0.00060 -0.00571 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.45930 10.46870 -0.00940 -0.08979 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.50800 10.51820 -0.01020 -0.09697 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.81400 10.81730 -0.00330 -0.03051 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.73460 10.74420 -0.00960 -0.08935 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.70210 10.71250 -0.01040 -0.09708 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.78840 10.79270 -0.00430 -0.03984 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.69860 10.70820 -0.00960 -0.08965 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.90100 10.91800 -0.01700 -0.15571 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.31460 10.30810 0.00650 0.06306 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.91490 9.89190 0.02300 0.23251 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.52280 9.51430 0.00850 0.08934 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.01940 9.01390 0.00550 0.06102 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.53890 11.53190 0.00700 0.06070 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.52480 10.52570 -0.00090 -0.00855 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.69830 11.68410 0.01420 0.12153 野村核心配置多重資產基金-美元計價 11.09210 11.09040 0.00170 0.01533 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.86010 10.86110 -0.00100 -0.00921 野村泰國基金 43.83000 43.87000 -0.04000 -0.09118 野村高科技基金 11.48000 11.58000 -0.10000 -0.86356 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.66920 10.66830 0.00090 0.00844 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.26750 10.25380 0.01370 0.13361 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.92170 10.88780 0.03390 0.31136 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.62800 9.62230 0.00570 0.05924 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.63810 9.63750 0.00060 0.00623 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.87490 9.86980 0.00510 0.05167 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.30540 12.28970 0.01570 0.12775 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.48200 14.43600 0.04600 0.31865 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.14230 11.13570 0.00660 0.05927 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.16170 11.16100 0.00070 0.00627 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.61390 11.60800 0.00590 0.05083 野村貨幣市場基金 16.35260 16.35190 0.00070 0.00428 野村新馬基金 14.74000 14.66000 0.08000 0.54570 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.39650 10.41110 -0.01460 -0.14023 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 9.97010 9.93450 0.03560 0.35835 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.14940 10.12120 0.02820 0.27862 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.32320 10.31850 0.00470 0.04555 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.25450 10.25910 -0.00460 -0.04484 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.25980 10.26370 -0.00390 -0.03800 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.73300 10.72810 0.00490 0.04567 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.62820 10.63300 -0.00480 -0.04514 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.67210 10.67900 -0.00690 -0.06461 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.13240 10.18310 -0.05070 -0.49788 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.11880 10.17470 -0.05590 -0.54940 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 10.04150 10.10060 -0.05910 -0.58511 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.83550 10.82690 0.00860 0.07943 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.76690 10.76680 0.00010 0.00093 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.69080 10.69410 -0.00330 -0.03086 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.65180 10.64600 0.00580 0.05448 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.95560 7.98130 -0.02570 -0.32200 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.38280 12.37610 0.00670 0.05414 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 9.12000 9.12000 0.00000 0.00000 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41500 10.41210 0.00290 0.02785 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68010 10.65980 0.02030 0.19044 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.34010 10.34380 -0.00370 -0.03577 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47690 10.48840 -0.01150 -0.10964 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39530 10.39290 0.00240 0.02309 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41540 10.41250 0.00290 0.02785 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68080 10.66060 0.02020 0.18948 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.33990 10.34360 -0.00370 -0.03577 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.48110 10.49250 -0.01140 -0.10865 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39440 10.39210 0.00230 0.02213 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.41480 10.41320 0.00160 0.01537 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.68580 10.66690 0.01890 0.17718 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.33790 10.34290 -0.00500 -0.04834 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.47640 10.48920 -0.01280 -0.12203 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.39730 10.39650 0.00080 0.00769 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.41480 10.41320 0.00160 0.01537 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.68780 10.66890 0.01890 0.17715 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.34530 10.35030 -0.00500 -0.04831 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.49080 10.50360 -0.01280 -0.12186 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.39860 10.39780 0.00080 0.00769 野村精選貨幣市場基金 12.12110 12.12070 0.00040 0.00330 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.09000 11.07000 0.02000 0.18067 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 野村積極成長基金 14.05000 14.10000 -0.05000 -0.35461 野村優質基金-S類型新臺幣計價 10.87000 10.93000 -0.06000 -0.54895 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 39.41000 39.63000 -0.22000 -0.55513 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.74530 10.74360 0.00170 0.01582 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58850 8.57370 0.01480 0.17262 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.89040 7.88730 0.00310 0.03930 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72960 7.72850 0.00110 0.01423 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.37480 12.35260 0.02220 0.17972 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 11.03790 11.03360 0.00430 0.03897 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.85430 10.85280 0.00150 0.01382 野村環球基金-S類型新臺幣計價 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 野村環球基金-人民幣計價 18.24000 18.23000 0.01000 0.05485 野村環球基金-美元計價 14.05000 14.05000 0.00000 0.00000 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.94000 19.95000 -0.01000 -0.05013 野村鴻利基金 24.81000 24.88000 -0.07000 -0.28135 野村鴻揚貨幣市場基金 16.91140 16.91100 0.00040 0.00237 野村鴻運基金 21.12000 21.27000 -0.15000 -0.70522 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.19000 13.09000 0.10000 0.76394 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.55000 15.53000 0.02000 0.12878 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.84360 10.83710 0.00650 0.05998 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 14.19740 14.18900 0.00840 0.05920 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.95570 10.98150 -0.02580 -0.23494 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.55240 10.52280 0.02960 0.28129 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.83350 10.86870 -0.03520 -0.32387 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.39910 10.38000 0.01910 0.18401 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 10.34710 10.39150 -0.04440 -0.42727 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 10.11870 10.10870 0.01000 0.09892 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02760 10.02550 0.00210 0.02095 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.40070 10.40420 -0.00350 -0.03364 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.57060 10.57230 -0.00170 -0.01608 凱基台商天下基金 14.59000 14.60000 -0.01000 -0.06849 凱基台灣精五門基金 22.83000 22.97000 -0.14000 -0.60949 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 47.61410 47.39810 0.21600 0.45571 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 49.50160 49.66400 -0.16240 -0.32700 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 41.58700 41.65640 -0.06940 -0.16660 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.60110 10.60150 -0.00040 -0.00377 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 47.75650 47.51160 0.24490 0.51545 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 48.93190 48.72170 0.21020 0.43143 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 49.57880 49.29230 0.28650 0.58123 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.41000 13.40000 0.01000 0.07463 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.72030 11.65430 0.06600 0.56631 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.72000 11.66000 0.06000 0.51458 凱基凱旋貨幣市場基金 11.60470 11.60420 0.00050 0.00431 凱基開創基金 30.58000 30.77000 -0.19000 -0.61748 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.93000 23.09000 -0.16000 -0.69294 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.89680 22.04070 -0.14390 -0.65288 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.52000 17.46000 0.06000 0.34364 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.49920 16.43320 0.06600 0.40163 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.50000 7.49000 0.01000 0.13351 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 43.65880 43.45610 0.20270 0.46645 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 44.06640 43.82290 0.24350 0.55565 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 44.19440 44.00950 0.18490 0.42014 凱基臺灣多元收益多重資產基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 12.02000 12.06000 -0.04000 -0.33167 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.33350 11.31040 0.02310 0.20424 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.63540 12.56460 0.07080 0.56349 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 13.14000 13.07000 0.07000 0.53558 凱基護城河基金-台幣計價A 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848 凱基護城河基金-美元計價B 12.65010 12.66740 -0.01730 -0.13657 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.68640 10.75820 -0.07180 -0.66740 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.10150 10.12460 -0.02310 -0.22816 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.26540 10.29650 -0.03110 -0.30204 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.68630 10.75810 -0.07180 -0.66740 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.10150 10.12460 -0.02310 -0.22816 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.26540 10.29650 -0.03110 -0.30204 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.20000 12.20000 0.00000 0.00000 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 36.12000 36.10000 0.02000 0.05540 富邦NASDAQ-100基金 33.30000 33.37000 -0.07000 -0.20977 富邦上証180基金 32.05000 31.99000 0.06000 0.18756 富邦大中華成長基金-(美元) 0.20880 0.20850 0.00030 0.14388 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.53000 6.52000 0.01000 0.15337 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 5.91000 5.92000 -0.01000 -0.16892 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.90000 49.91000 -0.01000 -0.02004 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.89430 12.93420 -0.03990 -0.30848 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.80630 11.82870 -0.02240 -0.18937 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.25060 11.24880 0.00180 0.01600 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.91870 10.95250 -0.03380 -0.30861 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.91220 9.93100 -0.01880 -0.18931 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.45610 9.45460 0.00150 0.01587 富邦中國政策金融債券ETF基金 19.91120 19.94090 -0.02970 -0.14894 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.68910 11.68820 0.00090 0.00770 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.47920 10.44020 0.03900 0.37356 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.83520 13.84450 -0.00930 -0.06717 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99660 1.99490 0.00170 0.08522 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.40590 9.41220 -0.00630 -0.06693 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.40630 1.40510 0.00120 0.08540 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.63170 12.65250 -0.02080 -0.16439 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.82260 1.82340 -0.00080 -0.04387 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.53580 10.55320 -0.01740 -0.16488 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54160 1.54230 -0.00070 -0.04539 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 11.05600 11.04960 0.00640 0.05792 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.97590 10.97890 -0.00300 -0.02733 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.32000 15.47000 -0.15000 -0.96962 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.27000 17.94000 0.33000 1.83946 富邦日本東証基金 20.04000 19.87000 0.17000 0.85556 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 47.53000 47.00000 0.53000 1.12766 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.57000 46.64000 -0.07000 -0.15009 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 53.83000 53.61000 0.22000 0.41037 富邦台灣心基金 23.00000 23.18000 -0.18000 -0.77653 富邦台灣釆吉50基金 47.44000 47.22000 0.22000 0.46590 富邦台灣科技指數基金 58.51000 58.23000 0.28000 0.48085 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 50.04710 49.75520 0.29190 0.58667 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.31120 42.27460 0.03660 0.08658 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31490 0.31620 -0.00130 -0.41113 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.71200 2.71580 -0.00380 -0.13992 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.36350 0.36330 0.00020 0.05505 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.26490 11.26270 0.00220 0.01953 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.31250 2.31570 -0.00320 -0.13819 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.34200 0.34180 0.00020 0.05851 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.53800 9.53620 0.00180 0.01888 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.50000 22.23000 0.27000 1.21457 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.81000 14.95000 -0.14000 -0.93645 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.11000 25.66000 0.45000 1.75370 富邦吉祥貨幣市場基金 15.71990 15.71920 0.00070 0.00445 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 18.55000 18.22000 0.33000 1.81120 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 42.14260 42.12290 0.01970 0.04677 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 46.52770 46.33200 0.19570 0.42239 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等 41.38940 41.40400 -0.01460 -0.03526 富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行 40.87990 40.85080 0.02910 0.07123 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 40.03340 40.08480 -0.05140 -0.12823 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 48.01120 47.76840 0.24280 0.50829 富邦長紅基金 63.97000 64.45000 -0.48000 -0.74476 富邦科技基金 25.97000 26.22000 -0.25000 -0.95347 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.74820 41.76400 -0.01580 -0.03783 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 49.10390 48.82420 0.27970 0.57287 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 41.49940 41.48630 0.01310 0.03158 富邦恒生國企ETF基金 20.35000 20.38000 -0.03000 -0.14720 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 25.90000 25.82000 0.08000 0.30984 富邦高成長基金 24.68000 24.86000 -0.18000 -0.72405 富邦基金A類型 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370 富邦基金I類型 14.34000 14.43000 -0.09000 -0.62370 富邦深証100基金 10.91000 10.79000 0.12000 1.11214 富邦富時歐洲ETF基金 20.76000 20.69000 0.07000 0.33833 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42440 0.42450 -0.00010 -0.02356 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.44020 12.43750 0.00270 0.02171 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.22580 9.22390 0.00190 0.02060 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29880 0.29880 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.41490 8.41310 0.00180 0.02140 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.10310 10.09170 0.01140 0.11296 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.81330 10.80900 0.00430 0.03978 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.32650 9.31600 0.01050 0.11271 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.97690 9.97300 0.00390 0.03911 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.29000 18.34000 -0.05000 -0.27263 富邦精準基金 45.95000 46.36000 -0.41000 -0.88438 富邦精銳中小基金 12.30000 12.43000 -0.13000 -1.04586 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 19.07000 19.14000 -0.07000 -0.36573 富邦臺灣公司治理100基金 21.85000 21.77000 0.08000 0.36748 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 6.94000 6.95000 -0.01000 -0.14388 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 16.72000 16.64000 0.08000 0.48077 富邦標普美國特別股ETF基金 20.15000 20.11000 0.04000 0.19891 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.15440 11.18670 -0.03230 -0.28874 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.38590 10.34950 0.03640 0.35171 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.67260 10.64460 0.02800 0.26304 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.55850 10.58910 -0.03060 -0.28898 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.78510 9.75080 0.03430 0.35177 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.04300 10.01670 0.02630 0.26256 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 31.91000 31.83000 0.08000 0.25134 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.95360 9.95010 0.00350 0.03518 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.91620 9.90880 0.00740 0.07468 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.70250 9.69580 0.00670 0.06910 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.36660 10.36220 0.00440 0.04246 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.33820 10.33040 0.00780 0.07551 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.11770 10.11090 0.00680 0.06725 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.29240 8.27430 0.01810 0.21875 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 8.99190 8.97210 0.01980 0.22068 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.51820 8.50020 0.01800 0.21176 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.17710 10.15500 0.02210 0.21763 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.25920 10.23670 0.02250 0.21980 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.75230 9.73160 0.02070 0.21271 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.91340 9.89250 0.02090 0.21127 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.58150 8.57340 0.00810 0.09448 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.88570 9.87600 0.00970 0.09822 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.11860 9.11050 0.00810 0.08891 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.51740 11.50680 0.01060 0.09212 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.33610 11.32500 0.01110 0.09801 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.58790 10.57850 0.00940 0.08886 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.32960 9.32110 0.00850 0.09119 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.44000 15.40000 0.04000 0.25974 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.75990 8.74610 0.01380 0.15778 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.66510 9.64970 0.01540 0.15959 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.12320 9.10920 0.01400 0.15369 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.69760 10.68020 0.01740 0.16292 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.73540 10.71820 0.01720 0.16047 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.20140 10.18600 0.01540 0.15119 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.28200 9.26790 0.01410 0.15214 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.39000 9.35000 0.04000 0.42781 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.29000 8.25000 0.04000 0.48485 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.10000 9.03000 0.07000 0.77519 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 10.29000 10.21000 0.08000 0.78355 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.19540 10.19900 -0.00360 -0.03530 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.41780 9.41450 0.00330 0.03505 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95230 8.95260 -0.00030 -0.00335 富蘭克林華美中華基金 12.42000 12.34000 0.08000 0.64830 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 23.49000 23.57000 -0.08000 -0.33941 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 22.54000 22.63000 -0.09000 -0.39770 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.18470 8.17620 0.00850 0.10396 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.30410 9.28960 0.01450 0.15609 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.35040 10.33430 0.01610 0.15579 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.87640 9.86620 0.01020 0.10338 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.75340 11.74650 0.00690 0.05874 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.72990 8.72480 0.00510 0.05845 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.82480 8.81960 0.00520 0.05896 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.91400 9.90810 0.00590 0.05955 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.64070 14.63870 0.00200 0.01366 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.45530 10.45390 0.00140 0.01339 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.32770 10.32630 0.00140 0.01356 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.72830 10.72630 0.00200 0.01865 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.66330 7.66190 0.00140 0.01827 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.97790 8.97620 0.00170 0.01894 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.97110 9.96930 0.00180 0.01806 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.37340 11.37710 -0.00370 -0.03252 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.58680 7.58930 -0.00250 -0.03294 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.90530 8.90830 -0.00300 -0.03368 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.05600 10.05930 -0.00330 -0.03281 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 11.00200 11.00700 -0.00500 -0.04543 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.68790 7.69140 -0.00350 -0.04551 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.19850 8.19600 0.00250 0.03050 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.27770 9.27080 0.00690 0.07443 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.41760 10.40990 0.00770 0.07397 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12440 13.12040 0.00400 0.03049 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.21000 8.19000 0.02000 0.24420 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 9.01000 9.04000 -0.03000 -0.33186 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 11.18000 11.21000 -0.03000 -0.26762 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.14000 8.17000 -0.03000 -0.36720 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.34000 8.33000 0.01000 0.12005 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21053 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.33470 13.33550 -0.00080 -0.00600 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美第一富基金 40.86000 41.06000 -0.20000 -0.48709 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.36110 10.36060 0.00050 0.00483 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.65000 8.61000 0.04000 0.46458 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.92000 15.10000 -0.18000 -1.19205 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.43000 13.53000 -0.10000 -0.73910 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.79000 15.92000 -0.13000 -0.81658 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.43470 9.39420 0.04050 0.43112 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.43460 9.39410 0.04050 0.43112 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.38560 9.34990 0.03570 0.38182 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.38560 9.34980 0.03580 0.38290 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.51200 9.47010 0.04190 0.44245 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.36300 9.32170 0.04130 0.44305 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.36300 9.32170 0.04130 0.44305 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 9.63300 9.59650 0.03650 0.38035 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 9.48220 9.44620 0.03600 0.38111 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 9.48220 9.44620 0.03600 0.38111 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.45340 6.47700 -0.02360 -0.36437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.67920 10.65170 0.02750 0.25817 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.53920 9.53140 0.00780 0.08183 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.66100 11.65150 0.00950 0.08153 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.73190 6.72980 0.00210 0.03120 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.88510 8.87820 0.00690 0.07772 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.00680 11.00340 0.00340 0.03090 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 71.38000 71.02000 0.36000 0.50690 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 73.60000 73.17000 0.43000 0.58767 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 63.11330 63.14840 -0.03510 -0.05558 復華1至5年期高收益債券基金 21.04000 21.05000 -0.01000 -0.04751 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 71.09140 70.69050 0.40090 0.56712 復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 69.37160 69.13760 0.23400 0.33846 復華人民幣貨幣市場基金 11.91300 11.91080 0.00220 0.01847 復華人生目標基金 41.11890 41.41750 -0.29860 -0.72095 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 復華已開發國家300股票指數基金-美元 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 復華已開發國家300股票指數基金-新台幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華中小精選基金 68.96000 69.34000 -0.38000 -0.54802 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 51.86800 51.71140 0.15660 0.30283 復華中國特選信用債券ETF基金 62.44540 62.36900 0.07640 0.12250 復華中國新經濟A股基金-人民幣 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 9.25000 9.15000 0.10000 1.09290 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.31000 12.27000 0.04000 0.32600 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160 復華六年到期新興市場債券基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華台灣智能基金 12.10000 12.14000 -0.04000 -0.32949 復華全方位基金 30.79000 30.99000 -0.20000 -0.64537 復華全球大趨勢基金-美元 13.00000 13.05000 -0.05000 -0.38314 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.66000 20.75000 -0.09000 -0.43373 復華全球平衡基金-美元 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 復華全球平衡基金-新臺幣 20.01000 20.02000 -0.01000 -0.04995 復華全球物聯網科技基金-美元 14.48000 14.61000 -0.13000 -0.88980 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.10000 14.23000 -0.13000 -0.91356 復華全球原物料基金 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 復華全球消費基金-新臺幣 13.35000 13.38000 -0.03000 -0.22422 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.26750 12.27050 -0.00300 -0.02445 復華全球債券基金 15.23820 15.23090 0.00730 0.04793 復華全球債券組合基金 15.48000 15.47000 0.01000 0.06464 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.63000 15.64000 -0.01000 -0.06394 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-美元 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.50470 13.50420 0.00050 0.00370 復華亞太平衡基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.71000 12.83000 -0.12000 -0.93531 復華亞太神龍科技基金-美元 9.19000 9.28000 -0.09000 -0.96983 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.86000 9.95000 -0.09000 -0.90452 復華東協世紀基金 12.24000 12.21000 0.03000 0.24570 復華南非幣長期收益基金A 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038 復華南非幣長期收益基金B 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 復華南非幣短期收益基金A 14.69000 14.70000 -0.01000 -0.06803 復華南非幣短期收益基金B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 復華美國20年期以上公債ETF基金 75.35240 74.92830 0.42410 0.56601 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.69000 21.73000 -0.04000 -0.18408 復華美國新星基金-美元 12.88000 12.99000 -0.11000 -0.84681 復華美國新星基金-新臺幣 13.19000 13.31000 -0.12000 -0.90158 復華恒生基金 20.71000 20.72000 -0.01000 -0.04826 復華恒生單日反向一倍基金 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 復華恒生單日正向二倍基金 28.34000 28.21000 0.13000 0.46083 復華神盾基金 28.20090 28.30780 -0.10690 -0.37763 復華高成長基金 71.23000 71.58000 -0.35000 -0.48896 復華高益策略組合基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.46890 14.46830 0.00060 0.00415 復華富時不動產證券化基金 17.28000 17.26000 0.02000 0.11587 復華富時台灣高股息低波動基金 48.88000 48.76000 0.12000 0.24610 復華復華基金 22.31000 22.42000 -0.11000 -0.49063 復華華人世紀基金 18.12000 18.17000 -0.05000 -0.27518 復華傳家二號基金 34.36740 34.47820 -0.11080 -0.32136 復華傳家基金 23.88350 23.97500 -0.09150 -0.38165 復華奧林匹克全球組合基金 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 復華新興人民幣短期收益基金 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.25000 12.26000 -0.01000 -0.08157 復華新興人民幣債券基金B 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 復華新興市場10年期以上債券基金 23.50000 23.57000 -0.07000 -0.29699 復華新興市場企業債券ETF基金 72.28000 72.42000 -0.14000 -0.19332 復華新興市場高收益債券基金A 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.27000 5.31000 -0.04000 -0.75330 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.61000 11.76000 -0.15000 -1.27551 復華新興市場短期收益基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 復華滬深300 A股基金 24.20000 24.10000 0.10000 0.41494 復華數位經濟基金 49.26000 49.31000 -0.05000 -0.10140 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.96810 9.96180 0.00630 0.06324 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.72270 9.71820 0.00450 0.04630 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.50830 10.50180 0.00650 0.06189 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.11130 10.10660 0.00470 0.04650 景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣 10.15720 10.18880 -0.03160 -0.31014 景順2023到期優質新興債券基金累積型美元 10.12660 10.12030 0.00630 0.06225 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.16060 10.16040 0.00020 0.00197 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.83960 10.84730 -0.00770 -0.07099 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 10.03930 10.04190 -0.00260 -0.02589 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.73240 10.74420 -0.01180 -0.10983 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.39640 10.40010 -0.00370 -0.03558 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.10330 11.11540 -0.01210 -0.10886 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.61990 10.58950 0.03040 0.28708 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.57460 10.54530 0.02930 0.27785 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.72840 10.70650 0.02190 0.20455 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.59310 10.56670 0.02640 0.24984 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.84260 11.85600 -0.01340 -0.11302 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.51680 10.49250 0.02430 0.23159 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.77430 10.74750 0.02680 0.24936 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 12.13800 12.15170 -0.01370 -0.11274 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.65970 10.63500 0.02470 0.23225 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.86430 10.84690 0.01740 0.16041 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.14210 10.11990 0.02220 0.21937 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.13440 10.11590 0.01850 0.18288 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.09230 10.08130 0.01100 0.10911 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.44000 10.42100 0.01900 0.18232 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.77030 10.78980 -0.01950 -0.18073 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.44680 10.42790 0.01890 0.18124 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.43880 10.41980 0.01900 0.18235 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.77020 10.78970 -0.01950 -0.18073 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.44370 10.42480 0.01890 0.18130 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.31160 10.29300 0.01860 0.18071 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.29840 10.28260 0.01580 0.15366 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.30970 10.29120 0.01850 0.17977 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.29940 10.28370 0.01570 0.15267 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.95720 10.93970 0.01750 0.15997 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.95010 10.93590 0.01420 0.12985 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 11.09930 11.09380 0.00550 0.04958 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.14740 10.11300 0.03440 0.34016 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.13820 10.10680 0.03140 0.31068 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.09720 10.07340 0.02380 0.23627 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.24790 9.25930 -0.01140 -0.12312 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.04380 8.02110 0.02270 0.28300 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.12600 8.10910 0.01690 0.20841 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 12.16310 12.17820 -0.01510 -0.12399 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.60890 10.57910 0.02980 0.28169 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.84130 10.81870 0.02260 0.20890 景順主流基金 19.29000 19.30000 -0.01000 -0.05181 景順台灣科技基金 33.76000 33.80000 -0.04000 -0.11834 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.67000 11.63000 0.04000 0.34394 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.94000 10.91000 0.03000 0.27498 景順全球科技基金 24.41000 24.47000 -0.06000 -0.24520 景順全球康健基金 20.04000 19.96000 0.08000 0.40080 景順貨幣市場基金 16.00280 16.00230 0.00050 0.00312 景順潛力基金 33.68000 33.71000 -0.03000 -0.08899 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.90000 14.94000 -0.04000 -0.26774 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 14.12000 14.16000 -0.04000 -0.28249 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.99000 12.00000 -0.01000 -0.08333 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.65360 8.65780 -0.00420 -0.04851 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 7.77870 7.76620 0.01250 0.16095 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.53840 11.54400 -0.00560 -0.04851 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35750 10.34070 0.01680 0.16246 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.70000 8.64000 0.06000 0.69444 華南永昌中國A股基金(美元) 8.05000 7.97000 0.08000 1.00376 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.98000 11.87000 0.11000 0.92671 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66360 9.66460 -0.00100 -0.01035 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.99330 10.00160 -0.00830 -0.08299 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.27130 10.27230 -0.00100 -0.00973 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.62550 10.63440 -0.00890 -0.08369 華南永昌永昌基金 20.27000 20.47000 -0.20000 -0.97704 華南永昌全球亨利組合基金 15.04580 15.03380 0.01200 0.07982 華南永昌全球神農水資源基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 華南永昌全球精品基金 17.44000 17.41000 0.03000 0.17231 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.72000 10.73000 -0.01000 -0.09320 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.84000 10.86000 -0.02000 -0.18416 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.72000 13.74000 -0.02000 -0.14556 華南永昌物聯網精選基金 12.42000 12.50000 -0.08000 -0.64000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.29290 16.29220 0.00070 0.00430 華南永昌龍盈平衡基金 25.21430 25.28650 -0.07220 -0.28553 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.99860 11.99810 0.00050 0.00417 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.78620 10.78130 0.00490 0.04545 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.52170 10.47270 0.04900 0.46788 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.99560 9.99120 0.00440 0.04404 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 9.69270 9.64750 0.04520 0.46852 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.62140 10.61780 0.00360 0.03391 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.29590 10.24910 0.04680 0.45663 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.97150 9.96290 0.00860 0.08632 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.60390 9.56030 0.04360 0.45605 華頓中小型基金 22.01000 21.97000 0.04000 0.18207 華頓中國多重機會平衡基金 12.51860 12.56670 -0.04810 -0.38276 華頓台灣基金 24.07000 24.21000 -0.14000 -0.57827 華頓平安貨幣市場基金 11.57950 11.57900 0.00050 0.00432 華頓全球時尚精品基金 17.85000 17.81000 0.04000 0.22459 華頓全球高收益債券基金A 13.91070 13.90660 0.00410 0.02948 華頓全球高收益債券基金B 8.02070 8.01840 0.00230 0.02868 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.94150 2.91180 0.02970 1.01999 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.93770 12.76460 0.17310 1.35609 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41390 0.40810 0.00580 1.42122 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.36120 12.31710 0.04410 0.35804 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 12.31790 12.27400 0.04390 0.35767 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.97430 10.94550 0.02880 0.26312 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.80890 10.73450 0.07440 0.69309 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.77070 10.69660 0.07410 0.69274 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.46270 9.39760 0.06510 0.69273 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.88360 10.80090 0.08270 0.76568 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.84570 10.76310 0.08260 0.76744 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.53040 9.45600 0.07440 0.78680 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 12.07000 12.02000 0.05000 0.41597 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.68700 2.69310 -0.00610 -0.22650 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.11700 2.12600 -0.00900 -0.42333 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 11.99800 11.96840 0.02960 0.24732 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.22300 9.20020 0.02280 0.24782 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37740 0.37680 0.00060 0.15924 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29250 0.29180 0.00070 0.23989 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.65000 3.63000 0.02000 0.55096 匯豐中國動力基金(台幣) 16.03000 15.93000 0.10000 0.62775 匯豐中國動力基金(美元) 0.51000 0.51000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 25.29000 25.30000 -0.01000 -0.03953 匯豐全球趨勢組合基金 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782 匯豐全球關鍵資源基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 匯豐安富基金 26.38000 26.38000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 43.04000 43.02000 0.02000 0.04649 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.53000 10.44000 0.09000 0.86207 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.43000 2.44000 -0.01000 -0.40984 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.50000 0.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.77740 2.78600 -0.00860 -0.30869 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42120 2.42890 -0.00770 -0.31702 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.94950 11.94190 0.00760 0.06364 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.95940 7.95160 0.00780 0.09809 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39160 0.39120 0.00040 0.10225 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33390 0.33350 0.00040 0.11994 匯豐金磚動力基金 14.89000 14.73000 0.16000 1.08622 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.01860 15.01820 0.00040 0.00266 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.14000 5.18000 -0.04000 -0.77220 匯豐新鑽動力基金 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.53140 5.51030 0.02110 0.38292 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.42930 9.40830 0.02100 0.22321 匯豐龍鳳基金-A類型 54.63000 54.64000 -0.01000 -0.01830 匯豐龍鳳基金-I類型 54.63000 54.64000 -0.01000 -0.01830 匯豐龍騰電子基金 39.37000 39.51000 -0.14000 -0.35434 匯豐雙高收益債券組合基金 12.92290 12.91360 0.00930 0.07202 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.86000 18.94000 -0.08000 -0.42239 新光中國成長基金(人民幣) 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 新光中國成長基金(美元) 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774 新光中國成長基金(新臺幣) 9.47000 9.40000 0.07000 0.74468 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.65170 11.64730 0.00440 0.03778 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.30050 10.28690 0.01360 0.13221 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.75800 10.76370 -0.00570 -0.05296 新光台灣富貴基金 25.29000 25.25000 0.04000 0.15842 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 22.02000 22.05000 -0.03000 -0.13605 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.04760 39.99970 0.04790 0.11975 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 47.00380 46.87200 0.13180 0.28119 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.45000 10.50000 -0.05000 -0.47619 新光全球AI新創產業基金美元 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.70000 8.70000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 新光全球特別股收益基金(A累積)美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 11.21300 11.18550 0.02750 0.24585 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 11.09550 11.08900 0.00650 0.05862 新光全球債券基金(B配息)美元 10.53330 10.51080 0.02250 0.21407 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.41390 10.40780 0.00610 0.05861 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.92000 10.03000 -0.11000 -1.09671 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707 新光吉星貨幣市場基金 15.51900 15.51840 0.00060 0.00387 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 新光多重資產基金(A累積)美元 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.76000 8.77000 -0.01000 -0.11403 新光亞洲精選基金-美金 21.00000 20.85000 0.15000 0.71942 新光亞洲精選基金-新台幣 21.54000 21.43000 0.11000 0.51330 新光店頭基金 23.43000 23.48000 -0.05000 -0.21295 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.77000 11.74000 0.03000 0.25554 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 11.28000 11.27000 0.01000 0.08873 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 43.02300 42.91370 0.10930 0.25470 新光特選內需收益ETF基金 21.13000 21.07000 0.06000 0.28477 新光創新科技基金 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.28940 10.25840 0.03100 0.30219 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.63790 10.63030 0.00760 0.07149 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11340 10.09370 0.01970 0.19517 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.33320 9.30460 0.02860 0.30737 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.62530 9.61830 0.00700 0.07278 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.13760 9.12310 0.01450 0.15894 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.09270 41.15780 -0.06510 -0.15817 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 48.35630 48.15010 0.20620 0.42824 新光澳幣八年期保本基金 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 新光澳幣十年期保本基金 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 新光澳幣保本基金 12.50000 12.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.96000 10.95700 0.00300 0.02738 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.60580 9.60280 0.00300 0.03124 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.58200 9.58130 0.00070 0.00731 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.70090 10.70010 0.00080 0.00748 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.74820 10.74350 0.00470 0.04375 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.60750 9.60330 0.00420 0.04373 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.55920 9.55670 0.00250 0.02616 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.68050 10.67650 0.00400 0.03747 瑞銀全球創新趨勢基金 7.34000 7.33000 0.01000 0.13643 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.80180 10.78370 0.01810 0.16785 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.48730 9.52890 -0.04160 -0.43657 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.53300 10.51380 0.01920 0.18262 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.42990 9.46150 -0.03160 -0.33399 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.49480 9.52930 -0.03450 -0.36204 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.60880 10.59080 0.01800 0.16996 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.88090 14.86010 0.02080 0.13997 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.55300 8.58460 -0.03160 -0.36810 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 40.36490 40.29390 0.07100 0.17621 群益10年期以上金融債ETF基金 45.40010 45.23180 0.16830 0.37208 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 45.97230 45.75010 0.22220 0.48568 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 46.53140 46.33060 0.20080 0.43341 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 48.02230 47.80450 0.21780 0.45561 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 46.08760 45.85600 0.23160 0.50506 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 49.66690 49.42180 0.24510 0.49593 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 51.50540 51.77320 -0.26780 -0.51726 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 49.36230 49.13390 0.22840 0.46485 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.95560 10.99930 -0.04370 -0.39730 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 49.11070 48.81020 0.30050 0.61565 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.01450 39.89830 0.11620 0.29124 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.51830 11.51730 0.00100 0.00868 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00790 9.98100 0.02690 0.26951 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 14.28730 14.30760 -0.02030 -0.14188 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.31830 10.29800 0.02030 0.19713 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 群益大印度基金N-新臺幣 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525 群益大印度基金-人民幣 12.93740 12.82030 0.11710 0.91340 群益大印度基金-美元 11.75620 11.61060 0.14560 1.25403 群益大印度基金-新臺幣 11.30000 11.17000 0.13000 1.16383 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.51550 12.53180 -0.01630 -0.13007 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.66220 11.63800 0.02420 0.20794 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.08120 11.09560 -0.01440 -0.12978 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.41980 9.40020 0.01960 0.20851 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 10.04490 10.05800 -0.01310 -0.13024 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.57430 8.55650 0.01780 0.20803 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.18000 9.17000 0.01000 0.10905 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.25260 9.26470 -0.01210 -0.13060 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.16300 8.14600 0.01700 0.20869 群益中小型股基金 47.03000 47.31000 -0.28000 -0.59184 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.93600 10.93740 -0.00140 -0.01280 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.81040 9.77860 0.03180 0.32520 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.32540 9.30200 0.02340 0.25156 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.22480 9.22600 -0.00120 -0.01301 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.27410 8.24720 0.02690 0.32617 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.86600 7.84620 0.01980 0.25235 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.59990 10.59150 0.00840 0.07931 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.65980 11.65050 0.00930 0.07982 群益中國高收益債券基金-美元 11.22100 11.21070 0.01030 0.09188 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.41950 10.41700 0.00250 0.02400 群益中國新機會基金N-人民幣 9.64450 9.66890 -0.02440 -0.25236 群益中國新機會基金N-美元 8.55740 8.55010 0.00730 0.08538 群益中國新機會基金N-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 群益中國新機會基金-人民幣 8.55300 8.57460 -0.02160 -0.25191 群益中國新機會基金-美元 9.14930 9.14150 0.00780 0.08533 群益中國新機會基金-新臺幣 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 群益平衡王基金 20.45320 20.52830 -0.07510 -0.36584 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元) 9.99800 9.98760 0.01040 0.10413 群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.05110 10.04800 0.00310 0.03085 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元) 9.99810 9.98770 0.01040 0.10413 群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.05100 10.04800 0.00300 0.02986 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元) 9.99810 9.98770 0.01040 0.10413 群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.05100 10.04800 0.00300 0.02986 群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.03420 10.03090 0.00330 0.03290 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) 10.01860 10.00270 0.01590 0.15896 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣) 10.07170 10.06310 0.00860 0.08546 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元) 10.01860 10.00270 0.01590 0.15896 群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣) 10.07170 10.06310 0.00860 0.08546 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元) 10.01860 10.00270 0.01590 0.15896 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) 10.07170 10.06310 0.00860 0.08546 群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣) 10.07470 10.06580 0.00890 0.08842 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元) 10.01160 9.99800 0.01360 0.13603 群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣) 10.06470 10.05840 0.00630 0.06263 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元) 10.01160 9.99790 0.01370 0.13703 群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣) 10.06470 10.05840 0.00630 0.06263 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元) 10.01150 9.99790 0.01360 0.13603 群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣) 10.06470 10.05840 0.00630 0.06263 群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣) 10.05970 10.05310 0.00660 0.06565 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.25000 9.29000 -0.04000 -0.43057 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.56000 6.59000 -0.03000 -0.45524 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.68280 12.76660 -0.08380 -0.65640 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.69670 11.73430 -0.03760 -0.32043 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.24000 11.28000 -0.04000 -0.35461 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.77420 10.84540 -0.07120 -0.65650 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.93540 9.96730 -0.03190 -0.32005 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.55000 9.58000 -0.03000 -0.31315 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) 10.60410 10.67420 -0.07010 -0.65672 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.53370 10.52040 0.01330 0.12642 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.30410 10.28970 0.01440 0.13995 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.23010 9.21840 0.01170 0.12692 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.23030 9.21740 0.01290 0.13995 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.24000 9.23000 0.01000 0.10834 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.59490 10.58150 0.01340 0.12664 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.62760 10.61270 0.01490 0.14040 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.39310 9.38120 0.01190 0.12685 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.87620 9.86240 0.01380 0.13993 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.49580 11.50140 -0.00560 -0.04869 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.86370 7.86750 -0.00380 -0.04830 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.86600 10.86490 0.00110 0.01012 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.66180 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0.62657 群益印度中小基金-人民幣 14.00320 13.95190 0.05130 0.36769 群益印度中小基金-美元 12.00040 11.91600 0.08440 0.70829 群益印度中小基金-新臺幣 14.06000 13.97000 0.09000 0.64424 群益多利策略組合基金 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.85000 15.85000 0.00000 0.00000 群益安家基金 26.23770 26.39450 -0.15680 -0.59406 群益安穩貨幣市場基金 16.17050 16.16980 0.00070 0.00433 群益那斯達克生技基金 21.02000 21.08000 -0.06000 -0.28463 群益亞太中小基金 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 群益亞太新趨勢平衡基金 16.70000 16.68000 0.02000 0.11990 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.85100 10.86180 -0.01080 -0.09943 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.97720 7.98510 -0.00790 -0.09893 群益店頭市場基金 100.16000 101.06000 -0.90000 -0.89056 群益東方盛世基金 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 群益東協成長基金-人民幣 13.52790 13.55440 -0.02650 -0.19551 群益東協成長基金-美元 11.47340 11.45710 0.01630 0.14227 群益東協成長基金-新臺幣 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 12.29260 12.34380 -0.05120 -0.41478 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 11.33300 11.35000 -0.01700 -0.14978 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.77940 10.80240 -0.02300 -0.21292 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.97280 10.01440 -0.04160 -0.41540 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.19730 9.21110 -0.01380 -0.14982 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.74620 8.76480 -0.01860 -0.21221 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 11.14640 11.17010 -0.02370 -0.21217 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.75940 9.80000 -0.04060 -0.41429 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.36060 9.37470 -0.01410 -0.15040 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.77070 9.79150 -0.02080 -0.21243 群益長安基金 31.07000 31.37000 -0.30000 -0.95633 群益美國新創亮點基金N-美元 10.54500 10.55000 -0.00500 -0.04739 群益美國新創亮點基金-美元 15.95220 15.95970 -0.00750 -0.04699 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.61000 15.63000 -0.02000 -0.12796 群益真善美基金 15.93820 15.99450 -0.05630 -0.35200 群益馬拉松基金 123.81000 124.89000 -1.08000 -0.86476 群益深証中小板基金 12.65000 12.43000 0.22000 1.76991 群益創新科技基金 34.49000 34.76000 -0.27000 -0.77675 群益華夏盛世基金N-人民幣 10.70420 10.76280 -0.05860 -0.54447 群益華夏盛世基金N-美元 9.51950 9.53930 -0.01980 -0.20756 群益華夏盛世基金N-新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 群益華夏盛世基金-人民幣 11.65700 11.72080 -0.06380 -0.54433 群益華夏盛世基金-美元 10.49630 10.51820 -0.02190 -0.20821 群益華夏盛世基金-新臺幣 17.54000 17.59000 -0.05000 -0.28425 群益奧斯卡基金 30.99000 31.31000 -0.32000 -1.02204 群益新興金鑽基金-美元 11.42860 11.34930 0.07930 0.69872 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.85000 8.79000 0.06000 0.68259 群益葛萊美基金 24.43000 24.60000 -0.17000 -0.69106 群益道瓊美國地產ETF基金 23.15000 23.11000 0.04000 0.17309 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.56000 7.58000 -0.02000 -0.26385 群益臺灣加權單日正向2倍基金 14.69000 14.62000 0.07000 0.47880 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.72000 11.75040 -0.03040 -0.25871 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 11.16450 11.15570 0.00880 0.07888 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.32740 11.32680 0.00060 0.00530 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 11.25040 11.27950 -0.02910 -0.25799 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.71680 10.70830 0.00850 0.07938 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.87310 10.87260 0.00050 0.00460 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.71990 11.75020 -0.03030 -0.25787 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 11.16490 11.15610 0.00880 0.07888 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣) 10.00050 0.00000 10.00050 0.00000 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 11.25040 11.27960 -0.02920 -0.25887 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.71630 10.70790 0.00840 0.07845 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣) 10.08320 10.08270 0.00050 0.00496 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 13.27830 13.26400 0.01430 0.10781 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.98710 11.97580 0.01130 0.09436 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.85830 11.85080 0.00750 0.06329 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.77950 8.77000 0.00950 0.10832 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06710 9.05860 0.00850 0.09383 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53110 8.52570 0.00540 0.06334 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.43450 10.42470 0.00980 0.09401 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03080 10.02140 0.00940 0.09380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁5G股票基金N累積(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁5G股票基金N累積(南非幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁5G股票基金N累積(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金N累積(新臺幣) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 路博邁5G股票基金N累積(澳幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(人民幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁5G股票基金T累積(南非幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 路博邁5G股票基金T累積(美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁5G股票基金T累積(澳幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.59000 10.56000 0.03000 0.28409 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.30000 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0.18605 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信TAROBO機器人量化中國基金 10.18000 10.07000 0.11000 1.09235 德信大發基金 31.46000 31.60000 -0.14000 -0.44304 德信中國精選成長基金 12.08000 11.97000 0.11000 0.91896 德信台灣主流中小基金 20.99000 21.30000 -0.31000 -1.45540 德信萬保貨幣市場基金 11.99340 11.99290 0.00050 0.00417 德信數位時代基金 34.76000 34.81000 -0.05000 -0.14364 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 11.08220 11.08590 -0.00370 -0.03338 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.93860 10.93900 -0.00040 -0.00366 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.72390 11.72340 0.00050 0.00426 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.60000 17.64000 -0.04000 -0.22676 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.35000 17.37000 -0.02000 -0.11514 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.89330 10.94430 -0.05100 -0.46600 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.58950 16.67510 -0.08560 -0.51334 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.24790 8.24830 -0.00040 -0.00485 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.10700 11.10080 0.00620 0.05585 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.19210 12.18280 0.00930 0.07634 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.13050 14.13110 -0.00060 -0.00425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.05000 17.01000 0.04000 0.23516 摩根中小基金 22.96000 22.98000 -0.02000 -0.08703 摩根中國A股基金 15.85000 15.74000 0.11000 0.69886 摩根中國A股基金(美元) 12.28000 12.19000 0.09000 0.73831 摩根中國亮點基金 13.40000 13.32000 0.08000 0.60060 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.50380 11.42430 0.07950 0.69589 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.00050 12.93750 0.06300 0.48696 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.73330 9.66110 0.07220 0.74733 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.44920 13.35640 0.09280 0.69480 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.82260 15.74660 0.07600 0.48264 摩根台灣金磚基金-累積型 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 摩根台灣金磚基金-機構法人型 20.03000 19.96000 0.07000 0.35070 摩根台灣增長基金 51.13000 51.05000 0.08000 0.15671 摩根平衡基金 28.06000 27.95000 0.11000 0.39356 摩根全球α基金 18.53000 18.54000 -0.01000 -0.05394 摩根全球平衡基金 16.45900 16.41630 0.04270 0.26011 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.54210 9.53510 0.00700 0.07341 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.75670 10.75480 0.00190 0.01767 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.10410 10.09480 0.00930 0.09213 摩根多元入息成長基金-累積型 11.77710 11.76840 0.00870 0.07393 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.53030 10.52070 0.00960 0.09125 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.49490 10.47250 0.02240 0.21389 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.97620 13.94640 0.02980 0.21368 摩根亞洲基金 59.47000 59.16000 0.31000 0.52400 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.40280 8.40230 0.00050 0.00595 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.96840 9.97490 -0.00650 -0.06516 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.78730 8.78480 0.00250 0.02846 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.84690 12.84600 0.00090 0.00701 摩根東方內需機會基金 18.81000 18.71000 0.10000 0.53447 摩根東方科技基金 33.14000 33.02000 0.12000 0.36342 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.17000 9.13000 0.04000 0.43812 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.65000 11.60000 0.05000 0.43103 摩根金龍收成基金 22.93000 22.84000 0.09000 0.39405 摩根第一貨幣市場基金 15.14030 15.13980 0.00050 0.00330 摩根絕對日本基金 14.31000 14.26000 0.05000 0.35063 摩根新金磚五國基金 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154 摩根新絲路基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 摩根新興35基金 13.57000 13.50000 0.07000 0.51852 摩根新興日本基金 23.55000 23.45000 0.10000 0.42644 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24590 7.23170 0.01420 0.19636 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.67870 9.66440 0.01430 0.14797 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.44780 9.42770 0.02010 0.21320 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.25320 11.23120 0.02200 0.19588 摩根新興科技基金 55.25000 55.26000 -0.01000 -0.01810 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.81850 8.79460 0.02390 0.27176 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.51260 9.49280 0.01980 0.20858 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.94650 8.91680 0.02970 0.33308 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.54330 10.51480 0.02850 0.27105 摩根龍揚基金 34.25000 34.12000 0.13000 0.38101 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 摩根環球股票收益基金-累積型 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 摩根總收益組合基金-月配息型 9.36250 9.36870 -0.00620 -0.06618 摩根總收益組合基金-累積型 11.59690 11.60460 -0.00770 -0.06635 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.80000 20.75000 0.05000 0.24096 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.62100 12.62050 0.00050 0.00396 鋒裕匯理阿波羅基金 11.54000 11.54000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.92430 10.94990 -0.02560 -0.23379 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.59910 10.57600 0.02310 0.21842 聯邦中國龍基金 27.43000 27.54000 -0.11000 -0.39942 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.51290 12.47520 0.03770 0.30220 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.73170 11.71210 0.01960 0.16735 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.66560 10.65240 0.01320 0.12392 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.24300 10.21170 0.03130 0.30651 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.65620 9.64010 0.01610 0.16701 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.77180 8.76090 0.01090 0.12442 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.77780 9.76920 0.00860 0.08803 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.06290 10.06140 0.00150 0.01491 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.25800 9.24980 0.00820 0.08865 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.52400 9.52260 0.00140 0.01470 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.76370 11.78670 -0.02300 -0.19514 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.62630 11.66380 -0.03750 -0.32151 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.87100 10.91320 -0.04220 -0.38669 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.82970 10.85090 -0.02120 -0.19538 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.68910 10.72360 -0.03450 -0.32172 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.99370 10.03240 -0.03870 -0.38575 聯邦金鑽平衡基金 24.41110 24.49880 -0.08770 -0.35798 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.62390 9.61050 0.01340 0.13943 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.07250 10.06590 0.00660 0.06557 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.57000 9.55670 0.01330 0.13917 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.00320 9.99660 0.00660 0.06602 聯邦貨幣市場基金 13.23210 13.23150 0.00060 0.00453 聯邦精選科技基金 13.72000 13.78000 -0.06000 -0.43541 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.82090 16.81630 0.00460 0.02735 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.98920 13.05050 -0.06130 -0.46971 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.67990 12.69690 -0.01700 -0.13389 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 12.04860 12.06550 -0.01690 -0.14007 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.49430 12.50250 -0.00820 -0.06559 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.74390 11.76630 -0.02240 -0.19037 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.59990 10.60630 -0.00640 -0.06034 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.79430 8.81110 -0.01680 -0.19067 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 37.49000 37.51000 -0.02000 -0.05332 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.34000 19.25000 0.09000 0.46753 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.82000 18.66000 0.16000 0.85745 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.61000 12.51000 0.10000 0.79936 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.46000 16.44000 0.02000 0.12165 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.97000 11.95000 0.02000 0.16736 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.94000 11.92000 0.02000 0.16779 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.58000 0.01000 0.13193 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.30000 15.23000 0.07000 0.45962 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.03000 10.99000 0.04000 0.36397 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.52000 11.56000 -0.04000 -0.34602 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.40000 14.43000 -0.03000 -0.20790 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.34000 14.36000 -0.02000 -0.13928 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.98000 15.01000 -0.03000 -0.19987 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 21.12000 21.10000 0.02000 0.09479 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 19.16000 19.14000 0.02000 0.10449 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.87000 14.85000 0.02000 0.13468 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.85000 15.82000 0.03000 0.18963 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.81000 14.79000 0.02000 0.13523 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.80000 14.78000 0.02000 0.13532 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.64000 12.63000 0.01000 0.07918 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.76000 12.75000 0.01000 0.07843 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.71000 8.70000 0.01000 0.11494 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.24000 13.22000 0.02000 0.15129 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.75000 19.73000 0.02000 0.10137 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.45000 18.43000 0.02000 0.10852 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.34000 11.33000 0.01000 0.08826 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.17000 13.16000 0.01000 0.07599 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.13000 13.11000 0.02000 0.15256 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.89000 7.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.94000 12.93000 0.01000 0.07734 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.12000 14.11000 0.01000 0.07087 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.44000 9.44000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 15.04470 15.04420 0.00050 0.00332 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