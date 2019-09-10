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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/09/09  108/09/06  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                10.35820   10.34780   0.01040    0.10050
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                10.11040   10.10020   0.01020    0.10099
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                  10.44480   10.44340   0.00140    0.01341
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                  10.20320   10.20180   0.00140    0.01372
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                      10.11610   10.11220   0.00390    0.03857
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                      10.21960   10.21890   0.00070    0.00685
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                      10.11510   10.11440   0.00070    0.00692
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                      10.15310   10.14840   0.00470    0.04631
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH A             9.84080    9.84110  -0.00030   -0.00305
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-CNH B             9.84080    9.84110  -0.00030   -0.00305
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD A             9.83040    9.83340  -0.00300   -0.03051
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-USD B             9.83040    9.83340  -0.00300   -0.03051
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A            10.00750   10.00600   0.00150    0.01499
大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR B            10.00750   10.00600   0.00150    0.01499
大華銀多元特別收益平衡基金                                        10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                        10.81820   10.80800   0.01020    0.09437
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                        10.61620   10.60610   0.01010    0.09523
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                          10.72030   10.72130  -0.00100   -0.00933
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                          10.60520   10.60610  -0.00090   -0.00849
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                   22.75000   22.75000   0.00000    0.00000
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金        23.70000   23.39000   0.31000    1.32535
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                    42.83360   42.75540   0.07820    0.18290
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                39.63570   39.58930   0.04640    0.11720
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                              9.94920    9.95140  -0.00220   -0.02211
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             10.50600   10.50720  -0.00120   -0.01142
中國信託台灣活力基金                                              13.57000   13.69000  -0.12000   -0.87655
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                11.30000   11.37000  -0.07000   -0.61566
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  10.92000   10.95000  -0.03000   -0.27397
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                   9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
中國信託全球股票入息基金-配息型                                    9.28000    9.34000  -0.06000   -0.64240
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   10.09000   10.16000  -0.07000   -0.68898
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                            10.35990   10.39820  -0.03830   -0.36833
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              10.22690   10.22760  -0.00070   -0.00684
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                               9.10290    9.10360  -0.00070   -0.00769
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                              10.47970   10.47270   0.00700    0.06684
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                               9.29900    9.29290   0.00610    0.06564
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 11.84590   11.91220  -0.06630   -0.55657
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   10.01040   10.06650  -0.05610   -0.55729
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                             11.15650   11.13100   0.02550    0.22909
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                              9.69470    9.67250   0.02220    0.22952
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                             47.29880   47.03770   0.26110    0.55509
中國信託美國高評級市政債券ETF基金                                 43.73500   43.49300   0.24200    0.55641
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金             48.57460   48.33110   0.24350    0.50382
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金               49.26270   49.06050   0.20220    0.41214
中國信託智能運動基金-台幣                                         10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                         10.55000   10.53000   0.02000    0.18993
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                     10.13000   10.21000  -0.08000   -0.78355
中國信託智慧城市建設基金-美元                                      9.85000    9.92000  -0.07000   -0.70565
中國信託華盈貨幣市場基金                                          11.04480   11.04430   0.00050    0.00453
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                10.50240   10.52490  -0.02250   -0.21378
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                 9.61830    9.63890  -0.02060   -0.21372
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                10.69830   10.71450  -0.01620   -0.15120
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                 9.79740    9.81230  -0.01490   -0.15185
中國信託新興市場0-5年期美元政府債券ETF基金                        40.63460   40.66240  -0.02780   -0.06837
中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金                 41.80950   41.96240  -0.15290   -0.36437
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                    11.26000   11.28000  -0.02000   -0.17730
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                    10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                    11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                    10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                   45.71090   45.56900   0.14190    0.31140
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                           46.12650   46.01870   0.10780    0.23425
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                       45.96880   45.76300   0.20580    0.44971
元大2001基金                                                      66.87000   67.08000  -0.21000   -0.31306
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                         49.08600   48.87150   0.21450    0.43891
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                            46.58600   46.40050   0.18550    0.39978
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                      21.46000   21.33000   0.13000    0.60947
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.74920   11.74840   0.00080    0.00681
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                     10.62730   10.58180   0.04550    0.42998
元大上證50基金                                                    33.46000   33.46000   0.00000    0.00000
元大大中華TMT基金-人民幣                                          11.71000   11.69000   0.02000    0.17109
元大大中華TMT基金-新台幣                                          10.24000   10.19000   0.05000    0.49068
元大大中華價值指數基金-人民幣                                     13.26000   13.26000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-美元                                       12.03400   11.96700   0.06700    0.55987
元大大中華價值指數基金-新台幣                                     16.46400   16.38400   0.08000    0.48828
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                     11.59900   11.57200   0.02700    0.23332
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     10.95200   10.88000   0.07200    0.66176
元大中國平衡基金-人民幣                                            3.04000    3.04000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                           13.32000   13.28000   0.04000    0.30120
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                     45.49540   45.41240   0.08300    0.18277
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                              11.13480   11.16930  -0.03450   -0.30888
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                10.12350   10.15490  -0.03140   -0.30921
元大中國機會債券基金-新台幣                                       10.05290   10.04190   0.01100    0.10954
元大巴西指數基金                                                   6.97400    6.84800   0.12600    1.83995
元大日經225基金                                                   27.12000   26.93000   0.19000    0.70553
元大台商收成基金                                                  23.19000   23.24000  -0.05000   -0.21515
元大台灣50單日反向1倍基金                                         11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
元大台灣50單日正向2倍基金                                         41.74000   41.51000   0.23000    0.55408
元大台灣中型100基金                                               34.16000   34.18000  -0.02000   -0.05851
元大台灣加權股價指數基金                                          26.40000   26.35800   0.04200    0.15934
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                         10.64000   10.60000   0.04000    0.37736
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                           10.55000   10.50000   0.05000    0.47619
元大台灣卓越50基金                                                83.95000   83.58000   0.37000    0.44269
元大台灣金融基金                                                  18.72000   18.51000   0.21000    1.13452
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                         10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                           10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
元大台灣高股息低波動ETF基金                                       32.66000   32.63000   0.03000    0.09194
元大台灣高股息基金                                                27.91000   27.94000  -0.03000   -0.10737
元大台灣電子科技基金                                              37.50000   37.46000   0.04000    0.10678
元大全球ETF成長組合基金                                           10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
元大全球ETF穩健組合基金                                           15.23000   15.22000   0.01000    0.06570
元大全球人工智慧ETF基金                                           24.49000   24.51000  -0.02000   -0.08160
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                              13.88000   13.93000  -0.05000   -0.35894
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                 9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                   13.89000   14.00000  -0.11000   -0.78571
元大全球不動產證券化基金-美元                                     12.63100   12.66700  -0.03600   -0.28420
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                  8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
元大全球公用能源效率基金-配息型                                    6.47000    6.48000  -0.01000   -0.15432
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                  9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
元大全球地產建設入息基金-配息型                                    7.06000    7.08000  -0.02000   -0.28249
元大全球股票入息基金-美元配息                                      8.30400    8.28800   0.01600    0.19305
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                  9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                    8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
元大全球新興市場精選組合基金                                      13.53000   13.48000   0.05000    0.37092
元大全球農業商機基金                                              18.16000   18.04000   0.12000    0.66519
元大印尼指數基金                                                   9.66300    9.61400   0.04900    0.50967
元大印度指數基金                                                   9.35600    9.25700   0.09900    1.06946
元大印度基金                                                      12.11000   12.01000   0.10000    0.83264
元大多多基金                                                      17.91000   18.06000  -0.15000   -0.83056
元大多福基金                                                      54.80000   55.14000  -0.34000   -0.61661
元大亞太成長基金                                                   8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                               9.52370    9.52270   0.00100    0.01050
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                 7.60490    7.60410   0.00080    0.01052
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                          8.86900    8.80200   0.06700    0.76119
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                        9.19000    9.13000   0.06000    0.65717
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            9.81000    9.75000   0.06000    0.61538
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          9.98200    9.95400   0.02800    0.28129
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                      10.23930   10.24090  -0.00160   -0.01562
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                          10.47050   10.46790   0.00260    0.02484
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                            10.22220   10.21960   0.00260    0.02544
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                        10.59790   10.60310  -0.00520   -0.04904
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                          10.34790   10.35300  -0.00510   -0.04926
元大卓越基金                                                      43.41000   43.35000   0.06000    0.13841
元大店頭基金                                                       8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                         10.51300   10.51120   0.00180    0.01712
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                        9.92920    9.92970  -0.00050   -0.00504
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                   32.90540   32.96120  -0.05580   -0.16929
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                  46.69620   46.49250   0.20370    0.43814
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                       15.25290   15.36170  -0.10880   -0.70825
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                       27.30340   26.95210   0.35130    1.30342
元大美國政府7至10年期債券基金                                     43.85450   43.89790  -0.04340   -0.09887
元大高科技基金                                                    20.61000   20.72000  -0.11000   -0.53089
元大得利貨幣市場基金                                              16.34290   16.34210   0.00080    0.00490
元大得寶貨幣市場基金                                              12.04460   12.04410   0.00050    0.00415
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                             10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                               10.94000   10.96000  -0.02000   -0.18248
元大富櫃50基金                                                    13.19000   13.22000  -0.03000   -0.22693
元大華夏中小基金                                                   7.62000    7.57000   0.05000    0.66050
元大新中國基金-人民幣                                             10.38000   10.35000   0.03000    0.28986
元大新中國基金-美元                                                9.42100    9.34900   0.07200    0.77014
元大新中國基金-新台幣                                              9.51000    9.44000   0.07000    0.74153
元大新主流基金                                                    26.22000   26.36000  -0.14000   -0.53111
元大新東協平衡基金-美元                                            9.39600    9.37000   0.02600    0.27748
元大新東協平衡基金-新台幣                                          9.28000    9.26000   0.02000    0.21598
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                   11.23680   11.25700  -0.02020   -0.17944
元大新興印尼機會債券基金-美金                                     10.04250   10.01090   0.03160    0.31566
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                             11.56390   11.53590   0.02800    0.24272
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                9.48230    9.45940   0.02290    0.24209
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            10.69560   10.70890  -0.01330   -0.12420
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                               9.89620    9.90860  -0.01240   -0.12514
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          11.01100   11.03290  -0.02190   -0.19850
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            10.19750   10.21770  -0.02020   -0.19770
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      10.21270   10.22670  -0.01400   -0.13690
元大新興亞洲基金                                                  10.98000   10.92000   0.06000    0.54945
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                         9.75890    9.72580   0.03310    0.34033
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                           9.04310    9.01240   0.03070    0.34064
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                      10.16430   10.13730   0.02700    0.26634
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                         9.43370    9.40860   0.02510    0.26678
元大萬泰貨幣市場基金                                              15.17900   15.17830   0.00070    0.00461
元大經貿基金                                                      38.31000   38.54000  -0.23000   -0.59678
元大實質多重資產基金-人民幣                                        9.27000    9.33000  -0.06000   -0.64309
元大實質多重資產基金-美元                                          8.25900    8.27600  -0.01700   -0.20541
元大實質多重資產基金-新台幣                                        8.83000    8.85000  -0.02000   -0.22599
元大滬深300單日反向1倍基金                                        11.89000   11.89000   0.00000    0.00000
元大滬深300單日正向2倍基金                                        19.11000   19.09000   0.02000    0.10477
元大臺灣ESG永續ETF基金                                            20.64000   20.56000   0.08000    0.38911
元大摩臺基金                                                      39.30000   39.14000   0.16000    0.40879
元大標普500基金                                                   28.23000   28.26000  -0.03000   -0.10616
元大標普500單日反向1倍基金                                        12.04000   12.08000  -0.04000   -0.33113
元大標普500單日正向2倍基金                                        36.88000   36.69000   0.19000    0.51785
元大標普美國高息特別股ETF基金                                     21.20000   21.16000   0.04000    0.18904
元大標智滬深300基金                                               18.60000   18.51000   0.09000    0.48622
元大歐洲50基金                                                    25.54000   25.50000   0.04000    0.15686
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                        9.21550    9.18310   0.03240    0.35282
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                         10.30560   10.30510   0.00050    0.00485
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                   15.96000   15.96000   0.00000    0.00000
日盛上選基金                                                      37.58000   37.71000  -0.13000   -0.34474
日盛小而美基金                                                    19.37000   19.47000  -0.10000   -0.51361
日盛中國內需動力基金                                               9.88000    9.81000   0.07000    0.71356
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                   12.38290   12.41580  -0.03290   -0.26498
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                    9.81760    9.84370  -0.02610   -0.26514
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                     12.48610   12.48670  -0.00060   -0.00481
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      9.89530    9.89580  -0.00050   -0.00505
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                   11.32840   11.33570  -0.00730   -0.06440
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                    8.96020    8.96610  -0.00590   -0.06580
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       11.34000   11.30000   0.04000    0.35398
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         10.43000   10.35000   0.08000    0.77295
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       10.92000   10.84000   0.08000    0.73801
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                      11.01000   10.99000   0.02000    0.18198
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                        10.50000   10.44000   0.06000    0.57471
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                      10.71000   10.66000   0.05000    0.46904
日盛日盛基金                                                      12.38000   12.44000  -0.06000   -0.48232
日盛目標收益組合基金(美元)                                         9.59000    9.57000   0.02000    0.20899
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                       9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
日盛全球抗暖化基金                                                11.42000   11.42000   0.00000    0.00000
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    10.67100   10.66190   0.00910    0.08535
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                     9.47460    9.46650   0.00810    0.08556
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  10.45630   10.45340   0.00290    0.02774
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                   9.28390    9.28130   0.00260    0.02801
日盛全球智能車基金(美元)                                          10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                        10.54000   10.55000  -0.01000   -0.09479
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                    2.53430    2.54030  -0.00600   -0.23619
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                    1.65370    1.65760  -0.00390   -0.23528
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                      0.38710    0.38710   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                      0.25310    0.25310   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                   12.80060   12.80710  -0.00650   -0.05075
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                    8.24550    8.24960  -0.00410   -0.04970
日盛亞洲機會基金                                                   7.12000    7.10000   0.02000    0.28169
日盛首選基金                                                      18.21000   18.29000  -0.08000   -0.43740
日盛高科技基金                                                    19.66000   19.70000  -0.04000   -0.20305
日盛貨幣市場基金                                                  14.85100   14.85030   0.00070    0.00471
日盛新台商基金                                                    42.70000   42.93000  -0.23000   -0.53576
日盛精選五虎基金                                                  37.74000   37.76000  -0.02000   -0.05297
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                              13.56060   13.56000   0.00060    0.00442
台新2000高科技基金                                                34.69000   34.82000  -0.13000   -0.37335
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         9.85000    9.78000   0.07000    0.71575
台新MSCI中國基金                                                  20.08000   20.05000   0.03000    0.14963
台新SG全球AI機器人精選ETF基金                                     20.51000   20.60000  -0.09000   -0.43689
台新大眾貨幣市場基金                                              14.23740   14.23670   0.00070    0.00492
台新中國通基金                                                    49.92000   50.05000  -0.13000   -0.25974
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                0.59210    0.58560   0.00650    1.10997
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣             18.47500   18.28500   0.19000    1.03910
台新中國精選中小基金-美元                                          0.33770    0.33700   0.00070    0.20772
台新中國精選中小基金-新台幣                                       10.19000   10.17000   0.02000    0.19666
台新主流基金                                                      26.02000   26.16000  -0.14000   -0.53517
台新北美收益資產證券化基金(A)                                     24.78000   24.81000  -0.03000   -0.12092
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                  0.79750    0.79800  -0.00050   -0.06266
台新北美收益資產證券化基金(B)                                     17.46000   17.49000  -0.03000   -0.17153
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                  0.56110    0.56140  -0.00030   -0.05344
台新台灣中小基金                                                  39.81000   40.03000  -0.22000   -0.54959
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           11.29070   11.30130  -0.01060   -0.09379
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             10.12160   10.08470   0.03690    0.36590
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                            9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                               11.75140   11.70860   0.04280    0.36554
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             11.24000   11.21000   0.03000    0.26762
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                           10.16220   10.14720   0.01500    0.14782
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                          9.85000    9.84000   0.01000    0.10163
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                             11.41490   11.39800   0.01690    0.14827
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
台新印度基金                                                      13.87000   13.78000   0.09000    0.65312
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                   8.65350    8.65580  -0.00230   -0.02657
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                               0.28200    0.28190   0.00010    0.03547
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                    12.77130   12.77460  -0.00330   -0.02583
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                 0.41120    0.41100   0.00020    0.04866
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金            39.42000   39.35000   0.07000    0.17789
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金               43.61000   43.41000   0.20000    0.46072
台新真吉利貨幣市場基金                                            11.13860   11.13830   0.00030    0.00269
台新高股息平衡基金                                                33.67930   33.82350  -0.14420   -0.42633
台新智慧生活基金-美元                                             10.73490   10.75130  -0.01640   -0.15254
台新智慧生活基金-新台幣                                           11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                          8.05550    8.02440   0.03110    0.38757
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                        8.34580    8.31970   0.02610    0.31371
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                            9.19360    9.15800   0.03560    0.38873
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                          9.53630    9.50640   0.02990    0.31452
台新新興市場債券基金(A類型)                                       11.57840   11.51530   0.06310    0.54797
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                    0.36460    0.36240   0.00220    0.60706
台新新興市場債券基金(B類型)                                        8.17280    8.12820   0.04460    0.54871
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                    0.27180    0.27010   0.00170    0.62940
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                         5.45000    5.44000   0.01000    0.18382
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                       23.30000   23.38000  -0.08000   -0.34217
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣              10.68920   10.73660  -0.04740   -0.44148
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                10.13620   10.13090   0.00530    0.05232
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣              10.25780   10.25660   0.00120    0.01170
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                10.74330   10.79140  -0.04810   -0.44573
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                  10.18030   10.17490   0.00540    0.05307
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                10.30500   10.30380   0.00120    0.01165
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                              45.25530   45.12430   0.13100    0.29031
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                    44.79620   44.69750   0.09870    0.22082
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                            39.05820   39.00870   0.04950    0.12689
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                 11.40070   11.40000   0.00070    0.00614
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  9.93970    9.90740   0.03230    0.32602
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                  9.33330    9.34360  -0.01030   -0.11024
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                 11.03520   11.04750  -0.01230   -0.11134
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                  7.69760    7.68140   0.01620    0.21090
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                  9.16980    9.15050   0.01930    0.21092
永豐中小基金                                                      55.44000   55.76000  -0.32000   -0.57389
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                              1.83280    1.83710  -0.00430   -0.23406
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                              2.57990    2.58590  -0.00600   -0.23203
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                              8.16190    8.15490   0.00700    0.08584
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                             11.13230   11.12270   0.00960    0.08631
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                    5.09000    5.11000  -0.02000   -0.39139
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                   22.38000   22.37000   0.01000    0.04470
永豐主流品牌基金                                                  19.50000   19.40000   0.10000    0.51546
永豐永豐基金                                                      34.40000   34.53000  -0.13000   -0.37648
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                  9.12280    9.08500   0.03780    0.41607
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                  9.68350    9.64330   0.04020    0.41687
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                9.06310    9.03100   0.03210    0.35544
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                9.62250    9.58850   0.03400    0.35459
永豐亞洲民生消費基金                                              11.98000   12.04000  -0.06000   -0.49834
永豐南非幣2021保本基金                                            14.25190   14.25750  -0.00560   -0.03928
永豐貨幣市場基金                                                  13.95240   13.95190   0.00050    0.00358
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                            2.17120    2.17780  -0.00660   -0.30306
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                            2.70160    2.70990  -0.00830   -0.30628
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                            7.78770    7.78660   0.00110    0.01413
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                           10.99710   10.99560   0.00150    0.01364
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                   7.19800    7.19720   0.00080    0.01112
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                  11.62870   11.62740   0.00130    0.01118
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                10.72000   10.66000   0.06000    0.56285
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                   8.18000    8.10000   0.08000    0.98765
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                18.92000   18.75000   0.17000    0.90667
永豐臺灣加權ETF基金                                               55.39000   55.24000   0.15000    0.27154
永豐領航科技基金                                                  40.46000   40.79000  -0.33000   -0.80902
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                   11.69000   11.65000   0.04000    0.34335
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                 11.15000   11.11000   0.04000    0.36004
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       10.19000   10.16000   0.03000    0.29528
永豐趨勢平衡基金                                                  42.86000   43.02000  -0.16000   -0.37192
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                        11.93660   11.93400   0.00260    0.02179
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                      9.77660    9.76900   0.00760    0.07780
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                     10.42920   10.42110   0.00810    0.07773
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                      9.86050    9.85970   0.00080    0.00811
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                     10.35060   10.34970   0.00090    0.00870
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                        9.83070    9.82230   0.00840    0.08552
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                       10.61210   10.60380   0.00830    0.07827
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                          9.86530    9.86340   0.00190    0.01926
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                         10.42960   10.42750   0.00210    0.02014
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                    11.30000   11.27000   0.03000    0.26619
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                       9.64000    9.60000   0.04000    0.41667
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      10.32000   10.27000   0.05000    0.48685
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                       15.49000   15.48000   0.01000    0.06460
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                         19.81000   19.74000   0.07000    0.35461
兆豐國際中國A股基金(美金)                                         19.66000   19.58000   0.08000    0.40858
兆豐國際中國內需A股基金(人民幣)                                   10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
兆豐國際中國內需A股基金(台幣)                                     10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
兆豐國際中國內需A股基金(美金)                                     10.10000   10.07000   0.03000    0.29791
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                   10.06210   10.06410  -0.00200   -0.01987
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                   10.06210   10.06410  -0.00200   -0.01987
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      9.97840    9.97760   0.00080    0.00802
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      9.97840    9.97760   0.00080    0.00802
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                   10.20210   10.19920   0.00290    0.02843
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                   10.20200   10.19900   0.00300    0.02941
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                     10.05250   10.05160   0.00090    0.00895
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                     10.05250   10.05160   0.00090    0.00895
兆豐國際生命科學基金                                              14.75000   14.77000  -0.02000   -0.13541
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 10.52550   10.52280   0.00270    0.02566
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                 10.73190   10.72370   0.00820    0.07647
兆豐國際全球基金                                                  31.18000   31.14000   0.04000    0.12845
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                    10.52480   10.52290   0.00190    0.01806
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  10.30180   10.30210  -0.00030   -0.00291
兆豐國際國民基金                                                  23.47000   23.56000  -0.09000   -0.38200
兆豐國際第一基金                                                  13.76000   13.82000  -0.06000   -0.43415
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                           10.77080   10.77030   0.00050    0.00464
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                            8.19360    8.19320   0.00040    0.00488
兆豐國際萬全基金                                                  21.24000   21.31000  -0.07000   -0.32848
兆豐國際電子基金                                                  27.13000   27.26000  -0.13000   -0.47689
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                         22.50000   22.42000   0.08000    0.35682
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                             15.24000   15.27000  -0.03000   -0.19646
兆豐國際豐台灣基金                                                36.71000   36.87000  -0.16000   -0.43396
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                          12.56850   12.56790   0.00060    0.00477
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                            9.79000    9.78000   0.01000    0.10225
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                            9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(AUD不配息)                        9.80100    9.77180   0.02920    0.29882
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(CNY不配息)                        9.82210    9.78850   0.03360    0.34326
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(TWD不配息)                        9.90730    9.88180   0.02550    0.25805
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(USD不配息)                        9.83660    9.80610   0.03050    0.31103
合庫六年到期ESG新興市場債券基金A(ZAR不配息)                        9.94150    9.90680   0.03470    0.35026
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(AUD配息)                          9.80120    9.77200   0.02920    0.29881
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(CNY配息)                          9.82420    9.79060   0.03360    0.34319
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(TWD配息)                          9.91530    9.88980   0.02550    0.25784
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(USD配息)                          9.84100    9.81050   0.03050    0.31089
合庫六年到期ESG新興市場債券基金B(ZAR配息)                          9.94960    9.91480   0.03480    0.35099
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                          10.90290   10.90190   0.00100    0.00917
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                          10.62800   10.62770   0.00030    0.00282
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                          10.89000   10.89130  -0.00130   -0.01194
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                            10.58150   10.58040   0.00110    0.01040
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                            10.69350   10.69320   0.00030    0.00281
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                            10.68680   10.68800  -0.00120   -0.01123
合庫台灣基金                                                      12.24000   12.34000  -0.10000   -0.81037
合庫全球高收益債券基金A類型                                       11.85240   11.84230   0.01010    0.08529
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                               12.86030   12.84340   0.01690    0.13159
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                 11.44060   11.42590   0.01470    0.12866
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                 12.21990   12.20800   0.01190    0.09748
合庫全球高收益債券基金B類型                                        8.20350    8.19660   0.00690    0.08418
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                9.49590    9.48420   0.01170    0.12336
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                  9.18690    9.17630   0.01060    0.11551
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                  8.86870    8.85990   0.00880    0.09932
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                  9.33290    9.32090   0.01200    0.12874
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                    11.15000   11.14000   0.01000    0.08977
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                       9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                      10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
合庫全球新興市場基金                                               9.25000    9.20000   0.05000    0.54348
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                               10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                  9.10000    9.15000  -0.05000   -0.54645
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                  9.41000    9.45000  -0.04000   -0.42328
合庫貨幣市場基金                                                  10.18220   10.18180   0.00040    0.00393
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                   9.99860   10.00000  -0.00140   -0.01400
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                  10.38200   10.37710   0.00490    0.04722
合庫新興多重收益基金A類型                                         10.63900   10.63840   0.00060    0.00564
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                 12.17150   12.16460   0.00690    0.05672
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                 15.49580   15.48960   0.00620    0.04003
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                     8.68050    8.73250  -0.05200   -0.59548
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                     9.54700    9.58240  -0.03540   -0.36943
合庫新興多重收益基金B類型                                          7.92400    7.95660  -0.03260   -0.40972
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                  8.66080    8.70780  -0.04700   -0.53975
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                 10.56100   10.62680  -0.06580   -0.61919
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                        10.71000   10.69000   0.02000    0.18709
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                        10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                        10.55000   10.52000   0.03000    0.28517
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                           9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                          10.02000   10.00000   0.02000    0.20000
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                           9.84000    9.81000   0.03000    0.30581
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                        9.81000    9.79000   0.02000    0.20429
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                           10.49000   10.46000   0.03000    0.28681
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                         10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                       12.12000   12.09000   0.03000    0.24814
安本標準兩岸價值基金 美元                                         11.53000   11.46000   0.07000    0.61082
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                       11.79000   11.73000   0.06000    0.51151
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                     10.20140   10.17940   0.02200    0.21612
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                       10.18160   10.16080   0.02080    0.20471
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                          9.95370    9.90210   0.05160    0.52110
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                           10.15370   10.13370   0.02000    0.19736
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                       10.24620   10.22420   0.02200    0.21518
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                         10.22430   10.20340   0.02090    0.20483
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                            9.98720    9.93550   0.05170    0.52036
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                             10.18810   10.16800   0.02010    0.19768
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                    10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                  10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                    9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                 10.19000   10.18000   0.01000    0.09823
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.24920   11.25180  -0.00260   -0.02311
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        9.77290    9.74290   0.03000    0.30792
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      9.78860    9.76580   0.02280    0.23347
安聯中國東協基金                                                  15.23000   15.20000   0.03000    0.19737
安聯中國策略基金-美元                                             12.66000   12.55000   0.11000    0.87649
安聯中國策略基金-新臺幣                                           16.66000   16.54000   0.12000    0.72551
安聯中華新思路基金-人民幣                                         16.38000   16.32000   0.06000    0.36765
安聯中華新思路基金-美元                                           14.72000   14.62000   0.10000    0.68399
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         14.01000   13.92000   0.09000    0.64655
安聯台灣大壩基金                                                  33.49000   33.49000   0.00000    0.00000
安聯台灣科技基金                                                  55.93000   56.36000  -0.43000   -0.76295
安聯台灣貨幣市場基金                                              12.55920   12.55860   0.00060    0.00478
安聯台灣智慧基金                                                  38.44000   38.52000  -0.08000   -0.20768
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                         10.92560   10.91700   0.00860    0.07878
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                       16.08300   16.07340   0.00960    0.05973
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                      9.96940    9.96350   0.00590    0.05922
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣                       10.05400   10.04790   0.00610    0.06071
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣                                 12.18000   12.17000   0.01000    0.08217
安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣                                 10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
安聯四季成長組合基金-美元                                         11.72000   11.71000   0.01000    0.08540
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                       13.41290   13.40260   0.01030    0.07685
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                         10.95850   10.94770   0.01080    0.09865
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                       13.04330   13.03150   0.01180    0.09055
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      9.64800    9.63960   0.00840    0.08714
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                        9.57700    9.56760   0.00940    0.09825
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                      9.10180    9.09360   0.00820    0.09017
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                     10.30220   10.29310   0.00910    0.08841
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                     10.30760   10.29830   0.00930    0.09031
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                         11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                       11.67000   11.66000   0.01000    0.08576
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                     11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                       10.12000   10.10000   0.02000    0.19802
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                      9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣                       10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                             11.45000   11.43000   0.02000    0.17498
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                           11.08000   11.06000   0.02000    0.18083
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                            9.71000    9.69000   0.02000    0.20640
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                          9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                               12.57090   12.56620   0.00470    0.03740
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                 11.37540   11.36890   0.00650    0.05717
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                               10.98820   10.98240   0.00580    0.05281
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                              8.57730    8.57280   0.00450    0.05249
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                8.43780    8.43300   0.00480    0.05692
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                              8.12410    8.11990   0.00420    0.05172
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                             10.21420   10.20950   0.00470    0.04604
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                             10.09670   10.09150   0.00520    0.05153
安聯全球人口趨勢基金                                              12.42000   12.39000   0.03000    0.24213
安聯全球生技趨勢基金-美元                                          8.61000    8.62000  -0.01000   -0.11601
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                       32.85000   32.92000  -0.07000   -0.21264
安聯全球油礦金趨勢基金                                             7.71000    7.71000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                      12.61160   12.62580  -0.01420   -0.11247
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                    10.62850   10.64040  -0.01190   -0.11184
安聯全球新興市場基金                                              17.01000   16.94000   0.07000    0.41322
安聯全球農金趨勢基金                                               9.26000    9.19000   0.07000    0.76170
安聯全球綠能趨勢基金                                               9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                    10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                    10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                       10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                       10.46000   10.46000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                      9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                      9.57000    9.57000   0.00000    0.00000
安聯亞洲動態策略基金                                              22.51000   22.41000   0.10000    0.44623
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-人民幣                  10.10440   10.09670   0.00770    0.07626
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                    10.14320   10.13450   0.00870    0.08585
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                10.07160   10.06420   0.00740    0.07353
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                  10.04450   10.03580   0.00870    0.08669
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                10.08560   10.07870   0.00690    0.06846
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                  10.05040   10.04180   0.00860    0.08564
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                10.01930   10.01090   0.00840    0.08391
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                   10.08330   10.07490   0.00840    0.08338
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                 10.01930   10.01090   0.00840    0.08391
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 10.62670   10.62910  -0.00240   -0.02258
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 10.15820   10.16060  -0.00240   -0.02362
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                              91.24440   91.24050   0.00390    0.00427
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                13.33880   13.31700   0.02180    0.16370
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                              68.49690   68.47530   0.02160    0.03154
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                 9.88240    9.86630   0.01610    0.16318
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                 2.79020    2.79410  -0.00390   -0.13958
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                10.96500   10.96280   0.00220    0.02007
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                 2.35270    2.36090  -0.00820   -0.34733
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                 8.85070    8.84900   0.00170    0.01921
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                10.40320   10.40080   0.00240    0.02308
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                    10.29350   10.28400   0.00950    0.09238
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                    10.77590   10.76450   0.01140    0.10590
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                          10.24550   10.23590   0.00960    0.09379
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                      10.27350   10.26220   0.01130    0.11011
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                10.30230   10.29990   0.00240    0.02330
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                    10.15990   10.15060   0.00930    0.09162
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                    10.55030   10.53930   0.01100    0.10437
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                          10.14400   10.13450   0.00950    0.09374
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                      10.17900   10.16770   0.01130    0.11114
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 9.97680    9.95820   0.01860    0.18678
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                10.15420   10.13410   0.02010    0.19834
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       9.95780    9.93950   0.01830    0.18411
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  9.88100    9.86360   0.01740    0.17641
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 9.99310    9.97440   0.01870    0.18748
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                10.10460   10.08480   0.01980    0.19634
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       9.95750    9.93920   0.01830    0.18412
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  9.88150    9.86400   0.01750    0.17741
宏利台灣動力基金A類型                                             31.98000   32.11000  -0.13000   -0.40486
宏利台灣動力基金I類型                                             31.98000   32.11000  -0.13000   -0.40486
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              10.05790   10.04860   0.00930    0.09255
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            10.00810   10.00590   0.00220    0.02199
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                               7.55060    7.54360   0.00700    0.09279
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                             7.54880    7.54550   0.00330    0.04373
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                      11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
宏利全球債券組合基金                                              13.90230   13.90640  -0.00410   -0.02948
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                             3.02060    3.02340  -0.00280   -0.09261
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                12.51570   12.52870  -0.01300   -0.10376
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                 8.97350    8.98290  -0.00940   -0.10464
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                             2.64010    2.65300  -0.01290   -0.48624
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                11.60100   11.61830  -0.01730   -0.14890
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                   3.32060    3.29080   0.02980    0.90555
宏利亞太中小企業基金(美元)                                         0.54240    0.54030   0.00210    0.38867
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                      15.31000   15.25000   0.06000    0.39344
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.50240   12.49370   0.00870    0.06964
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                11.04480   11.03340   0.01140    0.10332
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                              10.58390   10.57590   0.00800    0.07564
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                           8.76810    8.76030   0.00780    0.08904
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                 8.39680    8.38800   0.00880    0.10491
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                               8.26410    8.25770   0.00640    0.07750
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                             8.40770    8.39750   0.01020    0.12146
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   9.96000   10.00000  -0.04000   -0.40000
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                        10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                            11.09000   11.08000   0.01000    0.09025
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                  10.84000   10.83000   0.01000    0.09234
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                            10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                  10.29000   10.28000   0.01000    0.09728
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                10.37000   10.37000   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       2.99790    2.97490   0.02300    0.77314
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             0.43070    0.42900   0.00170    0.39627
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          12.97780   12.92990   0.04790    0.37046
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                         0.98230    0.97820   0.00410    0.41914
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                           7.38320    7.35590   0.02730    0.37113
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                       2.05290    2.04440   0.00850    0.41577
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                             0.29580    0.29470   0.00110    0.37326
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                           8.97590    8.94270   0.03320    0.37125
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                         0.32520    0.32380   0.00140    0.43237
宏利萬利貨幣市場基金                                              13.69680   13.69630   0.00050    0.00365
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                       2.47000    2.45000   0.02000    0.81633
宏利精選中華基金(新臺幣)                                          11.25000   11.20000   0.05000    0.44643
宏利臺灣股息收益基金A類型                                         27.18000   27.18000   0.00000    0.00000
宏利臺灣股息收益基金I類型                                         27.18000   27.18000   0.00000    0.00000
宏利澳幣保本基金                                                  12.71450   12.71540  -0.00090   -0.00708
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                      10.32000   10.35000  -0.03000   -0.28986
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                         9.88000    9.87000   0.01000    0.10132
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                        10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                      10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                      11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                 11.99000   12.02000  -0.03000   -0.24958
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                   11.67000   11.65000   0.02000    0.17167
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                  11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                     11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                       10.23000   10.19000   0.04000    0.39254
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                      9.42000    9.39000   0.03000    0.31949
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                     11.85000   11.81000   0.04000    0.33870
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                          10.46120   10.52620  -0.06500   -0.61751
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                             9.36640    9.38310  -0.01670   -0.17798
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                           8.93310    8.95570  -0.02260   -0.25235
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                          11.37740   11.40610  -0.02870   -0.25162
貝萊德亞美利加收益基金                                             9.37000    9.37000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                              10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                              10.19000   10.19000   0.00000    0.00000
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                               9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
貝萊德新台幣基金                                                  12.97870   12.97830   0.00040    0.00308
貝萊德寶利基金                                                    27.93000   28.03000  -0.10000   -0.35676
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                   11.46490   11.45720   0.00770    0.06721
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    9.94790    9.92000   0.02790    0.28125
保德信大中華基金-人民幣                                           10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-美元                                             10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
保德信大中華基金-新台幣                                           30.96000   30.84000   0.12000    0.38911
保德信中小型股基金                                                52.31000   52.96000  -0.65000   -1.22734
保德信中國中小基金-人民幣                                          9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
保德信中國中小基金-美元                                            8.95000    8.94000   0.01000    0.11186
保德信中國中小基金-新臺幣                                          8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               10.17720   10.15590   0.02130    0.20973
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 10.27380   10.25350   0.02030    0.19798
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               10.30070   10.27850   0.02220    0.21598
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               11.45240   11.42770   0.02470    0.21614
保德信中國品牌基金-人民幣                                         10.76000   10.68000   0.08000    0.74906
保德信中國品牌基金-美元                                           10.75000   10.67000   0.08000    0.74977
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         11.58000   11.49000   0.09000    0.78329
保德信全球中小基金-美元                                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                         28.35000   28.30000   0.05000    0.17668
保德信全球消費商機基金                                            19.89000   19.88000   0.01000    0.05030
保德信全球基礎建設基金                                            14.16000   14.13000   0.03000    0.21231
保德信全球資源基金                                                 6.98000    6.99000  -0.01000   -0.14306
保德信全球醫療生化基金-美元                                        9.52000    9.49000   0.03000    0.31612
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                     31.99000   31.92000   0.07000    0.21930
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                              10.22970   10.21190   0.01780    0.17431
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                10.70770   10.68910   0.01860    0.17401
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                            10.34310   10.33270   0.01040    0.10065
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                              10.82380   10.81290   0.01090    0.10081
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                  9.70920    9.69640   0.01280    0.13201
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                 10.91340   10.89930   0.01410    0.12937
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                9.34500    9.33980   0.00520    0.05568
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               10.48490   10.47900   0.00590    0.05630
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                   8.28850    8.28450   0.00400    0.04828
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                    11.46860   11.46300   0.00560    0.04885
保德信亞太基金                                                    20.11000   20.01000   0.10000    0.49975
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                             8.84120    8.82970   0.01150    0.13024
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                              12.30470   12.28870   0.01600    0.13020
保德信店頭市場基金                                                38.11000   38.28000  -0.17000   -0.44410
保德信拉丁美洲基金                                                 7.09000    7.02000   0.07000    0.99715
保德信金平衡基金                                                  31.16000   31.17000  -0.01000   -0.03208
保德信金滿意基金                                                  44.26000   44.36000  -0.10000   -0.22543
保德信科技島基金                                                  29.05000   29.18000  -0.13000   -0.44551
保德信高成長基金                                                  99.77000   99.80000  -0.03000   -0.03006
保德信貨幣市場基金                                                15.85430   15.85350   0.00080    0.00505
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                    10.66980   10.65460   0.01520    0.14266
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                  10.99420   10.98660   0.00760    0.06918
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                    11.09630   11.08230   0.01400    0.12633
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  10.70570   10.70010   0.00560    0.05234
保德信新世紀基金                                                  10.52000   10.50000   0.02000    0.19048
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                             8.28120    8.27590   0.00530    0.06404
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                          10.50440   10.49660   0.00780    0.07431
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                              11.84500   11.83740   0.00760    0.06420
保德信新興趨勢組合基金                                            10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
保德信瑞騰基金                                                    15.66270   15.66270   0.00000    0.00000
保德信歐洲組合基金                                                10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型            9.43580    9.42250   0.01330    0.14115
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            9.98450    9.97040   0.01410    0.14142
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                  9.39730    9.38840   0.00890    0.09480
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  9.70510    9.69680   0.00830    0.08560
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  9.67230    9.66370   0.00860    0.08899
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 10.11190   10.09940   0.01250    0.12377
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                    9.51920    9.50220   0.01700    0.17891
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    9.88470    9.86700   0.01770    0.17939
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                 10.19420   10.18160   0.01260    0.12375
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              9.80990    9.80840   0.00150    0.01529
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型             10.19730   10.19620   0.00110    0.01079
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                9.73230    9.72520   0.00710    0.07301
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型               10.04960   10.04230   0.00730    0.07269
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              9.78970    9.79070  -0.00100   -0.01021
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型             10.33190   10.34140  -0.00950   -0.09186
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                9.65650    9.65590   0.00060    0.00621
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型               10.04230   10.04170   0.00060    0.00598
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－配息型                     9.93770    9.93950  -0.00180   -0.01811
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(人民幣)－累積型                     9.94110    9.94300  -0.00190   -0.01911
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(南非幣)－配息型                    10.19540   10.18770   0.00770    0.07558
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－配息型                       9.89450    9.88860   0.00590    0.05966
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(美元)－累積型                       9.89490    9.88880   0.00610    0.06169
施羅德2023到期亞洲新興債券基金(澳幣)－配息型                      10.13280   10.13730  -0.00450   -0.04439
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型               10.19720   10.20650  -0.00930   -0.09112
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  9.88990    9.89010  -0.00020   -0.00202
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              9.99070    9.98740   0.00330    0.03304
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型             10.36440   10.36150   0.00290    0.02799
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型             10.11430   10.09820   0.01610    0.15943
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型             10.76250   10.74570   0.01680    0.15634
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                9.98040    9.96600   0.01440    0.14449
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型               10.27980   10.26500   0.01480    0.14418
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型             10.41800   10.43120  -0.01320   -0.12654
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型               10.43060   10.43080  -0.00020   -0.00192
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型             10.52920   10.53730  -0.00810   -0.07687
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－配息型            10.03060   10.05120  -0.02060   -0.20495
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)－累積型            10.03330   10.05370  -0.02040   -0.20291
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－配息型             9.94650    9.95790  -0.01140   -0.11448
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)－累積型             9.94860    9.95970  -0.01110   -0.11145
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－配息型              10.01770   10.02200  -0.00430   -0.04291
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)－累積型              10.01900   10.02330  -0.00430   -0.04290
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－配息型               9.89890    9.92350  -0.02460   -0.24790
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(澳幣)－累積型               9.89940    9.92400  -0.02460   -0.24788
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型            10.17360   10.18620  -0.01260   -0.12370
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型            10.17000   10.18250  -0.01250   -0.12276
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型            10.24750   10.25480  -0.00730   -0.07119
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型            10.43100   10.43830  -0.00730   -0.06993
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               9.95410    9.95900  -0.00490   -0.04920
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型              10.04950   10.05440  -0.00490   -0.04873
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                            1.96840    1.96920  -0.00080   -0.04063
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                            2.84200    2.84270  -0.00070   -0.02462
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                              0.28830    0.28770   0.00060    0.20855
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                              0.45490    0.45390   0.00100    0.22031
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                    8.21140    8.19580   0.01560    0.19034
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                   12.08700   12.06300   0.02400    0.19896
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                  9.75130    9.75740  -0.00610   -0.06252
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                 12.50240   12.51140  -0.00900   -0.07193
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                    8.63260    8.62000   0.01260    0.14617
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                   11.11070   11.09440   0.01630    0.14692
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   10.55990   10.54620   0.01370    0.12990
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                         10.39180   10.38380   0.00800    0.07704
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                      19.81000   19.86000  -0.05000   -0.25176
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                    3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                    4594.16000 4605.62000 -11.46000   -0.24883
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                           10.13400   10.11270   0.02130    0.21063
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                           11.02540   11.00160   0.02380    0.21633
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                 10.05130   10.03450   0.01680    0.16742
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                    9.32340    9.29600   0.02740    0.29475
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    9.91380    9.88470   0.02910    0.29439
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                          9.35440    9.33150   0.02290    0.24541
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          9.70280    9.67890   0.02390    0.24693
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                       10.32670   10.32890  -0.00220   -0.02130
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                  5.89310    5.87460   0.01850    0.31492
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                 10.92780   10.89360   0.03420    0.31395
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                     10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                             10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                               10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                    10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                            10.69000   10.66000   0.03000    0.28143
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                              10.09000   10.03000   0.06000    0.59821
柏瑞中國平衡基金-A類型                                            10.63240   10.57370   0.05870    0.55515
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                    11.59520   11.52510   0.07010    0.60824
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                      10.81540   10.74960   0.06580    0.61212
柏瑞中國平衡基金-B類型                                             9.11130    9.06100   0.05030    0.55513
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                     9.39320    9.33640   0.05680    0.60837
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                       9.27970    9.22320   0.05650    0.61259
柏瑞中國平衡基金-N類型                                            10.46540   10.40750   0.05790    0.55633
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                    10.89380   10.82790   0.06590    0.60861
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                      10.88110   10.81480   0.06630    0.61305
柏瑞巨人基金                                                      13.22000   13.22000   0.00000    0.00000
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                              13.70800   13.70760   0.00040    0.00292
柏瑞全球金牌組合基金                                              16.68000   16.65000   0.03000    0.18018
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                  14.43150   14.42890   0.00260    0.01802
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                          12.78010   12.77310   0.00700    0.05480
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                            13.33250   13.32360   0.00890    0.06680
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                  8.54530    8.54370   0.00160    0.01873
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                   6.78750    6.78620   0.00130    0.01916
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                           8.67650    8.67180   0.00470    0.05420
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                           8.50590    8.49870   0.00720    0.08472
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                            10.74790   10.74070   0.00720    0.06703
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                             8.41240    8.41000   0.00240    0.02854
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                         12.96970   12.96260   0.00710    0.05477
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                           12.50050   12.49820   0.00230    0.01840
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                         13.38630   13.37500   0.01130    0.08449
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                           12.13700   12.12880   0.00820    0.06761
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                   8.98940    8.98770   0.00170    0.01891
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                           9.69880    9.69350   0.00530    0.05468
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                           9.71940    9.71120   0.00820    0.08444
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                             9.55490    9.54850   0.00640    0.06703
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                             9.42930    9.42670   0.00260    0.02758
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                    10.78850   10.78970  -0.00120   -0.01112
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                            10.76570   10.76890  -0.00320   -0.02972
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                              10.52570   10.52200   0.00370    0.03516
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                              10.64420   10.64600  -0.00180   -0.01691
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                     9.85190    9.85300  -0.00110   -0.01116
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                             9.57620    9.57910  -0.00290   -0.03027
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                            10.70000   10.69030   0.00970    0.09074
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                               9.59280    9.58950   0.00330    0.03441
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                               9.70900    9.71060  -0.00160   -0.01648
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                   10.76840   10.76950  -0.00110   -0.01021
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                           10.76610   10.76930  -0.00320   -0.02971
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                             10.52620   10.52250   0.00370    0.03516
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                             10.64540   10.64710  -0.00170   -0.01597
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                     9.85180    9.85280  -0.00100   -0.01015
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                             9.57640    9.57930  -0.00290   -0.03027
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                            10.88500   10.87520   0.00980    0.09011
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                               9.59300    9.58970   0.00330    0.03441
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                               9.70960    9.71120  -0.00160   -0.01648
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                      11.32060   11.32420  -0.00360   -0.03179
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                              12.76800   12.77230  -0.00430   -0.03367
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                12.01090   12.00990   0.00100    0.00833
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                       8.91380    8.91660  -0.00280   -0.03140
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                               9.61380    9.61710  -0.00330   -0.03431
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                 9.51790    9.51710   0.00080    0.00841
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                     11.01600   11.01950  -0.00350   -0.03176
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                             11.88910   11.89310  -0.00400   -0.03363
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                               11.60350   11.60250   0.00100    0.00862
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                       8.91400    8.91690  -0.00290   -0.03252
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                               9.61440    9.61760  -0.00320   -0.03327
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                 9.51830    9.51750   0.00080    0.00841
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                          13.29000   13.24000   0.05000    0.37764
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                  14.00000   13.94000   0.06000    0.43042
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                     9.16000    9.12000   0.04000    0.43860
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                           8.50000    8.46000   0.04000    0.47281
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                   9.14000    9.10000   0.04000    0.43956
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                          11.21000   11.17000   0.04000    0.35810
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                  10.95000   10.90000   0.05000    0.45872
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                    11.23000   11.17000   0.06000    0.53715
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                13.05000   13.00000   0.05000    0.38462
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                  13.42000   13.38000   0.04000    0.29895
柏瑞拉丁美洲基金                                                  10.11000    9.96000   0.15000    1.50602
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                      12.37810   12.36400   0.01410    0.11404
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                10.51680   10.49990   0.01690    0.16095
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                       7.85320    7.84430   0.00890    0.11346
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                10.35420   10.33760   0.01660    0.16058
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                        10.97000   10.97000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                11.75000   11.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                  11.30000   11.29000   0.01000    0.08857
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                         9.52000    9.52000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                 9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                   9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                   9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                               11.47000   11.47000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                 11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                         9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                 9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                   9.67000    9.66000   0.01000    0.10352
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                   9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                12.36360   12.37050  -0.00690   -0.05578
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                        12.08960   12.09260  -0.00300   -0.02481
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                          11.04560   11.04640  -0.00080   -0.00724
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                 8.55420    8.55900  -0.00480   -0.05608
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                         9.61520    9.61750  -0.00230   -0.02391
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                           9.64440    9.64510  -0.00070   -0.00726
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                       11.62980   11.63270  -0.00290   -0.02493
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                         10.85690   10.86300  -0.00610   -0.05615
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                         11.02700   11.02780  -0.00080   -0.00725
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                         9.95760    9.96010  -0.00250   -0.02510
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                           9.24260    9.24780  -0.00520   -0.05623
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                         9.14930    9.14760   0.00170    0.01858
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                           9.67080    9.67150  -0.00070   -0.00724
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                  12.64820   12.63690   0.01130    0.08942
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                          12.16490   12.15310   0.01180    0.09709
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            11.44740   11.43170   0.01570    0.13734
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                   7.02580    7.01960   0.00620    0.08832
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                           8.74430    8.73580   0.00850    0.09730
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                             9.38580    9.37290   0.01290    0.13763
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                           10.87290   10.86320   0.00970    0.08929
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                           11.46530   11.44960   0.01570    0.13712
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                           9.47190    9.46270   0.00920    0.09722
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                             8.96580    8.95780   0.00800    0.08931
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                             9.58650    9.57340   0.01310    0.13684
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                    12.23180   12.25130  -0.01950   -0.15917
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                            13.03580   13.05520  -0.01940   -0.14860
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                              11.84730   11.86130  -0.01400   -0.11803
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                     9.45120    9.46630  -0.01510   -0.15951
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                            10.09860   10.11360  -0.01500   -0.14832
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                              10.07160   10.08350  -0.01190   -0.11801
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                           12.28730   12.30560  -0.01830   -0.14871
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                             10.91310   10.93050  -0.01740   -0.15919
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                             11.28810   11.30150  -0.01340   -0.11857
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                   10.06900   10.08510  -0.01610   -0.15964
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                     9.61920    9.63450  -0.01530   -0.15880
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                            10.34270   10.35810  -0.01540   -0.14868
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                               9.80960    9.82120  -0.01160   -0.11811
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                          19.26000   19.24000   0.02000    0.10395
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                          18.01000   17.98000   0.03000    0.16685
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                    13.51620   13.51920  -0.00300   -0.02219
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                        10.30270   10.30140   0.00130    0.01262
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                11.35780   11.36250  -0.00470   -0.04136
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                12.30480   12.28920   0.01560    0.12694
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                  10.82380   10.81910   0.00470    0.04344
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                         8.87920    8.87800   0.00120    0.01352
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                 9.44820    9.45210  -0.00390   -0.04126
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                 9.28020    9.26840   0.01180    0.12731
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                   9.37590    9.37170   0.00420    0.04482
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                         9.01270    9.01150   0.00120    0.01332
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                 9.25010    9.25400  -0.00390   -0.04214
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                11.13480   11.12070   0.01410    0.12679
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                   9.31890    9.31480   0.00410    0.04402
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                           46.29130   46.05050   0.24080    0.52290
國泰2025到期新興市場債券基金-人民幣                                9.73950    9.77350  -0.03400   -0.34788
國泰2025到期新興市場債券基金-美元                                  9.79930    9.80720  -0.00790   -0.08055
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                       10.81000   10.81000   0.00000    0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                       35.78000   35.80000  -0.02000   -0.05587
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.84000   11.83930   0.00070    0.00591
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                        1.66250    1.65440   0.00810    0.48960
國泰大中華基金                                                    20.98000   21.17000  -0.19000   -0.89750
國泰小龍基金-新台幣                                               15.90000   15.99000  -0.09000   -0.56285
國泰中小成長基金-新台幣                                           45.45000   45.84000  -0.39000   -0.85079
國泰中國內需增長基金-人民幣                                        4.63030    4.61940   0.01090    0.23596
國泰中國內需增長基金-美元A                                         0.71220    0.70700   0.00520    0.73550
國泰中國內需增長基金-美元I                                         0.76270    0.75710   0.00560    0.73966
國泰中國內需增長基金-新台幣                                       20.38000   20.25000   0.13000    0.64198
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                              44.65150   44.98340  -0.33190   -0.73783
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                      2.47120    2.47180  -0.00060   -0.02427
國泰中國新時代平衡基金-美元                                        0.34560    0.34390   0.00170    0.49433
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                     10.83350   10.79080   0.04270    0.39571
國泰中國新興債券基金-美元                                          0.33660    0.33540   0.00120    0.35778
國泰中國新興債券基金-新台幣                                       10.34580   10.31630   0.02950    0.28596
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                        4.50670    4.48760   0.01910    0.42562
國泰中國新興戰略基金-美元                                          0.62910    0.62330   0.00580    0.93053
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                       19.82000   19.66000   0.16000    0.81384
國泰中港台基金-人民幣                                              3.47910    3.47170   0.00740    0.21315
國泰中港台基金-美元                                                0.49170    0.48820   0.00350    0.71692
國泰中港台基金-新台幣                                             15.31000   15.22000   0.09000    0.59133
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                    9.97120    9.97290  -0.00170   -0.01705
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                     10.16770   10.16850  -0.00080   -0.00787
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                   10.28230   10.29070  -0.00840   -0.08163
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                  26.44000   26.30000   0.14000    0.53232
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                      12.45000   12.52000  -0.07000   -0.55911
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                      31.87000   31.54000   0.33000    1.04629
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                     0.35820    0.35800   0.00020    0.05587
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                       0.33500    0.33480   0.00020    0.05974
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                      0.33580    0.33570   0.00010    0.02979
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                  11.20490   11.20800  -0.00310   -0.02766
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                    10.48990   10.49270  -0.00280   -0.02669
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                   10.52210   10.52500  -0.00290   -0.02755
國泰台灣貨幣市場基金                                              12.46880   12.46830   0.00050    0.00401
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                             0.42470    0.42440   0.00030    0.07069
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                             0.37400    0.37370   0.00030    0.08028
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                             0.45370    0.45330   0.00040    0.08824
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                          11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                             9.72000    9.72000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                             0.56090    0.56300  -0.00210   -0.37300
國泰全球高股息基金-人民幣                                          2.59210    2.59300  -0.00090   -0.03471
國泰全球高股息基金-美元                                            0.36530    0.36360   0.00170    0.46755
國泰全球高股息基金-新台幣                                         11.43000   11.38000   0.05000    0.43937
國泰全球高股息基金-澳幣                                            0.53630    0.53620   0.00010    0.01865
國泰全球基礎建設基金-美元                                          0.49970    0.49950   0.00020    0.04004
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                       14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
國泰全球資源基金-美元                                              0.16350    0.16320   0.00030    0.18382
國泰全球資源基金-新台幣                                            5.19000    5.18000   0.01000    0.19305
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                 0.60880    0.60800   0.00080    0.13158
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                              19.03000   19.02000   0.01000    0.05258
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                18.43000   18.42000   0.01000    0.05429
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                 0.88930    0.89220  -0.00290   -0.32504
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                20.92000   20.85000   0.07000    0.33573
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動股利精選30基金                   22.64000   22.50000   0.14000    0.62222
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                               2.58530    2.58770  -0.00240   -0.09275
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                 0.36530    0.36380   0.00150    0.41231
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                   0.31120    0.30990   0.00130    0.41949
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                              11.35970   11.32100   0.03870    0.34184
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                 9.67710    9.64410   0.03300    0.34218
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                 0.53270    0.53300  -0.00030   -0.05629
國泰亞洲成長基金-美元                                              0.38950    0.38780   0.00170    0.43837
國泰亞洲成長基金-新台幣                                           11.78000   11.74000   0.04000    0.34072
國泰科技生化基金                                                  36.02000   36.42000  -0.40000   -1.09830
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                         29.75000   29.70000   0.05000    0.16835
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金          12.27000   12.32000  -0.05000   -0.40584
國泰美國費城半導體基金                                            15.47000   15.46000   0.01000    0.06468
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金   48.78170   48.51080   0.27090    0.55843
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   15.61820   15.72170  -0.10350   -0.65833
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日   27.98720   27.62490   0.36230    1.31150
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基  47.10630   46.87790   0.22840    0.48722
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等  47.82340   47.92980  -0.10640   -0.22199
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金        43.61720   43.60650   0.01070    0.02454
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A                           0.32260    0.32230   0.00030    0.09308
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A                        10.05820   10.05140   0.00680    0.06765
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P                        10.12030   10.11340   0.00690    0.06823
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-美元A                           0.32300    0.32270   0.00030    0.09297
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣A                        10.06950   10.06360   0.00590    0.05863
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P                        10.14780   10.14170   0.00610    0.06015
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-美元A                           0.32330    0.32310   0.00020    0.06190
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣A                        10.07960   10.07460   0.00500    0.04963
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣P                        10.16700   10.16180   0.00520    0.05117
國泰紐幣2021保本基金                                              12.92280   12.94200  -0.01920   -0.14835
國泰紐幣八年期保本基金                                            13.30580   13.32990  -0.02410   -0.18080
國泰紐幣保本基金                                                  12.78700   12.78650   0.00050    0.00391
國泰國泰基金-新台幣A                                              24.06000   24.28000  -0.22000   -0.90610
國泰富時中國A50基金                                               22.12000   22.17000  -0.05000   -0.22553
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                  49.88450   49.65550   0.22900    0.46118
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                              0.35180    0.35140   0.00040    0.11383
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                           10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                             10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                              0.52400    0.52590  -0.00190   -0.36129
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金      41.67380   41.57590   0.09790    0.23547
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                           21.67000   21.45000   0.22000    1.02564
國泰新興市場基金-美元                                              0.38660    0.38420   0.00240    0.62467
國泰新興市場基金-新台幣                                           12.08000   12.01000   0.07000    0.58285
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                             2.45670    2.45920  -0.00250   -0.10166
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                               1.49830    1.49980  -0.00150   -0.10001
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                               0.35680    0.35540   0.00140    0.39392
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                 0.21980    0.21890   0.00090    0.41115
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                            10.81020   10.77160   0.03860    0.35835
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                               6.46830    6.44530   0.02300    0.35685
國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金                               15.83000   15.72000   0.11000    0.69975
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金      47.65190   47.38550   0.26640    0.56220
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金          47.85850   47.62640   0.23210    0.48733
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金              43.99200   43.96590   0.02610    0.05936
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                  12.81000   12.84000  -0.03000   -0.23364
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                  38.40000   38.22000   0.18000    0.47096
國泰標普北美科技ETF基金                                           23.95000   24.05000  -0.10000   -0.41580
國泰歐洲精選基金-美元                                              0.35370    0.35300   0.00070    0.19830
國泰歐洲精選基金-新台幣                                           10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                   38.87340   38.80790   0.06550    0.16878
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金             22.13000   22.13000   0.00000    0.00000
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                             19.64000   19.58000   0.06000    0.30644
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                 18.63000   18.51000   0.12000    0.64830
國泰豐益債券組合基金-美元                                          0.41940    0.41930   0.00010    0.02385
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                       12.65630   12.65650  -0.00020   -0.00158
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                        10.57700   10.58100  -0.00400   -0.03780
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                          10.48340   10.48660  -0.00320   -0.03052
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                        10.67660   10.68770  -0.01110   -0.10386
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                        10.24690   10.25080  -0.00390   -0.03805
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                          10.19020   10.19330  -0.00310   -0.03041
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                        10.32260   10.33330  -0.01070   -0.10355
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         9.97230    9.96630   0.00600    0.06020
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                         9.85280    9.85220   0.00060    0.00609
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                           9.95110    9.94780   0.00330    0.03317
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         9.83990    9.84390  -0.00400   -0.04063
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         9.97220    9.96620   0.00600    0.06020
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                         9.84790    9.84730   0.00060    0.00609
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                           9.95100    9.94770   0.00330    0.03317
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         9.84000    9.84390  -0.00390   -0.03962
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                   11.46680   11.46570   0.00110    0.00959
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    9.85240    9.82640   0.02600    0.26459
第一金大中華基金                                                  27.03000   27.01000   0.02000    0.07405
第一金小型精選基金                                                34.02000   34.17000  -0.15000   -0.43898
第一金中國世紀基金-人民幣                                         14.58000   14.52000   0.06000    0.41322
第一金中國世紀基金-美元                                            8.81200    8.73520   0.07680    0.87920
第一金中國世紀基金-新臺幣                                         10.50000   10.42000   0.08000    0.76775
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                       10.50000   10.42000   0.08000    0.76775
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                            9.84950    9.86390  -0.01440   -0.14599
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                            8.25540    8.24750   0.00790    0.09579
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                           11.48030   11.49740  -0.01710   -0.14873
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                            9.80460    9.79520   0.00940    0.09597
第一金中概平衡基金                                                28.78000   28.98000  -0.20000   -0.69013
第一金台灣貨幣市場基金                                            15.33690   15.33620   0.00070    0.00456
第一金全家福貨幣市場基金                                         178.81400  178.80600   0.00800    0.00447
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                             15.92200   15.92840  -0.00640   -0.04018
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                           15.92090   15.92710  -0.00620   -0.03893
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                           15.50000   15.51000  -0.01000   -0.06447
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                         15.50000   15.52000  -0.02000   -0.12887
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                     10.68800   10.74520  -0.05720   -0.53233
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                   10.68630   10.74340  -0.05710   -0.53149
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                   10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                 10.81000   10.88000  -0.07000   -0.64338
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                     10.13890   10.15270  -0.01380   -0.13592
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                   10.13890   10.15270  -0.01380   -0.13592
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                   10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                 10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                           13.27100   13.18900   0.08200    0.62173
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                         13.28870   13.20640   0.08230    0.62318
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                         12.69000   12.62000   0.07000    0.55468
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                       12.72000   12.65000   0.07000    0.55336
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                           9.86180    9.85280   0.00900    0.09134
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                         9.85540    9.84640   0.00900    0.09140
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                         9.49640    9.49090   0.00550    0.05795
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                       9.52070    9.51520   0.00550    0.05780
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                          10.81120   10.80130   0.00990    0.09166
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                        10.45070   10.44470   0.00600    0.05745
第一金全球大趨勢基金                                              25.50000   25.51000  -0.01000   -0.03920
第一金全球不動產證券化基金A                                        9.33900    9.42080  -0.08180   -0.86829
第一金全球不動產證券化基金B                                        6.44710    6.50360  -0.05650   -0.86875
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                  10.11190   10.16260  -0.05070   -0.49889
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                10.11220   10.16280  -0.05060   -0.49789
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                 9.64000    9.70000  -0.06000   -0.61856
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N               9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                  11.08310   11.13850  -0.05540   -0.49737
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                11.08490   11.14040  -0.05550   -0.49819
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                10.57000   10.63000  -0.06000   -0.56444
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N              10.58000   10.63000  -0.05000   -0.47037
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                             8.61510    8.60560   0.00950    0.11039
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                            10.63430   10.62250   0.01180    0.11108
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                             9.23950    9.23580   0.00370    0.04006
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                           9.23780    9.23430   0.00350    0.03790
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                               7.65090    7.63710   0.01380    0.18070
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                             7.64590    7.63200   0.01390    0.18213
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                             8.42240    8.40920   0.01320    0.15697
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                           8.42290    8.40970   0.01320    0.15696
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                            11.69800   11.69350   0.00450    0.03848
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                          11.69860   11.69410   0.00450    0.03848
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                              10.24640   10.22770   0.01870    0.18284
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                            10.24730   10.22860   0.01870    0.18282
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                            15.03910   15.01570   0.02340    0.15584
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣-N                          15.03860   15.01510   0.02350    0.15651
第一金亞洲科技基金                                                18.70000   18.60000   0.10000    0.53763
第一金亞洲新興市場基金                                            12.87000   12.83000   0.04000    0.31177
第一金店頭市場基金                                                 8.26000    8.30000  -0.04000   -0.48193
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元                           10.31590   10.31520   0.00070    0.00679
第一金美國100大企業債券基金-配息型-美元-N                         10.31590   10.31520   0.00070    0.00679
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣                         10.36770   10.37460  -0.00690   -0.06651
第一金美國100大企業債券基金-配息型-新臺幣-N                       10.36770   10.37460  -0.00690   -0.06651
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元                           10.31590   10.31520   0.00070    0.00679
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-I                         10.32740   10.32650   0.00090    0.00872
第一金美國100大企業債券基金-累積型-美元-N                         10.31590   10.31520   0.00070    0.00679
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣                         10.36770   10.37460  -0.00690   -0.06651
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-I                       10.37910   10.38590  -0.00680   -0.06547
第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣-N                       10.36770   10.37460  -0.00690   -0.06651
第一金創新趨勢基金                                                22.70000   22.73000  -0.03000   -0.13198
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                 45.64320   45.43750   0.20570    0.45271
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金           45.61800   45.40250   0.21550    0.47464
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                     47.09410   46.83280   0.26130    0.55794
第一金電子基金                                                    35.93000   36.13000  -0.20000   -0.55356
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                      19.16000   19.13000   0.03000    0.15682
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                            20.38000   20.55000  -0.17000   -0.82725
統一大中華中小基金(人民幣)                                         9.21000    9.27000  -0.06000   -0.64725
統一大中華中小基金(美元)                                           8.11000    8.14000  -0.03000   -0.36855
統一大中華中小基金(新台幣)                                        12.16000   12.22000  -0.06000   -0.49100
統一大東協高股息基金(人民幣)                                      10.04000   10.06000  -0.02000   -0.19881
統一大東協高股息基金(美元)                                         9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
統一大東協高股息基金(新台幣)                                       9.40000    9.40000   0.00000    0.00000
統一大滿貫基金-A類型                                              37.02000   37.21000  -0.19000   -0.51062
統一大滿貫基金-I類型                                              37.02000   37.21000  -0.19000   -0.51062
統一大龍印基金                                                    15.13000   15.11000   0.02000    0.13236
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                        10.80000   10.74000   0.06000    0.55866
統一大龍騰中國基金(美元)                                           9.55000    9.46000   0.09000    0.95137
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                        10.98000   10.89000   0.09000    0.82645
統一中小基金                                                      25.41000   25.62000  -0.21000   -0.81967
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                             10.00730   10.09730  -0.09000   -0.89133
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                8.99070    9.03490  -0.04420   -0.48921
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                              8.77850    8.82700  -0.04850   -0.54945
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                             12.66060   12.70880  -0.04820   -0.37926
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                               11.33200   11.32960   0.00240    0.02118
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                             11.02050   11.02480  -0.00430   -0.03900
統一台灣動力基金                                                  19.96000   20.10000  -0.14000   -0.69652
統一全天候基金-A類型                                             116.81000  117.74000  -0.93000   -0.78988
統一全天候基金-I類型                                             117.56000  118.49000  -0.93000   -0.78488
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                            8.60720    8.66890  -0.06170   -0.71174
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                              8.02780    8.05270  -0.02490   -0.30921
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                            8.11400    8.14520  -0.03120   -0.38305
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                            9.34930    9.38070  -0.03140   -0.33473
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                              8.72780    8.72210   0.00570    0.06535
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                            8.81390    8.81460  -0.00070   -0.00794
統一全球債券組合基金                                              12.49960   12.49660   0.00300    0.02401
統一全球新科技基金(人民幣)                                        16.74000   16.87000  -0.13000   -0.77060
統一全球新科技基金(美元)                                          15.20000   15.27000  -0.07000   -0.45842
統一全球新科技基金(新台幣)                                        14.77000   14.84000  -0.07000   -0.47170
統一亞太基金                                                      25.98000   25.94000   0.04000    0.15420
統一亞洲大金磚基金                                                12.53000   12.49000   0.04000    0.32026
統一奔騰基金                                                      62.14000   62.63000  -0.49000   -0.78237
統一強棒貨幣市場基金                                              16.74940   16.74860   0.00080    0.00478
統一強漢基金(人民幣)                                              12.22000   12.18000   0.04000    0.32841
統一強漢基金(美元)                                                10.62000   10.56000   0.06000    0.56818
統一強漢基金(新台幣)                                              28.31000   28.15000   0.16000    0.56838
統一統信基金                                                      31.76000   31.98000  -0.22000   -0.68793
統一彭博巴克萊10年期以上Aa至A級美元優質公司債券ETF基金            39.26370   39.06610   0.19760    0.50581
統一黑馬基金                                                      62.57000   62.90000  -0.33000   -0.52464
統一新亞洲科技能源基金                                            17.07000   17.16000  -0.09000   -0.52448
統一新興市場企業債券基金-月配型                                    8.16910    8.20340  -0.03430   -0.41812
統一新興市場企業債券基金-累積型                                   10.95950   10.95980  -0.00030   -0.00274
統一經建基金                                                      49.44000   49.82000  -0.38000   -0.76275
統一龍馬基金                                                      72.47000   72.84000  -0.37000   -0.50796
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                    21.75000   21.96000  -0.21000   -0.95628
野村中小基金-S類型                                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                             50.39000   50.68000  -0.29000   -0.57222
野村中國機會基金                                                  15.29000   15.16000   0.13000    0.85752
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                       10.42120   10.42380  -0.00260   -0.02494
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                         10.36090   10.37010  -0.00920   -0.08872
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                       10.44600   10.46300  -0.01700   -0.16248
野村巴西基金                                                       6.77000    6.68000   0.09000    1.34731
野村日本領先基金-S類型                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                         11.49000   11.49000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                                25.84000   25.80000   0.04000    0.15504
野村台灣運籌基金                                                  39.03000   39.30000  -0.27000   -0.68702
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                9.91840    9.91890  -0.00050   -0.00504
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                  9.77690    9.77680   0.00010    0.00102
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                9.82970    9.83030  -0.00060   -0.00610
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價               10.54430   10.54490  -0.00060   -0.00569
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                 10.28610   10.28600   0.00010    0.00097
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價               10.04620   10.04690  -0.00070   -0.00697
野村平衡基金                                                      20.67000   20.73000  -0.06000   -0.28944
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    9.94190    9.94300  -0.00110   -0.01106
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   10.18360   10.16660   0.01700    0.16721
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    9.94710    9.95370  -0.00660   -0.06631
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    9.94210    9.94320  -0.00110   -0.01106
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   10.18370   10.16670   0.01700    0.16721
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    9.94780    9.95440  -0.00660   -0.06630
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    9.93130    9.93980  -0.00850   -0.08551
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-人民幣計價     10.01690   10.01750  -0.00060   -0.00599
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-美元計價       10.02740   10.03290  -0.00550   -0.05482
野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      9.98270    9.99180  -0.00910   -0.09107
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       10.57000   10.61000  -0.04000   -0.37700
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                          15.00000   14.98000   0.02000    0.13351
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                       12.66000   12.70000  -0.04000   -0.31496
野村全球生技醫療基金                                              16.69000   16.68000   0.01000    0.05995
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                          10.30980   10.35110  -0.04130   -0.39899
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                            10.26290   10.30220  -0.03930   -0.38147
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                          10.21830   10.25980  -0.04150   -0.40449
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                           10.55520   10.59830  -0.04310   -0.40667
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                             10.47080   10.51080  -0.04000   -0.38056
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                           10.43090   10.47320  -0.04230   -0.40389
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                          10.33250   10.33710  -0.00460   -0.04450
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                           10.99920   11.00130  -0.00210   -0.01909
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                             10.86400   10.86650  -0.00250   -0.02301
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                           10.82520   10.83010  -0.00490   -0.04524
野村全球品牌基金                                                  29.44000   29.42000   0.02000    0.06798
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                12.74000   12.72000   0.02000    0.15723
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                             10.69000   10.67000   0.02000    0.18744
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                19.35000   19.32000   0.03000    0.15528
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                             12.10000   12.07000   0.03000    0.24855
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                   11.03640   11.03170   0.00470    0.04260
野村全球短期收益基金-美元計價                                     11.03050   11.02870   0.00180    0.01632
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                   10.80790   10.80710   0.00080    0.00740
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                            8.54310    8.51690   0.02620    0.30762
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                              8.36120    8.34930   0.01190    0.14253
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                            7.95920    7.95100   0.00820    0.10313
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                           10.97980   10.94580   0.03400    0.31062
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                             10.46580   10.45090   0.01490    0.14257
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           10.06030   10.04980   0.01050    0.10448
野村成長基金                                                      33.11000   33.24000  -0.13000   -0.39110
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                        8.29160    8.32090  -0.02930   -0.35213
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                          8.29580    8.33080  -0.03500   -0.42013
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                        8.54180    8.58090  -0.03910   -0.45566
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                        9.66420    9.63040   0.03380    0.35097
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                          9.51470    9.48960   0.02510    0.26450
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        9.77740    9.75700   0.02040    0.20908
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                               10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                 9.11000    9.05000   0.06000    0.66298
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                               10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                13.19000   13.10000   0.09000    0.68702
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                          10.11380   10.15210  -0.03830   -0.37726
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                            10.03760   10.08630  -0.04870   -0.48283
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           9.97160   10.02550  -0.05390   -0.53763
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                            9.55980    9.59800  -0.03820   -0.39800
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                              9.56260    9.60920  -0.04660   -0.48495
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                            9.70690    9.75860  -0.05170   -0.52979
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                          10.10670   10.11560  -0.00890   -0.08798
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                           10.73910   10.72280   0.01630    0.15201
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                             10.63500   10.63900  -0.00400   -0.03760
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                           10.79490   10.80450  -0.00960   -0.08885
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                          10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       9.76790    9.82480  -0.05690   -0.57915
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         9.75830    9.82200  -0.06370   -0.64854
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       9.70400    9.76970  -0.06570   -0.67249
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                          8.26180    8.31610  -0.05430   -0.65295
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                        8.86100    8.91420  -0.05320   -0.59680
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                          8.71810    8.77560  -0.05750   -0.65523
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       9.87200    9.88130  -0.00930   -0.09412
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                         13.51900   13.53170  -0.01270   -0.09385
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                       12.69060   12.68920   0.00140    0.01103
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                         10.25410   10.26170  -0.00760   -0.07406
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   10.51640   10.51700  -0.00060   -0.00571
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   10.45930   10.46870  -0.00940   -0.08979
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型   10.50800   10.51820  -0.01020   -0.09697
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   10.81400   10.81730  -0.00330   -0.03051
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   10.73460   10.74420  -0.00960   -0.08935
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型   10.70210   10.71250  -0.01040   -0.09708
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價     10.78840   10.79270  -0.00430   -0.03984
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價       10.69860   10.70820  -0.00960   -0.08965
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價     10.90100   10.91800  -0.01700   -0.15571
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                            10.31460   10.30810   0.00650    0.06306
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                          9.91490    9.89190   0.02300    0.23251
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                            9.52280    9.51430   0.00850    0.08934
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                          9.01940    9.01390   0.00550    0.06102
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                         11.53890   11.53190   0.00700    0.06070
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          10.52480   10.52570  -0.00090   -0.00855
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                               11.69830   11.68410   0.01420    0.12153
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                 11.09210   11.09040   0.00170    0.01533
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       10.86010   10.86110  -0.00100   -0.00921
野村泰國基金                                                      43.83000   43.87000  -0.04000   -0.09118
野村高科技基金                                                    11.48000   11.58000  -0.10000   -0.86356
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                          10.66920   10.66830   0.00090    0.00844
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                       10.26750   10.25380   0.01370    0.13361
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                       10.92170   10.88780   0.03390    0.31136
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                          9.62800    9.62230   0.00570    0.05924
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                        9.63810    9.63750   0.00060    0.00623
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                          9.87490    9.86980   0.00510    0.05167
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                       12.30540   12.28970   0.01570    0.12775
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                       14.48200   14.43600   0.04600    0.31865
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                         11.14230   11.13570   0.00660    0.05927
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                       11.16170   11.16100   0.00070    0.00627
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                         11.61390   11.60800   0.00590    0.05083
野村貨幣市場基金                                                  16.35260   16.35190   0.00070    0.00428
野村新馬基金                                                      14.74000   14.66000   0.08000    0.54570
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價             10.39650   10.41110  -0.01460   -0.14023
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                9.97010    9.93450   0.03560    0.35835
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價     10.14940   10.12120   0.02820    0.27862
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民   10.32320   10.31850   0.00470    0.04555
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元   10.25450   10.25910  -0.00460   -0.04484
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺   10.25980   10.26370  -0.00390   -0.03800
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民   10.73300   10.72810   0.00490    0.04567
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元   10.62820   10.63300  -0.00480   -0.04514
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺   10.67210   10.67900  -0.00690   -0.06461
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計   10.13240   10.18310  -0.05070   -0.49788
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價   10.11880   10.17470  -0.05590   -0.54940
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計   10.04150   10.10060  -0.05910   -0.58511
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計   10.83550   10.82690   0.00860    0.07943
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價   10.76690   10.76680   0.00010    0.00093
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計   10.69080   10.69410  -0.00330   -0.03086
野村新興高收益債組合基金-S類型                                    10.65180   10.64600   0.00580    0.05448
野村新興高收益債組合基金-月配型                                    7.95560    7.98130  -0.02570   -0.32200
野村新興高收益債組合基金-累積型                                   12.38280   12.37610   0.00670    0.05414
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                     9.12000    9.12000   0.00000    0.00000
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民   10.41500   10.41210   0.00290    0.02785
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非   10.68010   10.65980   0.02030    0.19044
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元   10.34010   10.34380  -0.00370   -0.03577
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺   10.47690   10.48840  -0.01150   -0.10964
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣   10.39530   10.39290   0.00240    0.02309
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民   10.41540   10.41250   0.00290    0.02785
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非   10.68080   10.66060   0.02020    0.18948
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元   10.33990   10.34360  -0.00370   -0.03577
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺   10.48110   10.49250  -0.01140   -0.10865
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣   10.39440   10.39210   0.00230    0.02213
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民   10.41480   10.41320   0.00160    0.01537
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非   10.68580   10.66690   0.01890    0.17718
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元   10.33790   10.34290  -0.00500   -0.04834
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺   10.47640   10.48920  -0.01280   -0.12203
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣   10.39730   10.39650   0.00080    0.00769
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民   10.41480   10.41320   0.00160    0.01537
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非   10.68780   10.66890   0.01890    0.17715
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元   10.34530   10.35030  -0.00500   -0.04831
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺   10.49080   10.50360  -0.01280   -0.12186
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣   10.39860   10.39780   0.00080    0.00769
野村精選貨幣市場基金                                              12.12110   12.12070   0.00040    0.00330
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                   11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                     11.09000   11.07000   0.02000    0.18067
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                           10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
野村積極成長基金                                                  14.05000   14.10000  -0.05000   -0.35461
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                      10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                   39.41000   39.63000  -0.22000   -0.55513
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                              10.74530   10.74360   0.00170    0.01582
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                            8.58850    8.57370   0.01480    0.17262
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                              7.89040    7.88730   0.00310    0.03930
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                            7.72960    7.72850   0.00110    0.01423
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                           12.37480   12.35260   0.02220    0.17972
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                             11.03790   11.03360   0.00430    0.03897
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                           10.85430   10.85280   0.00150    0.01382
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                      12.03000   12.03000   0.00000    0.00000
野村環球基金-人民幣計價                                           18.24000   18.23000   0.01000    0.05485
野村環球基金-美元計價                                             14.05000   14.05000   0.00000    0.00000
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                   19.94000   19.95000  -0.01000   -0.05013
野村鴻利基金                                                      24.81000   24.88000  -0.07000   -0.28135
野村鴻揚貨幣市場基金                                              16.91140   16.91100   0.00040    0.00237
野村鴻運基金                                                      21.12000   21.27000  -0.15000   -0.70522
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                    10.24000   10.21000   0.03000    0.29383
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                    13.19000   13.09000   0.10000    0.76394
野村鑫平衡組合基金-S類型                                          10.47000   10.46000   0.01000    0.09560
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                       15.55000   15.53000   0.02000    0.12878
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                      10.84360   10.83710   0.00650    0.05998
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                   14.19740   14.18900   0.00840    0.05920
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              10.95570   10.98150  -0.02580   -0.23494
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                10.55240   10.52280   0.02960    0.28129
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                              10.83350   10.86870  -0.03520   -0.32387
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                10.39910   10.38000   0.01910    0.18401
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                          10.34710   10.39150  -0.04440   -0.42727
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                            10.11870   10.10870   0.01000    0.09892
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                          10.02760   10.02550   0.00210    0.02095
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                10.40070   10.40420  -0.00350   -0.03364
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                10.57060   10.57230  -0.00170   -0.01608
凱基台商天下基金                                                  14.59000   14.60000  -0.01000   -0.06849
凱基台灣精五門基金                                                22.83000   22.97000  -0.14000   -0.60949
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金      47.61410   47.39810   0.21600    0.45571
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類  49.50160   49.66400  -0.16240   -0.32700
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金     41.58700   41.65640  -0.06940   -0.16660
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         10.47000   10.47000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                    9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
凱基全球高效平衡基?(美元)                                         10.60110   10.60150  -0.00040   -0.00377
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基  47.75650   47.51160   0.24490    0.51545
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金        48.93190   48.72170   0.21020    0.43143
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金            49.57880   49.29230   0.28650    0.58123
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                    13.41000   13.40000   0.01000    0.07463
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                      11.72030   11.65430   0.06600    0.56631
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                    11.72000   11.66000   0.06000    0.51458
凱基凱旋貨幣市場基金                                              11.60470   11.60420   0.00050    0.00431
凱基開創基金                                                      30.58000   30.77000  -0.19000   -0.61748
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                        22.93000   23.09000  -0.16000   -0.69294
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                        21.89680   22.04070  -0.14390   -0.65288
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                    17.52000   17.46000   0.06000    0.34364
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                    16.49920   16.43320   0.06600    0.40163
凱基新興趨勢ETF組合基金                                            7.50000    7.49000   0.01000    0.13351
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司   43.65880   43.45610   0.20270    0.46645
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債   44.06640   43.82290   0.24350    0.55565
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司  44.19440   44.00950   0.18490    0.42014
凱基臺灣多元收益多重資產基金                                      10.07000   10.07000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                      12.02000   12.06000  -0.04000   -0.33167
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                        11.33350   11.31040   0.02310    0.20424
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                      11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                      12.63540   12.56460   0.07080    0.56349
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                    13.14000   13.07000   0.07000    0.53558
凱基護城河基金-台幣計價A                                          13.10000   13.13000  -0.03000   -0.22848
凱基護城河基金-美元計價B                                          12.65010   12.66740  -0.01730   -0.13657
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                      10.68640   10.75820  -0.07180   -0.66740
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                        10.10150   10.12460  -0.02310   -0.22816
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                      10.26540   10.29650  -0.03110   -0.30204
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                      10.68630   10.75810  -0.07180   -0.66740
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                        10.10150   10.12460  -0.02310   -0.22816
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                      10.26540   10.29650  -0.03110   -0.30204
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金        12.20000   12.20000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金        36.12000   36.10000   0.02000    0.05540
富邦NASDAQ-100基金                                                33.30000   33.37000  -0.07000   -0.20977
富邦上証180基金                                                   32.05000   31.99000   0.06000    0.18756
富邦大中華成長基金-(美元)                                          0.20880    0.20850   0.00030    0.14388
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                        6.53000    6.52000   0.01000    0.15337
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                   5.91000    5.92000  -0.01000   -0.16892
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                  49.90000   49.91000  -0.01000   -0.02004
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                              12.89430   12.93420  -0.03990   -0.30848
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                11.80630   11.82870  -0.02240   -0.18937
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                              11.25060   11.24880   0.00180    0.01600
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                              10.91870   10.95250  -0.03380   -0.30861
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                 9.91220    9.93100  -0.01880   -0.18931
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                               9.45610    9.45460   0.00150    0.01587
富邦中國政策金融債券ETF基金                                       19.91120   19.94090  -0.02970   -0.14894
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                       11.68910   11.68820   0.00090    0.00770
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                       10.47920   10.44020   0.03900    0.37356
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)            13.83520   13.84450  -0.00930   -0.06717
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)               1.99660    1.99490   0.00170    0.08522
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)             9.40590    9.41220  -0.00630   -0.06693
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)               1.40630    1.40510   0.00120    0.08540
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)              12.63170   12.65250  -0.02080   -0.16439
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                 1.82260    1.82340  -0.00080   -0.04387
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)              10.53580   10.55320  -0.01740   -0.16488
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                 1.54160    1.54230  -0.00070   -0.04539
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                               11.05600   11.04960   0.00640    0.05792
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                 10.97590   10.97890  -0.00300   -0.02733
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                 15.32000   15.47000  -0.15000   -0.96962
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                 18.27000   17.94000   0.33000    1.83946
富邦日本東証基金                                                  20.04000   19.87000   0.17000    0.85556
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                   47.53000   47.00000   0.53000    1.12766
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                   46.57000   46.64000  -0.07000   -0.15009
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                   53.83000   53.61000   0.22000    0.41037
富邦台灣心基金                                                    23.00000   23.18000  -0.18000   -0.77653
富邦台灣釆吉50基金                                                47.44000   47.22000   0.22000    0.46590
富邦台灣科技指數基金                                              58.51000   58.23000   0.28000    0.48085
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收  50.04710   49.75520   0.29190    0.58667
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF   42.31120   42.27460   0.03660    0.08658
富邦全球不動產基金-(美元)                                          0.31490    0.31620  -0.00130   -0.41113
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       10.51000   10.56000  -0.05000   -0.47348
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                             2.71200    2.71580  -0.00380   -0.13992
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                               0.36350    0.36330   0.00020    0.05505
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                            11.26490   11.26270   0.00220    0.01953
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                             2.31250    2.31570  -0.00320   -0.13819
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                               0.34200    0.34180   0.00020    0.05851
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                             9.53800    9.53620   0.00180    0.01888
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                            22.50000   22.23000   0.27000    1.21457
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                14.81000   14.95000  -0.14000   -0.93645
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                26.11000   25.66000   0.45000    1.75370
富邦吉祥貨幣市場基金                                              15.71990   15.71920   0.00070    0.00445
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金             18.55000   18.22000   0.33000    1.81120
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金        42.14260   42.12290   0.01970    0.04677
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF  46.52770   46.33200   0.19570    0.42239
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦中國以外新興市場美元5年以上投資等  41.38940   41.40400  -0.01460   -0.03526
富邦多元收益ⅢETF傘型基金之富邦彭博巴克萊歐洲區美元7-15年期銀行   40.87990   40.85080   0.02910    0.07123
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金         40.03340   40.08480  -0.05140   -0.12823
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券  48.01120   47.76840   0.24280    0.50829
富邦長紅基金                                                      63.97000   64.45000  -0.48000   -0.74476
富邦科技基金                                                      25.97000   26.22000  -0.25000   -0.95347
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金          41.74820   41.76400  -0.01580   -0.03783
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金       49.10390   48.82420   0.27970    0.57287
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金         41.49940   41.48630   0.01310    0.03158
富邦恒生國企ETF基金                                               20.35000   20.38000  -0.03000   -0.14720
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金             13.81000   13.84000  -0.03000   -0.21676
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金             25.90000   25.82000   0.08000    0.30984
富邦高成長基金                                                    24.68000   24.86000  -0.18000   -0.72405
富邦基金A類型                                                     14.34000   14.43000  -0.09000   -0.62370
富邦基金I類型                                                     14.34000   14.43000  -0.09000   -0.62370
富邦深証100基金                                                   10.91000   10.79000   0.12000    1.11214
富邦富時歐洲ETF基金                                               20.76000   20.69000   0.07000    0.33833
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                 0.42440    0.42450  -0.00010   -0.02356
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                              12.44020   12.43750   0.00270    0.02171
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                               9.22580    9.22390   0.00190    0.02060
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                 0.29880    0.29880   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                               8.41490    8.41310   0.00180    0.02140
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                              10.10310   10.09170   0.01140    0.11296
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                            10.81330   10.80900   0.00430    0.03978
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                               9.32650    9.31600   0.01050    0.11271
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             9.97690    9.97300   0.00390    0.03911
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                     18.29000   18.34000  -0.05000   -0.27263
富邦精準基金                                                      45.95000   46.36000  -0.41000   -0.88438
富邦精銳中小基金                                                  12.30000   12.43000  -0.13000   -1.04586
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                      19.07000   19.14000  -0.07000   -0.36573
富邦臺灣公司治理100基金                                           21.85000   21.77000   0.08000    0.36748
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金              6.94000    6.95000  -0.01000   -0.14388
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金             16.72000   16.64000   0.08000    0.48077
富邦標普美國特別股ETF基金                                         20.15000   20.11000   0.04000    0.19891
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                          11.15440   11.18670  -0.03230   -0.28874
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                            10.38590   10.34950   0.03640    0.35171
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                          10.67260   10.64460   0.02800    0.26304
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          10.55850   10.58910  -0.03060   -0.28898
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                             9.78510    9.75080   0.03430    0.35177
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                          10.04300   10.01670   0.02630    0.26256
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                  31.91000   31.83000   0.08000    0.25134
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別          9.95360    9.95010   0.00350    0.03518
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                9.91620    9.90880   0.00740    0.07468
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別              9.70250    9.69580   0.00670    0.06910
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別           10.36660   10.36220   0.00440    0.04246
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                 10.33820   10.33040   0.00780    0.07551
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別               10.11770   10.11090   0.00680    0.06725
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                8.29240    8.27430   0.01810    0.21875
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                      8.99190    8.97210   0.01980    0.22068
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                    8.51820    8.50020   0.01800    0.21176
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                 10.17710   10.15500   0.02210    0.21763
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                       10.25920   10.23670   0.02250    0.21980
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                      9.75230    9.73160   0.02070    0.21271
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      9.91340    9.89250   0.02090    0.21127
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                    8.58150    8.57340   0.00810    0.09448
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                          9.88570    9.87600   0.00970    0.09822
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                        9.11860    9.11050   0.00810    0.08891
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                     11.51740   11.50680   0.01060    0.09212
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                           11.33610   11.32500   0.01110    0.09801
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                         10.58790   10.57850   0.00940    0.08886
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                       9.32960    9.32110   0.00850    0.09119
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                        10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                          15.44000   15.40000   0.04000    0.25974
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別          8.75990    8.74610   0.01380    0.15778
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                9.66510    9.64970   0.01540    0.15959
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別              9.12320    9.10920   0.01400    0.15369
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別           10.69760   10.68020   0.01740    0.16292
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 10.73540   10.71820   0.01720    0.16047
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別               10.20140   10.18600   0.01540    0.15119
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別              9.28200    9.26790   0.01410    0.15214
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別               10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                     10.54000   10.49000   0.05000    0.47664
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                    9.39000    9.35000   0.04000    0.42781
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                       8.29000    8.25000   0.04000    0.48485
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                 10.74000   10.70000   0.04000    0.37383
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型                 10.57000   10.54000   0.03000    0.28463
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                         9.19000    9.10000   0.09000    0.98901
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                       9.10000    9.03000   0.07000    0.77519
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                 10.29000   10.21000   0.08000    0.78355
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣               10.19540   10.19900  -0.00360   -0.03530
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                  9.41780    9.41450   0.00330    0.03505
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                8.95230    8.95260  -0.00030   -0.00335
富蘭克林華美中華基金                                              12.42000   12.34000   0.08000    0.64830
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                              23.49000   23.57000  -0.08000   -0.33941
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                22.54000   22.63000  -0.09000   -0.39770
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                    9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                              8.18470    8.17620   0.00850    0.10396
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                          9.30410    9.28960   0.01450    0.15609
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         10.35040   10.33430   0.01610    0.15579
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                              9.87640    9.86620   0.01020    0.10338
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                      11.75340   11.74650   0.00690    0.05874
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                       8.72990    8.72480   0.00510    0.05845
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                       8.82480    8.81960   0.00520    0.05896
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                      9.91400    9.90810   0.00590    0.05955
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                      14.64070   14.63870   0.00200    0.01366
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                      10.45530   10.45390   0.00140    0.01339
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                     10.32770   10.32630   0.00140    0.01356
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                        10.72830   10.72630   0.00200    0.01865
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                         7.66330    7.66190   0.00140    0.01827
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                         8.97790    8.97620   0.00170    0.01894
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                        9.97110    9.96930   0.00180    0.01806
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                      11.37340   11.37710  -0.00370   -0.03252
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                       7.58680    7.58930  -0.00250   -0.03294
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                       8.90530    8.90830  -0.00300   -0.03368
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                     10.05600   10.05930  -0.00330   -0.03281
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                        11.00200   11.00700  -0.00500   -0.04543
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                         7.68790    7.69140  -0.00350   -0.04551
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                8.19850    8.19600   0.00250    0.03050
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                            9.27770    9.27080   0.00690    0.07443
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                           10.41760   10.40990   0.00770    0.07397
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                               13.12440   13.12040   0.00400    0.03049
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                  8.21000    8.19000   0.02000    0.24420
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                8.55000    8.53000   0.02000    0.23447
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                          9.01000    9.04000  -0.03000   -0.33186
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                         11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                          8.14000    8.17000  -0.03000   -0.36720
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                         12.28000   12.33000  -0.05000   -0.40552
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                            8.75000    8.73000   0.02000    0.22910
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                           10.53000   10.51000   0.02000    0.19029
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                          8.34000    8.33000   0.01000    0.12005
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                         10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                            9.56000    9.53000   0.03000    0.31480
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                              9.52000    9.50000   0.02000    0.21053
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                             10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                            9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                13.33470   13.33550  -0.00080   -0.00600
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                           9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                          9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                          10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                         10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                            10.61000   10.59000   0.02000    0.18886
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                             9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                            9.91000    9.89000   0.02000    0.20222
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                          11.23000   11.22000   0.01000    0.08913
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                          10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                         10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                       10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                     10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                        9.77000    9.75000   0.02000    0.20513
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                     10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                        9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                      9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
富蘭克林華美第一富基金                                            40.86000   41.06000  -0.20000   -0.48709
富蘭克林華美貨幣市場基金                                          10.36110   10.36060   0.00050    0.00483
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                              8.65000    8.61000   0.04000    0.46458
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                              9.41000    9.37000   0.04000    0.42689
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                            8.97000    8.94000   0.03000    0.33557
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                            9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                 14.92000   15.10000  -0.18000   -1.19205
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                   13.43000   13.53000  -0.10000   -0.73910
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                 15.79000   15.92000  -0.13000   -0.81658
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                     9.43470    9.39420   0.04050    0.43112
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                    9.43460    9.39410   0.04050    0.43112
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                     9.38560    9.34990   0.03570    0.38182
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                    9.38560    9.34980   0.03580    0.38290
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                       9.51200    9.47010   0.04190    0.44245
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                       9.36300    9.32170   0.04130    0.44305
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                      9.36300    9.32170   0.04130    0.44305
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     9.63300    9.59650   0.03650    0.38035
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     9.48220    9.44620   0.03600    0.38111
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    9.48220    9.44620   0.03600    0.38111
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                     6.45340    6.47700  -0.02360   -0.36437
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                10.67920   10.65170   0.02750    0.25817
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型    9.53920    9.53140   0.00780    0.08183
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型   11.66100   11.65150   0.00950    0.08153
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型          6.73190    6.72980   0.00210    0.03120
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型      8.88510    8.87820   0.00690    0.07772
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型         11.00680   11.00340   0.00340    0.03090
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                   71.38000   71.02000   0.36000    0.50690
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                   73.60000   73.17000   0.43000    0.58767
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                               63.11330   63.14840  -0.03510   -0.05558
復華1至5年期高收益債券基金                                        21.04000   21.05000  -0.01000   -0.04751
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                              10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                10.71000   10.70000   0.01000    0.09346
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                             71.09140   70.69050   0.40090    0.56712
復華5至10年期投資等級債券指數基金-美元                            10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華5至10年期投資等級債券指數基金-新臺幣                           9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                69.37160   69.13760   0.23400    0.33846
復華人民幣貨幣市場基金                                            11.91300   11.91080   0.00220    0.01847
復華人生目標基金                                                  41.11890   41.41750  -0.29860   -0.72095
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                              10.27000   10.26000   0.01000    0.09747
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                10.28000   10.26000   0.02000    0.19493
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                              10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)                           9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)                             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
復華十年到期精選新興市場債券基金(新臺幣)                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                             9.16000    9.13000   0.03000    0.32859
復華已開發國家300股票指數基金-美元                                10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
復華已開發國家300股票指數基金-新台幣                               9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華中小精選基金                                                  68.96000   69.34000  -0.38000   -0.54802
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                            51.86800   51.71140   0.15660    0.30283
復華中國特選信用債券ETF基金                                       62.44540   62.36900   0.07640    0.12250
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      10.57000   10.50000   0.07000    0.66667
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                       9.25000    9.15000   0.10000    1.09290
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                    12.31000   12.27000   0.04000    0.32600
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     10.34000   10.27000   0.07000    0.68160
復華六年到期新興市場債券基金                                      10.80000   10.78000   0.02000    0.18553
復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)                           9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)                             9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
復華六年到期優選新興市場債券基金(新臺幣)                          10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華台灣智能基金                                                  12.10000   12.14000  -0.04000   -0.32949
復華全方位基金                                                    30.79000   30.99000  -0.20000   -0.64537
復華全球大趨勢基金-美元                                           13.00000   13.05000  -0.05000   -0.38314
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                         20.66000   20.75000  -0.09000   -0.43373
復華全球平衡基金-美元                                              9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
復華全球平衡基金-新臺幣                                           20.01000   20.02000  -0.01000   -0.04995
復華全球物聯網科技基金-美元                                       14.48000   14.61000  -0.13000   -0.88980
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                     14.10000   14.23000  -0.13000   -0.91356
復華全球原物料基金                                                 8.24000    8.26000  -0.02000   -0.24213
復華全球消費基金-新臺幣                                           13.35000   13.38000  -0.03000   -0.22422
復華全球短期收益基金-新臺幣                                       12.26750   12.27050  -0.00300   -0.02445
復華全球債券基金                                                  15.23820   15.23090   0.00730    0.04793
復華全球債券組合基金                                              15.48000   15.47000   0.01000    0.06464
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                    15.63000   15.64000  -0.01000   -0.06394
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
復華全球戰略配置強基金-美元                                        9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                     11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
復華有利貨幣市場基金                                              13.50470   13.50420   0.00050    0.00370
復華亞太平衡基金                                                  11.50000   11.50000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                  12.71000   12.83000  -0.12000   -0.93531
復華亞太神龍科技基金-美元                                          9.19000    9.28000  -0.09000   -0.96983
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                        9.86000    9.95000  -0.09000   -0.90452
復華東協世紀基金                                                  12.24000   12.21000   0.03000    0.24570
復華南非幣長期收益基金A                                           14.23000   14.26000  -0.03000   -0.21038
復華南非幣長期收益基金B                                            7.99000    8.00000  -0.01000   -0.12500
復華南非幣短期收益基金A                                           14.69000   14.70000  -0.01000   -0.06803
復華南非幣短期收益基金B                                            8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-美元                                   10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A                                 9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣B                                 9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
復華美國20年期以上公債ETF基金                                     75.35240   74.92830   0.42410    0.56601
復華美國金融服務業股票ETF基金                                     21.69000   21.73000  -0.04000   -0.18408
復華美國新星基金-美元                                             12.88000   12.99000  -0.11000   -0.84681
復華美國新星基金-新臺幣                                           13.19000   13.31000  -0.12000   -0.90158
復華恒生基金                                                      20.71000   20.72000  -0.01000   -0.04826
復華恒生單日反向一倍基金                                           8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
復華恒生單日正向二倍基金                                          28.34000   28.21000   0.13000    0.46083
復華神盾基金                                                      28.20090   28.30780  -0.10690   -0.37763
復華高成長基金                                                    71.23000   71.58000  -0.35000   -0.48896
復華高益策略組合基金                                              13.73000   13.73000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                  14.46890   14.46830   0.00060    0.00415
復華富時不動產證券化基金                                          17.28000   17.26000   0.02000    0.11587
復華富時台灣高股息低波動基金                                      48.88000   48.76000   0.12000    0.24610
復華復華基金                                                      22.31000   22.42000  -0.11000   -0.49063
復華華人世紀基金                                                  18.12000   18.17000  -0.05000   -0.27518
復華傳家二號基金                                                  34.36740   34.47820  -0.11080   -0.32136
復華傳家基金                                                      23.88350   23.97500  -0.09150   -0.38165
復華奧林匹克全球組合基金                                          16.06000   16.06000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                 11.87000   11.85000   0.02000    0.16878
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                              14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                               9.51000    9.49000   0.02000    0.21075
復華新興人民幣短期收益基金                                        10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                           12.25000   12.26000  -0.01000   -0.08157
復華新興人民幣債券基金B                                            8.89000    8.94000  -0.05000   -0.55928
復華新興市場10年期以上債券基金                                    23.50000   23.57000  -0.07000   -0.29699
復華新興市場企業債券ETF基金                                       72.28000   72.42000  -0.14000   -0.19332
復華新興市場高收益債券基金A                                        9.80000    9.80000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                        5.27000    5.31000  -0.04000   -0.75330
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                             11.84000   11.93000  -0.09000   -0.75440
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                             11.61000   11.76000  -0.15000   -1.27551
復華新興市場短期收益基金                                          11.41000   11.41000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                    9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
復華滬深300 A股基金                                               24.20000   24.10000   0.10000    0.41494
復華數位經濟基金                                                  49.26000   49.31000  -0.05000   -0.10140
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                         9.96810    9.96180   0.00630    0.06324
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                       9.72270    9.71820   0.00450    0.04630
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                        10.50830   10.50180   0.00650    0.06189
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      10.11130   10.10660   0.00470    0.04650
景順2023到期優質新興債券基金累積型南非幣                          10.15720   10.18880  -0.03160   -0.31014
景順2023到期優質新興債券基金累積型美元                            10.12660   10.12030   0.00630    0.06225
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                        10.16060   10.16040   0.00020    0.00197
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                      10.83960   10.84730  -0.00770   -0.07099
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                            10.03930   10.04190  -0.00260   -0.02589
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                          10.73240   10.74420  -0.01180   -0.10983
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                            10.39640   10.40010  -0.00370   -0.03558
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                          11.10330   11.11540  -0.01210   -0.10886
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                          10.61990   10.58950   0.03040    0.28708
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                            10.57460   10.54530   0.02930    0.27785
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                          10.72840   10.70650   0.02190    0.20455
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                          10.59310   10.56670   0.02640    0.24984
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                          11.84260   11.85600  -0.01340   -0.11302
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                            10.51680   10.49250   0.02430    0.23159
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                          10.77430   10.74750   0.02680    0.24936
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                          12.13800   12.15170  -0.01370   -0.11274
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                            10.65970   10.63500   0.02470    0.23225
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                          10.86430   10.84690   0.01740    0.16041
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                          10.14210   10.11990   0.02220    0.21937
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                            10.13440   10.11590   0.01850    0.18288
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                          10.09230   10.08130   0.01100    0.10911
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                          10.44000   10.42100   0.01900    0.18232
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                          10.77030   10.78980  -0.01950   -0.18073
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                            10.44680   10.42790   0.01890    0.18124
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                          10.43880   10.41980   0.01900    0.18235
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                          10.77020   10.78970  -0.01950   -0.18073
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                            10.44370   10.42480   0.01890    0.18130
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                      10.31160   10.29300   0.01860    0.18071
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                        10.29840   10.28260   0.01580    0.15366
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                      10.30970   10.29120   0.01850    0.17977
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                        10.29940   10.28370   0.01570    0.15267
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                          10.95720   10.93970   0.01750    0.15997
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                            10.95010   10.93590   0.01420    0.12985
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                          11.09930   11.09380   0.00550    0.04958
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                          10.14740   10.11300   0.03440    0.34016
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                            10.13820   10.10680   0.03140    0.31068
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                          10.09720   10.07340   0.02380    0.23627
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                             9.24790    9.25930  -0.01140   -0.12312
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                               8.04380    8.02110   0.02270    0.28300
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                             8.12600    8.10910   0.01690    0.20841
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                            12.16310   12.17820  -0.01510   -0.12399
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                              10.60890   10.57910   0.02980    0.28169
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                            10.84130   10.81870   0.02260    0.20890
景順主流基金                                                      19.29000   19.30000  -0.01000   -0.05181
景順台灣科技基金                                                  33.76000   33.80000  -0.04000   -0.11834
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                 9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                   9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                 8.98000    8.95000   0.03000    0.33520
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                  11.67000   11.63000   0.04000    0.34394
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                10.94000   10.91000   0.03000    0.27498
景順全球科技基金                                                  24.41000   24.47000  -0.06000   -0.24520
景順全球康健基金                                                  20.04000   19.96000   0.08000    0.40080
景順貨幣市場基金                                                  16.00280   16.00230   0.00050    0.00312
景順潛力基金                                                      33.68000   33.71000  -0.03000   -0.08899
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                          14.90000   14.94000  -0.04000   -0.26774
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                        14.12000   14.16000  -0.04000   -0.28249
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                     11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   11.39000   11.40000  -0.01000   -0.08772
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                     11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   11.99000   12.00000  -0.01000   -0.08333
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                           8.65360    8.65780  -0.00420   -0.04851
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                           7.77870    7.76620   0.01250    0.16095
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                          11.53840   11.54400  -0.00560   -0.04851
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                          10.35750   10.34070   0.01680    0.16246
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                        8.70000    8.64000   0.06000    0.69444
華南永昌中國A股基金(美元)                                          8.05000    7.97000   0.08000    1.00376
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                       11.98000   11.87000   0.11000    0.92671
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                     9.66360    9.66460  -0.00100   -0.01035
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   9.99330   10.00160  -0.00830   -0.08299
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    10.27130   10.27230  -0.00100   -0.00973
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  10.62550   10.63440  -0.00890   -0.08369
華南永昌永昌基金                                                  20.27000   20.47000  -0.20000   -0.97704
華南永昌全球亨利組合基金                                          15.04580   15.03380   0.01200    0.07982
華南永昌全球神農水資源基金                                         9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                    10.36000   10.42000  -0.06000   -0.57582
華南永昌全球精品基金                                              17.44000   17.41000   0.03000    0.17231
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                            10.72000   10.73000  -0.01000   -0.09320
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                          10.84000   10.86000  -0.02000   -0.18416
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                            13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                          13.72000   13.74000  -0.02000   -0.14556
華南永昌物聯網精選基金                                            12.42000   12.50000  -0.08000   -0.64000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                          16.29290   16.29220   0.00070    0.00430
華南永昌龍盈平衡基金                                              25.21430   25.28650  -0.07220   -0.28553
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                          10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                          10.05000   10.05000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                          11.99860   11.99810   0.00050    0.00417
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                          10.78620   10.78130   0.00490    0.04545
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                          10.52170   10.47270   0.04900    0.46788
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           9.99560    9.99120   0.00440    0.04404
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           9.69270    9.64750   0.04520    0.46852
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                        10.62140   10.61780   0.00360    0.03391
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                        10.29590   10.24910   0.04680    0.45663
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         9.97150    9.96290   0.00860    0.08632
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                         9.60390    9.56030   0.04360    0.45605
華頓中小型基金                                                    22.01000   21.97000   0.04000    0.18207
華頓中國多重機會平衡基金                                          12.51860   12.56670  -0.04810   -0.38276
華頓台灣基金                                                      24.07000   24.21000  -0.14000   -0.57827
華頓平安貨幣市場基金                                              11.57950   11.57900   0.00050    0.00432
華頓全球時尚精品基金                                              17.85000   17.81000   0.04000    0.22459
華頓全球高收益債券基金A                                           13.91070   13.90660   0.00410    0.02948
華頓全球高收益債券基金B                                            8.02070    8.01840   0.00230    0.02868
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                        2.94150    2.91180   0.02970    1.01999
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                         12.93770   12.76460   0.17310    1.35609
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                          0.41390    0.40810   0.00580    1.42122
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                        12.36120   12.31710   0.04410    0.35804
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                        12.31790   12.27400   0.04390    0.35767
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                        10.97430   10.94550   0.02880    0.26312
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                          10.80890   10.73450   0.07440    0.69309
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                          10.77070   10.69660   0.07410    0.69274
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                           9.46270    9.39760   0.06510    0.69273
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                          10.88360   10.80090   0.08270    0.76568
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                          10.84570   10.76310   0.08260    0.76744
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                           9.53040    9.45600   0.07440    0.78680
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                      12.07000   12.02000   0.05000    0.41597
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        10.22000   10.14000   0.08000    0.78895
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        10.82000   10.73000   0.09000    0.83877
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                               2.68700    2.69310  -0.00610   -0.22650
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                 2.11700    2.12600  -0.00900   -0.42333
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                11.99800   11.96840   0.02960    0.24732
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                   9.22300    9.20020   0.02280    0.24782
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                 0.37740    0.37680   0.00060    0.15924
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                   0.29250    0.29180   0.00070    0.23989
匯豐中國動力基金(人民幣)                                           3.65000    3.63000   0.02000    0.55096
匯豐中國動力基金(台幣)                                            16.03000   15.93000   0.10000    0.62775
匯豐中國動力基金(美元)                                             0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                  25.29000   25.30000  -0.01000   -0.03953
匯豐全球趨勢組合基金                                              12.86000   12.85000   0.01000    0.07782
匯豐全球關鍵資源基金                                               8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
匯豐安富基金                                                      26.38000   26.38000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                      43.04000   43.02000   0.02000    0.04649
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                10.53000   10.44000   0.09000    0.86207
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                 2.43000    2.44000  -0.01000   -0.40984
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                  10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                  10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                  11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                  10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                  11.30000   11.32000  -0.02000   -0.17668
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                  10.28000   10.18000   0.10000    0.98232
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                   0.50000    0.50000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                2.77740    2.78600  -0.00860   -0.30869
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                  2.42120    2.42890  -0.00770   -0.31702
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                 11.94950   11.94190   0.00760    0.06364
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                    7.95940    7.95160   0.00780    0.09809
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                  0.39160    0.39120   0.00040    0.10225
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                    0.33390    0.33350   0.00040    0.11994
匯豐金磚動力基金                                                  14.89000   14.73000   0.16000    1.08622
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                          15.01860   15.01820   0.00040    0.00266
匯豐黃金及礦業股票型基金                                           5.14000    5.18000  -0.04000   -0.77220
匯豐新鑽動力基金                                                  10.53000   10.48000   0.05000    0.47710
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                    5.53140    5.51030   0.02110    0.38292
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                    9.42930    9.40830   0.02100    0.22321
匯豐龍鳳基金-A類型                                                54.63000   54.64000  -0.01000   -0.01830
匯豐龍鳳基金-I類型                                                54.63000   54.64000  -0.01000   -0.01830
匯豐龍騰電子基金                                                  39.37000   39.51000  -0.14000   -0.35434
匯豐雙高收益債券組合基金                                          12.92290   12.91360   0.00930    0.07202
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                    18.86000   18.94000  -0.08000   -0.42239
新光中國成長基金(人民幣)                                           9.69000    9.62000   0.07000    0.72765
新光中國成長基金(美元)                                             9.39000    9.30000   0.09000    0.96774
新光中國成長基金(新臺幣)                                           9.47000    9.40000   0.07000    0.74468
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                            11.65170   11.64730   0.00440    0.03778
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                              10.30050   10.28690   0.01360    0.13221
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                            10.75800   10.76370  -0.00570   -0.05296
新光台灣富貴基金                                                  25.29000   25.25000   0.04000    0.15842
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金      22.02000   22.05000  -0.03000   -0.13605
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債   40.04760   39.99970   0.04790    0.11975
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級   47.00380   46.87200   0.13180    0.28119
新光全球AI新創產業基金人民幣                                      10.45000   10.50000  -0.05000   -0.47619
新光全球AI新創產業基金美元                                        10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                      10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                   9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                   8.70000    8.70000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                        11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                      10.88000   10.89000  -0.01000   -0.09183
新光全球特別股收益基金(A累積)美元                                 10.10000   10.09000   0.01000    0.09911
新光全球特別股收益基金(A累積)新台幣                               10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光全球特別股收益基金(B配息)新台幣                               10.16000   10.16000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                       11.21300   11.18550   0.02750    0.24585
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     11.09550   11.08900   0.00650    0.05862
新光全球債券基金(B配息)美元                                       10.53330   10.51080   0.02250    0.21407
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     10.41390   10.40780   0.00610    0.05861
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                9.92000   10.03000  -0.11000   -1.09671
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                 11.05000   11.14000  -0.09000   -0.80790
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                9.44000    9.37000   0.07000    0.74707
新光吉星貨幣市場基金                                              15.51900   15.51840   0.00060    0.00387
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                      9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
新光多重資產基金(A累積)美元                                        8.67000    8.67000   0.00000    0.00000
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                      9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                      8.76000    8.77000  -0.01000   -0.11403
新光亞洲精選基金-美金                                             21.00000   20.85000   0.15000    0.71942
新光亞洲精選基金-新台幣                                           21.54000   21.43000   0.11000    0.51330
新光店頭基金                                                      23.43000   23.48000  -0.05000   -0.21295
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                   11.77000   11.74000   0.03000    0.25554
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 11.28000   11.27000   0.01000    0.08873
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                   10.67000   10.65000   0.02000    0.18779
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
新光首選收益傘型基金之新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金         43.02300   42.91370   0.10930    0.25470
新光特選內需收益ETF基金                                           21.13000   21.07000   0.06000    0.28477
新光創新科技基金                                                  13.76000   13.79000  -0.03000   -0.21755
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                               10.28940   10.25840   0.03100    0.30219
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                 10.63790   10.63030   0.00760    0.07149
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               10.11340   10.09370   0.01970    0.19517
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                9.33320    9.30460   0.02860    0.30737
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                  9.62530    9.61830   0.00700    0.07278
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                9.13760    9.12310   0.01450    0.15894
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金          41.09270   41.15780  -0.06510   -0.15817
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金      48.35630   48.15010   0.20620    0.42824
新光澳幣八年期保本基金                                            11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
新光澳幣十年期保本基金                                            10.99000   11.02000  -0.03000   -0.27223
新光澳幣保本基金                                                  12.50000   12.50000   0.00000    0.00000
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瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                    10.96000   10.95700   0.00300    0.02738
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                    9.60580    9.60280   0.00300    0.03124
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                     9.58200    9.58130   0.00070    0.00731
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                       10.70090   10.70010   0.00080    0.00748
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                       10.74820   10.74350   0.00470    0.04375
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                      9.60750    9.60330   0.00420    0.04373
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                     9.55920    9.55670   0.00250    0.02616
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                       10.68050   10.67650   0.00400    0.03747
瑞銀全球創新趨勢基金                                               7.34000    7.33000   0.01000    0.13643
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                      10.80180   10.78370   0.01810    0.16785
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                      9.48730    9.52890  -0.04160   -0.43657
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                         10.53300   10.51380   0.01920    0.18262
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                        9.42990    9.46150  -0.03160   -0.33399
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                       9.49480    9.52930  -0.03450   -0.36204
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                         10.60880   10.59080   0.01800    0.16996
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                       14.88090   14.86010   0.02080    0.13997
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                        8.55300    8.58460  -0.03160   -0.36810
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群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                           40.36490   40.29390   0.07100    0.17621
群益10年期以上金融債ETF基金                                       45.40010   45.23180   0.16830    0.37208
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                    45.97230   45.75010   0.22220    0.48568
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                46.53140   46.33060   0.20080    0.43341
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                              48.02230   47.80450   0.21780    0.45561
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                 46.08760   45.85600   0.23160    0.50506
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                49.66690   49.42180   0.24510    0.49593
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                               51.50540   51.77320  -0.26780   -0.51726
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                 49.36230   49.13390   0.22840    0.46485
群益2028 REVERSO美元保本基金                                      10.95560   10.99930  -0.04370   -0.39730
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                 49.11070   48.81020   0.30050    0.61565
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                              40.01450   39.89830   0.11620    0.29124
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                     11.51830   11.51730   0.00100    0.00868
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     10.00790    9.98100   0.02690    0.26951
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                     14.28730   14.30760  -0.02030   -0.14188
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       10.31830   10.29800   0.02030    0.19713
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     10.82000   10.81000   0.01000    0.09251
群益大印度基金N-新臺幣                                             9.55000    9.44000   0.11000    1.16525
群益大印度基金-人民幣                                             12.93740   12.82030   0.11710    0.91340
群益大印度基金-美元                                               11.75620   11.61060   0.14560    1.25403
群益大印度基金-新臺幣                                             11.30000   11.17000   0.13000    1.16383
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                12.51550   12.53180  -0.01630   -0.13007
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                  11.66220   11.63800   0.02420    0.20794
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                11.08120   11.09560  -0.01440   -0.12978
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                   9.41980    9.40020   0.01960    0.20851
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                 8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                               10.04490   10.05800  -0.01310   -0.13024
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                  8.57430    8.55650   0.01780    0.20803
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                9.18000    9.17000   0.01000    0.10905
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                9.25260    9.26470  -0.01210   -0.13060
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                  8.16300    8.14600   0.01700    0.20869
群益中小型股基金                                                  47.03000   47.31000  -0.28000   -0.59184
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                             10.93600   10.93740  -0.00140   -0.01280
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                9.81040    9.77860   0.03180    0.32520
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                              9.32540    9.30200   0.02340    0.25156
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                              9.22480    9.22600  -0.00120   -0.01301
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                8.27410    8.24720   0.02690    0.32617
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                              7.86600    7.84620   0.01980    0.25235
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                    10.59990   10.59150   0.00840    0.07931
群益中國高收益債券基金-人民幣                                     11.65980   11.65050   0.00930    0.07982
群益中國高收益債券基金-美元                                       11.22100   11.21070   0.01030    0.09188
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     10.41950   10.41700   0.00250    0.02400
群益中國新機會基金N-人民幣                                         9.64450    9.66890  -0.02440   -0.25236
群益中國新機會基金N-美元                                           8.55740    8.55010   0.00730    0.08538
群益中國新機會基金N-新臺幣                                         9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
群益中國新機會基金-人民幣                                          8.55300    8.57460  -0.02160   -0.25191
群益中國新機會基金-美元                                            9.14930    9.14150   0.00780    0.08533
群益中國新機會基金-新臺幣                                          8.85000    8.84000   0.01000    0.11312
群益平衡王基金                                                    20.45320   20.52830  -0.07510   -0.36584
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－美元)                            9.99800    9.98760   0.01040    0.10413
群益全民安穩樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         10.05110   10.04800   0.00310    0.03085
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－美元)                            9.99810    9.98770   0.01040    0.10413
群益全民安穩樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         10.05100   10.04800   0.00300    0.02986
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－美元)                           9.99810    9.98770   0.01040    0.10413
群益全民安穩樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        10.05100   10.04800   0.00300    0.02986
群益全民安穩樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         10.03420   10.03090   0.00330    0.03290
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元)                           10.01860   10.00270   0.01590    0.15896
群益全民成長樂退組合A基金(累積型－新台幣)                         10.07170   10.06310   0.00860    0.08546
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－美元)                           10.01860   10.00270   0.01590    0.15896
群益全民成長樂退組合B基金(月配型－新台幣)                         10.07170   10.06310   0.00860    0.08546
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－美元)                          10.01860   10.00270   0.01590    0.15896
群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣)                        10.07170   10.06310   0.00860    0.08546
群益全民成長樂退組合P基金(累積型－新台幣)                         10.07470   10.06580   0.00890    0.08842
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-美元)                            10.01160    9.99800   0.01360    0.13603
群益全民優質樂退組合A基金(累積型-新台幣)                          10.06470   10.05840   0.00630    0.06263
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-美元)                            10.01160    9.99790   0.01370    0.13703
群益全民優質樂退組合B基金(月配型-新台幣)                          10.06470   10.05840   0.00630    0.06263
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-美元)                           10.01150    9.99790   0.01360    0.13603
群益全民優質樂退組合NB基金(月配型-新台幣)                         10.06470   10.05840   0.00630    0.06263
群益全民優質樂退組合P基金(累積型-新台幣)                          10.05970   10.05310   0.00660    0.06565
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                   9.25000    9.29000  -0.04000   -0.43057
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                   6.56000    6.59000  -0.03000   -0.45524
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                              12.68280   12.76660  -0.08380   -0.65640
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                11.69670   11.73430  -0.03760   -0.32043
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              10.77420   10.84540  -0.07120   -0.65650
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                 9.93540    9.96730  -0.03190   -0.32005
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                               9.55000    9.58000  -0.03000   -0.31315
群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣)                             10.60410   10.67420  -0.07010   -0.65672
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                            10.53370   10.52040   0.01330    0.12642
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              10.30410   10.28970   0.01440    0.13995
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            10.31000   10.30000   0.01000    0.09709
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                             9.23010    9.21840   0.01170    0.12692
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                               9.23030    9.21740   0.01290    0.13995
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                             9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                           10.59490   10.58150   0.01340    0.12664
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                             10.62760   10.61270   0.01490    0.14040
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                           10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                            9.39310    9.38120   0.01190    0.12685
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                              9.87620    9.86240   0.01380    0.13993
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                           10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                11.49580   11.50140  -0.00560   -0.04869
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                 7.86370    7.86750  -0.00380   -0.04830
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                    10.86600   10.86490   0.00110    0.01012
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                      10.66180   10.65830   0.00350    0.03284
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                    10.82110   10.82550  -0.00440   -0.04064
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                     9.95320    9.95220   0.00100    0.01005
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                       9.88980    9.88650   0.00330    0.03338
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                    10.03810   10.04210  -0.00400   -0.03983
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                   10.86600   10.86500   0.00100    0.00920
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                     10.66170   10.65820   0.00350    0.03284
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                   10.82100   10.82540  -0.00440   -0.04065
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                    9.95320    9.95220   0.00100    0.01005
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                      9.88960    9.88630   0.00330    0.03338
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                   10.03810   10.04210  -0.00400   -0.03983
群益全球關鍵生技基金N-美元                                         9.82910    9.79860   0.03050    0.31127
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                      11.58000   11.56000   0.02000    0.17301
群益全球關鍵生技基金-美元                                         16.08240   16.03250   0.04990    0.31124
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                       16.07000   16.04000   0.03000    0.18703
群益印巴雙星基金-新臺幣                                           11.51000   11.43000   0.08000    0.69991
群益印度中小基金N-人民幣                                          10.34380   10.30590   0.03790    0.36775
群益印度中小基金N-美元                                             8.39030    8.33130   0.05900    0.70817
群益印度中小基金N-新臺幣                                           8.03000    7.98000   0.05000    0.62657
群益印度中小基金-人民幣                                           14.00320   13.95190   0.05130    0.36769
群益印度中小基金-美元                                             12.00040   11.91600   0.08440    0.70829
群益印度中小基金-新臺幣                                           14.06000   13.97000   0.09000    0.64424
群益多利策略組合基金                                              12.02000   12.02000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                              14.33000   14.33000   0.00000    0.00000
群益多重資產組合基金                                              15.85000   15.85000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                      26.23770   26.39450  -0.15680   -0.59406
群益安穩貨幣市場基金                                              16.17050   16.16980   0.00070    0.00433
群益那斯達克生技基金                                              21.02000   21.08000  -0.06000   -0.28463
群益亞太中小基金                                                  10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金                                            16.70000   16.68000   0.02000    0.11990
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        10.85100   10.86180  -0.01080   -0.09943
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                         7.97720    7.98510  -0.00790   -0.09893
群益店頭市場基金                                                 100.16000  101.06000  -0.90000   -0.89056
群益東方盛世基金                                                   9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
群益東協成長基金-人民幣                                           13.52790   13.55440  -0.02650   -0.19551
群益東協成長基金-美元                                             11.47340   11.45710   0.01630    0.14227
群益東協成長基金-新臺幣                                           11.50000   11.49000   0.01000    0.08703
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                              12.29260   12.34380  -0.05120   -0.41478
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                11.33300   11.35000  -0.01700   -0.14978
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              10.77940   10.80240  -0.02300   -0.21292
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                               9.97280   10.01440  -0.04160   -0.41540
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                 9.19730    9.21110  -0.01380   -0.14982
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                               8.74620    8.76480  -0.01860   -0.21221
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                             11.14640   11.17010  -0.02370   -0.21217
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                              9.75940    9.80000  -0.04060   -0.41429
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                9.36060    9.37470  -0.01410   -0.15040
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                              9.77070    9.79150  -0.02080   -0.21243
群益長安基金                                                      31.07000   31.37000  -0.30000   -0.95633
群益美國新創亮點基金N-美元                                        10.54500   10.55000  -0.00500   -0.04739
群益美國新創亮點基金-美元                                         15.95220   15.95970  -0.00750   -0.04699
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                       15.61000   15.63000  -0.02000   -0.12796
群益真善美基金                                                    15.93820   15.99450  -0.05630   -0.35200
群益馬拉松基金                                                   123.81000  124.89000  -1.08000   -0.86476
群益深証中小板基金                                                12.65000   12.43000   0.22000    1.76991
群益創新科技基金                                                  34.49000   34.76000  -0.27000   -0.77675
群益華夏盛世基金N-人民幣                                          10.70420   10.76280  -0.05860   -0.54447
群益華夏盛世基金N-美元                                             9.51950    9.53930  -0.01980   -0.20756
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
群益華夏盛世基金-人民幣                                           11.65700   11.72080  -0.06380   -0.54433
群益華夏盛世基金-美元                                             10.49630   10.51820  -0.02190   -0.20821
群益華夏盛世基金-新臺幣                                           17.54000   17.59000  -0.05000   -0.28425
群益奧斯卡基金                                                    30.99000   31.31000  -0.32000   -1.02204
群益新興金鑽基金-美元                                             11.42860   11.34930   0.07930    0.69872
群益新興金鑽基金-新臺幣                                            8.85000    8.79000   0.06000    0.68259
群益葛萊美基金                                                    24.43000   24.60000  -0.17000   -0.69106
群益道瓊美國地產ETF基金                                           23.15000   23.11000   0.04000    0.17309
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                        7.56000    7.58000  -0.02000   -0.26385
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                       14.69000   14.62000   0.07000    0.47880
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                          11.72000   11.75040  -0.03040   -0.25871
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                            11.16450   11.15570   0.00880    0.07888
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                          11.32740   11.32680   0.00060    0.00530
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                          11.25040   11.27950  -0.02910   -0.25799
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                            10.71680   10.70830   0.00850    0.07938
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                          10.87310   10.87260   0.00050    0.00460
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                         11.71990   11.75020  -0.03030   -0.25787
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                           11.16490   11.15610   0.00880    0.07888
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-新台幣)                         10.00050    0.00000  10.00050    0.00000
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                         11.25040   11.27960  -0.02920   -0.25887
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                           10.71630   10.70790   0.00840    0.07845
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-新台幣)                         10.08320   10.08270   0.00050    0.00496
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                  13.27830   13.26400   0.01430    0.10781
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                    11.98710   11.97580   0.01130    0.09436
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  11.05000   11.05000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                    11.85830   11.85080   0.00750    0.06329
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                   8.77950    8.77000   0.00950    0.10832
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                     9.06710    9.05860   0.00850    0.09383
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                   8.37000    8.36000   0.01000    0.11962
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                     8.53110    8.52570   0.00540    0.06334
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                   10.43450   10.42470   0.00980    0.09401
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                   10.03080   10.02140   0.00940    0.09380
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路博邁5G股票基金N累積(人民幣)                                     10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁5G股票基金N累積(南非幣)                                     10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁5G股票基金N累積(美元)                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金N累積(新臺幣)                                     10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
路博邁5G股票基金N累積(澳幣)                                       10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(人民幣)                                     10.07000   10.06000   0.01000    0.09940
路博邁5G股票基金T累積(南非幣)                                     10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
路博邁5G股票基金T累積(美元)                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(新臺幣)                                     10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁5G股票基金T累積(澳幣)                                       10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                              9.09000    9.08000   0.01000    0.11013
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                             10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                               10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                             10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                9.94000    9.92000   0.02000    0.20161
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                             10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                             10.59000   10.56000   0.03000    0.28409
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                               10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                             10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                               10.30000   10.28000   0.02000    0.19455
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                              9.76000    9.74000   0.02000    0.20534
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                              9.83000    9.81000   0.02000    0.20387
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                9.84000    9.82000   0.02000    0.20367
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                              9.93000    9.91000   0.02000    0.20182
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                9.75000    9.73000   0.02000    0.20555
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                             10.73000   10.71000   0.02000    0.18674
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                             11.19000   11.17000   0.02000    0.17905
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                               10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                             10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                               10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                           10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                           10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                             10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                           10.16000   10.14000   0.02000    0.19724
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                             10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                           10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                           11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                             10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                           10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                             10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                           10.04000   10.02000   0.02000    0.19960
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                           10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                             10.15000   10.13000   0.02000    0.19743
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                           10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                             10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                           10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                           11.02000   10.99000   0.03000    0.27298
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                             10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                           10.70000   10.69000   0.01000    0.09355
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                             10.68000   10.66000   0.02000    0.18762
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德信TAROBO機器人量化中國基金                                      10.18000   10.07000   0.11000    1.09235
德信大發基金                                                      31.46000   31.60000  -0.14000   -0.44304
德信中國精選成長基金                                              12.08000   11.97000   0.11000    0.91896
德信台灣主流中小基金                                              20.99000   21.30000  -0.31000   -1.45540
德信萬保貨幣市場基金                                              11.99340   11.99290   0.00050    0.00417
德信數位時代基金                                                  34.76000   34.81000  -0.05000   -0.14364
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                      11.08220   11.08590  -0.00370   -0.03338
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                        10.93860   10.93900  -0.00040   -0.00366
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                       11.72390   11.72340   0.00050    0.00426
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                           17.60000   17.64000  -0.04000   -0.22676
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                     17.35000   17.37000  -0.02000   -0.11514
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                    10.89330   10.94430  -0.05100   -0.46600
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                    16.58950   16.67510  -0.08560   -0.51334
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                8.24790    8.24830  -0.00040   -0.00485
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                      11.10700   11.10080   0.00620    0.05585
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                      12.19210   12.18280   0.00930    0.07634
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                               14.13050   14.13110  -0.00060   -0.00425
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                    17.05000   17.01000   0.04000    0.23516
摩根中小基金                                                      22.96000   22.98000  -0.02000   -0.08703
摩根中國A股基金                                                   15.85000   15.74000   0.11000    0.69886
摩根中國A股基金(美元)                                             12.28000   12.19000   0.09000    0.73831
摩根中國亮點基金                                                  13.40000   13.32000   0.08000    0.60060
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                     11.50380   11.42430   0.07950    0.69589
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                             13.00050   12.93750   0.06300    0.48696
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                9.73330    9.66110   0.07220    0.74733
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                       13.44920   13.35640   0.09280    0.69480
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                               15.82260   15.74660   0.07600    0.48264
摩根台灣金磚基金-累積型                                           20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                       20.03000   19.96000   0.07000    0.35070
摩根台灣增長基金                                                  51.13000   51.05000   0.08000    0.15671
摩根平衡基金                                                      28.06000   27.95000   0.11000    0.39356
摩根全球α基金                                                    18.53000   18.54000  -0.01000   -0.05394
摩根全球平衡基金                                                  16.45900   16.41630   0.04270    0.26011
摩根多元入息成長基金-月配息型                                      9.54210    9.53510   0.00700    0.07341
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                             10.75670   10.75480   0.00190    0.01767
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                               10.10410   10.09480   0.00930    0.09213
摩根多元入息成長基金-累積型                                       11.77710   11.76840   0.00870    0.07393
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                 10.53030   10.52070   0.00960    0.09125
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                     10.49490   10.47250   0.02240    0.21389
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                       13.97620   13.94640   0.02980    0.21368
摩根亞洲基金                                                      59.47000   59.16000   0.31000    0.52400
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                8.40280    8.40230   0.00050    0.00595
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        9.96840    9.97490  -0.00650   -0.06516
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                          8.78730    8.78480   0.00250    0.02846
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                 12.84690   12.84600   0.00090    0.00701
摩根東方內需機會基金                                              18.81000   18.71000   0.10000    0.53447
摩根東方科技基金                                                  33.14000   33.02000   0.12000    0.36342
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                    9.53000    9.50000   0.03000    0.31579
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            9.76000    9.72000   0.04000    0.41152
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                              9.17000    9.13000   0.04000    0.43812
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                     11.65000   11.60000   0.05000    0.43103
摩根金龍收成基金                                                  22.93000   22.84000   0.09000    0.39405
摩根第一貨幣市場基金                                              15.14030   15.13980   0.00050    0.00330
摩根絕對日本基金                                                  14.31000   14.26000   0.05000    0.35063
摩根新金磚五國基金                                                12.52000   12.46000   0.06000    0.48154
摩根新絲路基金                                                     9.27000    9.25000   0.02000    0.21622
摩根新興35基金                                                    13.57000   13.50000   0.07000    0.51852
摩根新興日本基金                                                  23.55000   23.45000   0.10000    0.42644
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                7.24590    7.23170   0.01420    0.19636
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        9.67870    9.66440   0.01430    0.14797
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                          9.44780    9.42770   0.02010    0.21320
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                 11.25320   11.23120   0.02200    0.19588
摩根新興科技基金                                                  55.25000   55.26000  -0.01000   -0.01810
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                      8.81850    8.79460   0.02390    0.27176
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                              9.51260    9.49280   0.01980    0.20858
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                8.94650    8.91680   0.02970    0.33308
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       10.54330   10.51480   0.02850    0.27105
摩根龍揚基金                                                      34.25000   34.12000   0.13000    0.38101
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     10.52000   10.51000   0.01000    0.09515
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                             11.13000   11.12000   0.01000    0.08993
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                               10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
摩根環球股票收益基金-累積型                                       12.17000   12.16000   0.01000    0.08224
摩根總收益組合基金-月配息型                                        9.36250    9.36870  -0.00620   -0.06618
摩根總收益組合基金-累積型                                         11.59690   11.60460  -0.00770   -0.06635
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                               10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                               10.23000   10.21000   0.02000    0.19589
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                 10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                 10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                               10.13000   10.11000   0.02000    0.19782
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                 10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                  9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                               10.18000   10.17000   0.01000    0.09833
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                               10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                 10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                               10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                 10.03000   10.02000   0.01000    0.09980
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                               10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                 10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                               10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                 10.13000   10.12000   0.01000    0.09881
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                  9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
鋒裕匯理亞洲新富基金                                              20.80000   20.75000   0.05000    0.24096
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                        12.62100   12.62050   0.00050    0.00396
鋒裕匯理阿波羅基金                                                11.54000   11.54000   0.00000    0.00000
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聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                             10.92430   10.94990  -0.02560   -0.23379
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                               10.59910   10.57600   0.02310    0.21842
聯邦中國龍基金                                                    27.43000   27.54000  -0.11000   -0.39942
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      12.51290   12.47520   0.03770    0.30220
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                            11.73170   11.71210   0.01960    0.16735
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                          10.66560   10.65240   0.01320    0.12392
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                      10.24300   10.21170   0.03130    0.30651
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                             9.65620    9.64010   0.01610    0.16701
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                           8.77180    8.76090   0.01090    0.12442
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                   9.77780    9.76920   0.00860    0.08803
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                10.06290   10.06140   0.00150    0.01491
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                   9.25800    9.24980   0.00820    0.08865
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                 9.52400    9.52260   0.00140    0.01470
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                              11.76370   11.78670  -0.02300   -0.19514
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                    11.62630   11.66380  -0.03750   -0.32151
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                  10.87100   10.91320  -0.04220   -0.38669
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                              10.82970   10.85090  -0.02120   -0.19538
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                    10.68910   10.72360  -0.03450   -0.32172
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                   9.99370   10.03240  -0.03870   -0.38575
聯邦金鑽平衡基金                                                  24.41110   24.49880  -0.08770   -0.35798
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                       9.62390    9.61050   0.01340    0.13943
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                    10.07250   10.06590   0.00660    0.06557
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                       9.57000    9.55670   0.01330    0.13917
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                    10.00320    9.99660   0.00660    0.06602
聯邦貨幣市場基金                                                  13.23210   13.23150   0.00060    0.00453
聯邦精選科技基金                                                  13.72000   13.78000  -0.06000   -0.43541
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                      16.82090   16.81630   0.00460    0.02735
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                            12.98920   13.05050  -0.06130   -0.46971
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                12.67990   12.69690  -0.01700   -0.13389
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                12.04860   12.06550  -0.01690   -0.14007
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                         12.49430   12.50250  -0.00820   -0.06559
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                             11.74390   11.76630  -0.02240   -0.19037
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                         10.59990   10.60630  -0.00640   -0.06034
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                              8.79430    8.81110  -0.01680   -0.19067
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聯博大利基金                                                      37.49000   37.51000  -0.02000   -0.05332
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                    19.34000   19.25000   0.09000    0.46753
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                      18.82000   18.66000   0.16000    0.85745
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                    12.61000   12.51000   0.10000    0.79936
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                             16.46000   16.44000   0.02000    0.12165
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                             10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                             11.97000   11.95000   0.02000    0.16736
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                             12.81000   12.79000   0.02000    0.15637
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                               11.94000   11.92000   0.02000    0.16779
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                              7.59000    7.58000   0.01000    0.13193
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                               11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)           15.30000   15.23000   0.07000    0.45962
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)         11.03000   10.99000   0.04000    0.36397
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)          8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)         11.52000   11.56000  -0.04000   -0.34602
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)           14.40000   14.43000  -0.03000   -0.20790
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)         14.31000   14.33000  -0.02000   -0.13957
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)           14.34000   14.36000  -0.02000   -0.13928
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)          9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)           14.98000   15.01000  -0.03000   -0.19987
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)          9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)         21.12000   21.10000   0.02000    0.09479
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)           19.16000   19.14000   0.02000    0.10449
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)         13.24000   13.22000   0.02000    0.15129
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)         14.87000   14.85000   0.02000    0.13468
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)         15.85000   15.82000   0.03000    0.18963
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)           14.81000   14.79000   0.02000    0.13523
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)          9.81000    9.80000   0.01000    0.10204
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)           14.80000   14.78000   0.02000    0.13532
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)         12.64000   12.63000   0.01000    0.07918
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(南非幣)         14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)           12.76000   12.75000   0.01000    0.07843
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)          8.71000    8.70000   0.01000    0.11494
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)           13.24000   13.22000   0.02000    0.15129
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)             19.75000   19.73000   0.02000    0.10137
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)               18.45000   18.43000   0.02000    0.10852
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)             11.34000   11.33000   0.01000    0.08826
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)             13.17000   13.16000   0.01000    0.07599
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)             14.16000   14.14000   0.02000    0.14144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)               13.13000   13.11000   0.02000    0.15256
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)              7.89000    7.89000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)               12.94000   12.93000   0.01000    0.07734
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                             10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                             14.12000   14.11000   0.01000    0.07087
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                               14.23000   14.22000   0.01000    0.07032
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                              9.44000    9.44000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                  15.04470   15.04420   0.00050    0.00332
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                           11.16950   11.13910   0.03040    0.27291
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                             13.88820   13.84480   0.04340    0.31348
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                            7.49540    7.47500   0.02040    0.27291
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                               10.66000   10.65000   0.01000    0.09390
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                               14.31000   14.30000   0.01000    0.06993
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                 14.47000   14.46000   0.01000    0.06916
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                9.49000    9.49000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                      10.37480   10.36520   0.00960    0.09262
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                      10.79020   10.71910   0.07110    0.66330
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                        10.22350   10.21760   0.00590    0.05774
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                      10.26900   10.26800   0.00100    0.00974
瀚亞中小型股基金                                                  21.88000   22.02000  -0.14000   -0.63579
瀚亞中國A股基金-人民幣                                            13.09000   13.05000   0.04000    0.30651
瀚亞中國A股基金-新台幣                                            13.41000   13.35000   0.06000    0.44944
瀚亞巴西基金                                                       5.79000    5.72000   0.07000    1.22378
瀚亞外銷基金                                                      41.26000   41.50000  -0.24000   -0.57831
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基  10.03500   10.01650   0.01850    0.18470
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   9.95350    9.88130   0.07220    0.73067
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   9.96470    9.94910   0.01560    0.15680
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基   9.94400    9.93230   0.01170    0.11780
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基  10.02860   10.01190   0.01670    0.16680
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   9.97880    9.90620   0.07260    0.73287
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   9.95500    9.93890   0.01610    0.16199
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基   9.93400    9.92190   0.01210    0.12195
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                    11.64720   11.63260   0.01460    0.12551
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                      11.01860   10.99840   0.02020    0.18366
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                    12.94690   12.92830   0.01860    0.14387
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      10.97210   10.97620  -0.00410   -0.03735
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                     7.44980    7.44090   0.00890    0.11961
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                       8.04270    8.02800   0.01470    0.18311
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                     8.22930    8.21750   0.01180    0.14360
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                       7.14800    7.15060  -0.00260   -0.03636
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                     8.79420    8.78160   0.01260    0.14348
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                     9.16200    9.15050   0.01150    0.12568
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                       9.40460    9.38740   0.01720    0.18322
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                     9.16630    9.15310   0.01320    0.14421
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                  12.48000   12.47000   0.01000    0.08019
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                    11.66000   11.62000   0.04000    0.34423
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                  11.47000   11.45000   0.02000    0.17467
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                  11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                    10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  10.42000   10.39000   0.03000    0.28874
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                           10.41440   10.39170   0.02270    0.21844
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                            9.90700    9.90270   0.00430    0.04342
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                              9.46950    9.44310   0.02640    0.27957
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                            9.58000    9.55910   0.02090    0.21864
瀚亞印度基金-人民幣                                               14.09000   13.98000   0.11000    0.78684
瀚亞印度基金-美元                                                 12.83000   12.70000   0.13000    1.02362
瀚亞印度基金-新台幣                                               28.84000   28.56000   0.28000    0.98039
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 9.62000    9.57000   0.05000    0.52247
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               9.72000    9.67000   0.05000    0.51706
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                               9.29000    9.25000   0.04000    0.43243
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                 9.01000    8.95000   0.06000    0.67039
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                               9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                               9.30000    9.26000   0.04000    0.43197
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                 9.00000    8.95000   0.05000    0.55866
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                               9.09000    9.04000   0.05000    0.55310
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                              10.43000   10.43000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                               9.94000   10.01000  -0.07000   -0.69930
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                               9.37000    9.40000  -0.03000   -0.31915
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                 9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                10.13000   10.19000  -0.06000   -0.58881
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                               9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                               9.93000   10.01000  -0.08000   -0.79920
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                 9.79000    9.83000  -0.04000   -0.40692
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                               9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                10.40000   10.47000  -0.07000   -0.66858
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                     13.44000   13.46000  -0.02000   -0.14859
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     10.76000   10.81000  -0.05000   -0.46253
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                        11.84000   11.78000   0.06000    0.50934
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                          10.25000   10.17000   0.08000    0.78663
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                        14.62000   14.52000   0.10000    0.68871
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                         8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                           6.69000    6.66000   0.03000    0.45045
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                         8.56000    8.53000   0.03000    0.35170
瀚亞亞太基礎建設基金                                              11.45000   11.41000   0.04000    0.35057
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                      12.69020   12.68430   0.00590    0.04651
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                      14.53410   14.46000   0.07410    0.51245
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                        11.25750   11.23380   0.02370    0.21097
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                      11.06190   11.04390   0.01800    0.16299
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                        12.85570   12.86200  -0.00630   -0.04898
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                       9.15280    9.14810   0.00470    0.05138
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                       9.87550    9.82510   0.05040    0.51297
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                         8.92220    8.90340   0.01880    0.21116
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                       8.75660    8.74240   0.01420    0.16243
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                         9.39020    9.39530  -0.00510   -0.05428
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                      10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                      15.06580   15.04560   0.02020    0.13426
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                      10.87200   10.90240  -0.03040   -0.27884
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                        10.30060   10.30540  -0.00480   -0.04658
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                      12.70090   12.71570  -0.01480   -0.11639
瀚亞非洲基金-南非幣                                               10.41000   10.40000   0.01000    0.09615
瀚亞非洲基金-新臺幣                                               18.63000   18.68000  -0.05000   -0.26767
瀚亞威寶貨幣市場基金                                              13.63410   13.63350   0.00060    0.00440
瀚亞美國高科技基金                                                29.98000   30.10000  -0.12000   -0.39867
瀚亞高科技基金                                                    61.30000   61.87000  -0.57000   -0.92129
瀚亞理財通基金                                                    26.88000   26.94000  -0.06000   -0.22272
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              9.60000    9.56000   0.04000    0.41841
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣              8.73000    8.71000   0.02000    0.22962
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                8.20000    8.16000   0.04000    0.49020
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣              8.44000    8.41000   0.03000    0.35672
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣             8.69000    8.67000   0.02000    0.23068
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元               8.24000    8.20000   0.04000    0.48780
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣             8.45000    8.41000   0.04000    0.47562
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                9.62000    9.59000   0.03000    0.31283
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              9.90000    9.88000   0.02000    0.20243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣              9.03000    9.02000   0.01000    0.11086
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                8.45000    8.43000   0.02000    0.23725
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣              8.70000    8.68000   0.02000    0.23041
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣             9.68000    9.66000   0.02000    0.20704
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣             9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元               8.57000    8.54000   0.03000    0.35129
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣             8.78000    8.76000   0.02000    0.22831
瀚亞菁華基金                                                      22.40000   22.53000  -0.13000   -0.57701
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                     14.26280   14.27860  -0.01580   -0.11066
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                      9.30310    9.36970  -0.06660   -0.71080
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                          11.34550   11.33020   0.01530    0.13504
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          11.93460   11.85480   0.07980    0.67315
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          10.31730   10.28670   0.03060    0.29747
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            10.78620   10.77900   0.00720    0.06680
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                           8.38260    8.42030  -0.03770   -0.44773
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                           8.28060    8.28000   0.00060    0.00725
瀚亞新興豐收基金B-美元                                             8.74910    8.75310  -0.00400   -0.04570
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                           8.26900    8.27880  -0.00980   -0.11837
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                             8.12960    8.17180  -0.04220   -0.51641
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                        14.29130   14.27510   0.01620    0.11348
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                        10.91760   10.95590  -0.03830   -0.34958
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                           9.99630   10.00640  -0.01010   -0.10094
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                        11.62390   11.63980  -0.01590   -0.13660
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                        10.41790   10.45430  -0.03640   -0.34818
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                          10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                        10.10030   10.11410  -0.01380   -0.13644
瀚亞歐洲基金                                                      10.45000   10.46000  -0.01000   -0.09560
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