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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 08:49


1. 外資累計買超 5 日的股票
康霈* (6919-TW)、新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
康霈* (6919-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、康霈* (6919-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)


5. 外資當日 (07) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、中鋼 (2002-TW)、台積電 (2330-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
 

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相關行情

台股首頁我要存股
康霈*5161.18%
新光金12.10.41%
中鋼23.80.00%
群創16.05-0.62%
凱基金16.65-0.60%
台積電1000-0.50%
元大台灣50反13.350.90%
中信中國高股息14.99-0.53%
期街口布蘭特正215.586.79%
元大滬深300正222.961.50%
復華台灣科技優息18.69-0.43%

相關權證

台積電法興(購) 槓桿5.11

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#波段上揚股

偏強
中鋼

66.67%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
中鋼

66.67%

勝率

#高盈餘高毛利

偏弱
康霈*

88.24%

勝率

#低檔佈局訊號

偏強
新光金

75.76%

勝率

#低股價淨值比起漲股

偏強
新光金

75.76%

勝率

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