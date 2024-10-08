外資近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 08:49
1. 外資累計買超 5 日的股票
康霈* (6919-TW)、新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、群創 (3481-TW)
2. 外資累計買超 4 日的股票
康霈* (6919-TW)、新光金 (2888-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)
3. 外資累計買超 3 日的股票
新光金 (2888-TW)、康霈* (6919-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信中國高股息 (00882-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)
4. 外資累計買超 2 日的股票
新光金 (2888-TW)、中鋼 (2002-TW)、期街口布蘭特正2 (00715L-TW)、凱基金 (2883-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)
5. 外資當日 (07) 買超的股票
新光金 (2888-TW)、凱基金 (2883-TW)、中鋼 (2002-TW)、台積電 (2330-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)
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