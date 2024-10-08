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鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 08:50


1. 外資累計賣超 5 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、台新金 (2887-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、台新金 (2887-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、聯電 (2303-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
台新金 (2887-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、長榮航 (2618-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、聯電 (2303-TW)、台新金 (2887-TW)、長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW)


5. 外資當日 (07) 賣超的股票
中信中國高股息 (00882-TW)、元大台灣50反1 (00632R-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、富邦恒生國企正2 (00665L-TW)、台新金 (2887-TW)
 

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台新金18.05-0.82%
聯電52.5-0.76%
長榮航36.150.00%
華航20.7-0.48%
群益台灣精選高息23.27-0.34%
復華台灣科技優息18.69-0.43%
元大台灣價值高息9.59-0.21%
中信中國高股息15.10.20%
元大台灣50反13.350.90%
元大滬深300正222.820.88%
富邦恒生國企正211.612.11%

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