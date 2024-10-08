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鉅亨速報

盤後速報 - 晉泰(6221)下週(10月15日)除權2.49元，預估參考價66.44元

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 17:05


晉泰(6221-TW)下週(10月15日)將進行除權交易，其中每股配發股票股利2.49元。

以今日(10月8日)收盤價83.00元計算，預估參考價為66.44元，權值合計為16.57元。（註：預估參考價等資訊，皆以(10月8日)收盤價做計算，僅提供參考）

晉泰(6221-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為系統平台、儲存設備、企業應用軟體服務、資料處理服務。資訊安全管理、網路安全及設備、入口網站及電子資訊供應服務。系統管理、資料修復、國際貿易、事務性機器設備、電信器材等。近5日股價上漲1.58%，櫃買市場加權指數上漲0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/15 83.00 0.0 0.0% 2.4929
2023/08/24 75.0 0.999 1.33% 1.9979
2022/08/26 63.7 0.9994 1.57% 1.4992
2021/11/10 70.5 0.0 0.0% 4.0
2020/09/07 51.9 1.25 2.41% 1.25

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集中市場加權指數22611.39-0.40%
晉泰83-0.48%

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加權指數法興(購) 槓桿7.51
加權指數法興(售) 槓桿7

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