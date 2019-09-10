紐約匯市—期待央行救市 風險情緒向好！英鎊衝6週新高 歐元漲日圓落

週一 (9 日) 儘管中國公布令人失望的貿易數據，不過市場轉為期待全球更多央行擴大寬鬆政策，風險情緒向好，風險性貨幣多數上漲，美元與其他避險貨幣等，則表現敬陪末座。

英鎊兌美元上漲 0.5%，為表現最佳的貨幣之一，上週英國上下議院皆通過阻止硬脫歐法案後，周一等待女皇完成簽署，此法案就將形成法律，並進行另一輪的投票。儘管英國首相強生仍表示，不會與歐盟商談延期計畫，仍持續尋求重新大選，不過分析師認為，英國可能成功延遲脫歐日程，加上近來英國經濟數據包括工業生產等出現改善，都有助於支持英鎊後續表現。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

歐元兌美元上揚 0.17%，EUR/USD 盤中一度漲至 1.1068，市場關注本周四即將召開的歐洲央行 (ECB) 會議。西班牙外換銀行分析師預估，有鑑於德國經濟數據不佳，本周 ECB 可能降息 20 點，使存款利率降至 -0.6%，同時，可能宣布分層利率機制，以及新一輪量化寬鬆的可能性，期待對經濟帶來更多支撐。

此外，相關消息人士指出，德國正在考慮制定「影子預算」(shadow budget)，讓國家能在不受債務規定限制的情況下，增加公共支出。分析師認為，若消息屬實，這可能有助於提振經濟成長，相對支持歐元匯價。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

美元指數表現相對溫和，修正 0.06% 至 98.3，上週五聯準會主席鮑爾表示將視經濟情勢採取適當行動，市場期待聯準會本月將降息一碼。此外，避險貨幣日圓相對美元下跌 0.33%，瑞朗兌美元跌幅更達 0.51%，皆顯示市場樂觀情緒。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週二 (10 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.30。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1050 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2346 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6865 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3167 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.23 日圓。