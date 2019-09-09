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新台幣再升5.1分挑戰31.2元心理關卡 若衝破 31元見關不是關

外資認錯推動新台幣續升 31.2元若突破 31元見關不是關。(鉅亨網資料照)
外資認錯推動新台幣續升 31.2元若突破 31元見關不是關。(鉅亨網資料照)

外資啟動認錯行情，9 月以來買超 301.34 億元，新台幣匯價今 (9) 日再度走升，最高來到 31.206 元、升值 5.1 分，企圖叩關 31.2 元的心理關卡，匯銀人士認為，31.2 元若有效升破，31 元就會是「見關不是關」。

新台幣美元匯率上週五 (6 日) 收盤升值 2.3 分，收在 31.257 元兌 1 美元，今日開盤貶值 0.3 分，以 31.26 元兌 1 美元開出，不過，外資連續買超，加上市場預期美國聯準會 (Fed) 本月可望再降息，中國大陸也宣布降準，三大因素加持下，激勵台股開紅，新台幣美元也止貶回升。

相對來說，亞洲貨幣則偏弱盤整，韓元在 1191 至 1194.88 韓元兌 1 美元震盪，人民幣美元中間價雖小升 4 基點，離岸及在岸人民幣偏弱在 7.126 價位震盪。

對於新台幣逆勢驚驚漲，匯銀人士表示，台北匯市受國際金融市場動盪影響，新台幣匯價沉寂已久，但美中雙方同意 10 月初在華盛頓舉行第 13 輪美中經貿高級別磋商，讓市場認為貿易戰應不會再惡化，加上市場預期美國聯準會 (Fed) 本月可望再降息，中國大陸也宣布降準，利多消息催動新台幣表現。

匯銀人士進一步指出，尤其外資在 8 月大舉淨匯出 64.86 億美元、創下 8 年以來新高，不過，進入 9 月後，外資反手買超台股，啟動認錯行情，是新台幣連續走升企圖叩關 31.2 元的最大功臣，31.2 元若有效升破，31 元就會是「見關不是關」，資金熱錢派對將重返台北股匯市。

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