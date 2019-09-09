新台幣再升5.1分挑戰31.2元心理關卡 若衝破 31元見關不是關

外資啟動認錯行情，9 月以來買超 301.34 億元，新台幣匯價今 (9) 日再度走升，最高來到 31.206 元、升值 5.1 分，企圖叩關 31.2 元的心理關卡，匯銀人士認為，31.2 元若有效升破，31 元就會是「見關不是關」。

新台幣兌美元匯率上週五 (6 日) 收盤升值 2.3 分，收在 31.257 元兌 1 美元，今日開盤貶值 0.3 分，以 31.26 元兌 1 美元開出，不過，外資連續買超，加上市場預期美國聯準會 (Fed) 本月可望再降息，中國大陸也宣布降準，三大因素加持下，激勵台股開紅，新台幣兌美元也止貶回升。

相對來說，亞洲貨幣則偏弱盤整，韓元在 1191 至 1194.88 韓元兌 1 美元震盪，人民幣兌美元中間價雖小升 4 基點，離岸及在岸人民幣偏弱在 7.126 價位震盪。

對於新台幣逆勢驚驚漲，匯銀人士表示，台北匯市受國際金融市場動盪影響，新台幣匯價沉寂已久，但美中雙方同意 10 月初在華盛頓舉行第 13 輪美中經貿高級別磋商，讓市場認為貿易戰應不會再惡化，加上市場預期美國聯準會 (Fed) 本月可望再降息，中國大陸也宣布降準，利多消息催動新台幣表現。

匯銀人士進一步指出，尤其外資在 8 月大舉淨匯出 64.86 億美元、創下 8 年以來新高，不過，進入 9 月後，外資反手買超台股，啟動認錯行情，是新台幣連續走升企圖叩關 31.2 元的最大功臣，31.2 元若有效升破，31 元就會是「見關不是關」，資金熱錢派對將重返台北股匯市。