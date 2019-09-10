里昂：美中貿易緊張持續 人民幣年底前預計貶至7.3

里昂證券 (CLSA) 首席經濟學家 Eric Fishwick 週一 (9 日) 表示，隨著美中貿易緊張局勢持續，人民幣兌美元匯率將進一步走弱，至今年年底，人民幣將來到 7.3 元的關卡。

截至週二 (10 日) 台北時間 16 時許，美元兌在岸人民幣暫報 1 美元兌 7.1044 人民幣。

美元兌在岸人民幣日線走勢圖 圖片：investing.com

Fishwick 週一在《CNBC》節目中表示，由於人民幣匯率明顯用來抵銷關稅的影響，因此，只要美中貿易緊張情勢加大，人民幣就會走弱。而就目前情勢發展，推動人民幣匯率走低的力量依然存在。

人民幣在上個月快速跌破 7.0 的心理關卡，在人民幣走弱情況下，中國出口商品在國際市場上相對便宜。美國政府一再指責中國人為壓低人民幣匯率，以獲得比競爭對手更強的貿易優勢。

2020 年美元疲軟

對人民幣的後市，分析師意見不一，但許多人認為，人民幣匯率取決於貿易戰的升級與否。Fishwick 相信，到 2020 年，由於美元變弱，人民幣可能會小幅走強。

他表示，由於早前減稅的影響逐漸減弱，美國經濟將進一步放緩，也使得美元明年走弱。

美元指數上週還停留在 99 上方，不過週二上午，已經下挫至 98.376。

Fishwick 認為，美國目前看來更像處於周期循環的後期，2020 年經濟恐怕表現不佳，加上聯準會即將降息，均不利於美元。

Fishwick 指出，在缺少通膨的前提下，美國聯準會沒有理由停止降息，他預計明年聯準會將有 4 次降息。「由於市場關注降息前景，我預測美元將開始貶值。」