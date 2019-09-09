鈺齊8月營收11.62億元年增36% 創歷史同期新高 下半年看俏

製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 在客戶端訂單成長，加上越南與柬埔寨廠區產能持續增加，目前訂單能見度長達 4 個月，今 (9) 日公布 8 月營收 11.62 億元，月減 16.13%，年增 36.11%，創同期新高，前 8 月營收已達 84.79 億元，年增 25.51%，執行副總廖志誠指出，下半年營運樂觀看待，看好將優於上半年。

鈺齊指出，基於產業特性及季節因素，單月營收波動都有一定軌跡可循，觀察單月營收年增率變化，比月增率更有參考價值，每年 6、7 月為秋冬季鞋款 (出貨期間介於第 2 季到第 3 季之間) 出貨高峰，今年 6、7 月合計營收高達 27.69 億元，遠高於 2018 年同期 22 億元，及 2017 年同期的 20 億，集團營運規模已顯著更上一階。

鈺齊指出， 9、10 月正值季節交替，單月營收不及 6、7 月高峰，但年度成長力道強勁，有望優於上半年，

鈺齊在產能擴增及接單動能穩健多重助益下，下半年淡季不淡，2020 年春夏鞋款將從 10 月份陸續出貨，並將逐月攀升至今年底及明年初出貨高峰，屆時也將再度彰顯規模經濟具體成效。

鈺齊目前已進入 2020 年春夏鞋款接單旺季時節，整體能見度已橫跨至 2020 年初，在舊品牌客戶積極下單及新品牌陸續加入量產行列下，公司中長期營運成長動能無虞，隨著集團產能及獲利能力精進，將更有助於整體營運規模繼續持穩放大，及獲利能力提升。

另一方面，鈺齊也將積極導入自動化生產設備，強化智慧製造佈局，專注生產效能提升。鈺齊產能規劃方面，2017 年中國與非中國之產值營收比重約為 46% 與 54%，2018 年則是 40% 與 60%，2019 全年預估在中國產能微幅增長之下，非中國區產能佔比將可望拉升至 3 分之 2。