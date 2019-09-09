商業前景受質疑 Wework擬推遲IPO、調降估值至200億美元

鉅亨網編譯林薏禎 2019年9月9號13點58分

《彭博》引述相關報導指出，共享辦公室企業 Wework 可能推遲首次公開發行 (IPO)，同時再調降估值至 200 億美元。

Wework 原先計畫最快在本周舉辦路演，如今可能無法如期舉行。根據上述報導，一些投資人對公司前景有疑慮，要求推遲股票上市時間。母公司 The We Company 計畫本周和投資人召開會議，研議必須採取何種舉措，才能夠推動公司股票需求。

除了前景令人擔憂，根據《華爾街日報》報告與監管文件指出，潛在投資人對於聯合創辦人 Adam Neumann 大量出售數億美元公司股票及相關債務感到不安，加上他還掌握公司多數投票權。這家公司正受到投資人對其治理、商業模式以及獲利能力的多重質疑。

不過知情人士指出，Neumann 仍傾向推動公司上市。Neumann 表示，推遲公開募股將導致公司錯過 100 億美元的資金，並稱摩根大通 (JP Morgan) 與高盛 (Goldman Sachs) 等多家銀行承諾若成功募集至少 30 億美元資金，將在公司上市後幫忙 60 億美元債務後續安排。

目前，Wework 正與軟銀爭取更多融資，或是說服其投入資金，支持將 IPO 推遲到 2020 年。上週五 (6 日)，Wework 向其最大投資集團軟銀 (Softbank Group) 要求更多融資，市場估計，這可能推動該公司估值低於年初預估的 470 億美元。

上個月，Wework 公布 2018 年虧損達到 16.1 億美元，雖然大盤很大程度上已接受新興上市公司，但投資者對於遭受重大損失的高估值企業仍持謹慎態度，這點從共乘汽車平台 Uber 與 Lyft 的上市經驗便可得知。

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