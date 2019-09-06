紐約匯市—兩大利多激勵 美元V型回升；英鎊漲破月內新高 日圓落寞

週四 (5 日) 美元指數上演 V 型反彈，盤中由日內低點 98.08，V 型反彈至 98.4，因經濟數據報喜，加上消息面上，美國與中國 10 月將進行新一輪對談，兩大利多激勵美元反轉向上。

美國與中國敲定 10 月將會面進行「高級別」的對談，且「副級別」會談將率先於 9 月中舉行，市場認為雙方這次的會談可能與以往不同，將有所突破。

此外，美國公布 8 月「小非農」ADP 就業人數增加 19.5 萬人，創 4 月以來最大增幅，同時非製造業 ISM 也升至 56.4，經濟數據報喜，也支撐美元走勢反轉向上。

Silicon Valley Bank 資深外匯交易員 Minh Trang 表示，過去幾個月市場壟罩在美中貿易戰火之下，現在的新一輪對談對市場來說，非常的正向。

英鎊相對主要貨幣走強，兌美元上揚 0.67%，不僅連續兩日大漲，更創下一個多月的新高，因英國國會投票通過阻止無協議脫歐的議案，同時，也投票否決了英國總理強生的重新大選提案。市場期待英國能避免無序脫歐，風險意識降溫。

FXSTREET 分析師表示，今日英鎊在匯市中表現最佳，顯示近來持續受英國可能無序脫歐干擾的問題，真的改善了，風險情緒明顯下降。

市場風險情緒改善，日圓表現相對較差，兌美元貶值 0.53%，USD/JPY 重回 106.94，盤中更一度突破 107 關卡來到 107.23。

多倫多 Cambridge Global Payments 全球市場策略長 Karl Schamotta 表示，作為套利交易的融資貨幣明顯回落，顯示全球市場的謹慎情緒出現改善。

截至週五 (6 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.4。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1034 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2335 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6819 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3227 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.94 日圓。