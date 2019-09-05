紐約匯市—政策提振 英鎊、加幣大漲百點！美元受經濟擔憂壓抑

美元指數在前日創下 99.38 的高點後，持續出現修正，週三 (4 日) 下跌了 0.55% 至 98.405，因市場持續對前日公布之 8 月 ISM 製造業指數的低落，感到擔憂。而昨日公布之美國褐皮書報告顯示，儘管企業對貿易戰擔憂，但在製造業與農業之外的產業，都表示了穩定增長的步調，不過偏樂觀的報告並無明顯改變市場情緒。

FXSTREET 分析師認為，市場擔心經濟放緩的情況，會由製造業向其他產業擴散，因此期待 9 月聯準會有進一步寬鬆的舉措，美元修正後的下個支撐可能在 98.2。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

英鎊兌美元大漲超過百點，GBP/USD 來到 1.2257，不僅從三年谷底反彈，更刷新一週新高。英國國會下議院投票通過了阻止無協議脫歐的提案，儘管英國總理強生隨即提出重新大選要求，但同樣遭到議會投票否決了。強生將可能被迫對歐盟提出再度延長脫歐的日期的請求。

GBP/USD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

加幣對美元也大漲 0.74%，加拿大央行宣布維持利率在 1.75% 不變，並表示目前的政策適當，淡化了市場對於加拿大進一步降息的預期。

加拿大國家銀行分析師 Krishen Rangasamy 認為，這次利率不變的主因，在於央行表示第二季 GDP 增長超過預期。不過央行對於貿易戰的風險仍深表擔憂，下個月央行即將公布的 2020 年經濟預估，將可能因此遭到下調。未來若美國聯準會因貿易戰威脅擴大而有進一步寬鬆舉措，加拿大也可能會被迫跟進。

USD/CAD 15 分鐘線 (來源: FXSTREET)

截至週四 (5 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 98.405。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1036 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2252 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6795 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3222 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 106.37 日圓。