◆台灣店頭市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧09月06日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 6188 廣明 618 671 8086 宏捷科 -520 -1812 5347 世界 532 1927 3227 原相 -452 -370 8096 擎亞 487 481 3707 漢磊 -353 154 6488 環球晶 325 1361 6158 禾昌 -348 -411 6274 台燿 307 -546 3483 力致 -291 296 3630 新鉅科 211 783 3105 穩懋 -227 589 3293 鈊象 203 -488 006201 元大富櫃50 -226 0 5009 榮剛 195 360 1815 富喬 -213 -638 3324 雙鴻 188 -1159 3083 網龍 -212 -274 6182 合晶 184 -3900 8069 元太 -173 -8515 6245 立端 179 -42 6462 神盾 -161 690 5609 中菲行 177 305 8938 明安 -157 -143 6147 頎邦 152 -2635 5340 建榮 -142 -2475 8088 品安 141 355 5227 立凱-KY -138 -1610 5457 宣德 130 -483 3354 律勝 -123 -31 8415 大國鋼 124 945 6217 中探針 -116 -351 3260 威剛 111 -229 3710 連展投控 -106 -263 3374 精材 108 986 3211 順達 -100 -86 3363 上詮 100 -128 8155 博智 -88 -473 8299 群聯 97 -724 1785 光洋科 -86 -922 6124 業強 90 -11 5498 凱崴 -81 -2715 6223 旺矽 88 -1133 3624 光頡 -80 -332 4162 智擎 84 -121 8358 金居 -80 -107 3152 璟德 84 98 6127 九豪 -71 52 3548 兆利 81 261 5439 高技 -68 -319 5317 凱美 81 625 3230 錦明 -62 -62 5371 中光電 77 868 5820 日盛金 -62 -133 5483 中美晶 76 -3024 3558 神準 -61 -137 9951 皇田 72 -197 5425 台半 -60 -150 3360 尚立 61 -113 6233 旺玖 -57 -266 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股