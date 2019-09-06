[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/09/05 108/09/04 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.56000 9.19000 0.37000 4.02612 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.27270 3.15760 0.11510 3.64517 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.75000 21.97000 0.78000 3.55030 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 31.13000 30.09000 1.04000 3.45630 元大巴西指數基金 6.82400 6.62200 0.20200 3.05044 野村巴西基金 6.67000 6.48000 0.19000 2.93210 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.57000 48.17000 1.40000 2.90637 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.78000 17.28000 0.50000 2.89352 元大滬深300單日正向2倍基金 18.97000 18.44000 0.53000 2.87419 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 35.54000 34.55000 0.99000 2.86541 元大大中華價值指數基金-美元 11.88900 11.56500 0.32400 2.80156 柏瑞拉丁美洲基金 9.91000 9.65000 0.26000 2.69430 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.88000 33.97000 0.91000 2.67883 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.32200 15.91200 0.41000 2.57667 瀚亞巴西基金 5.62000 5.48000 0.14000 2.55474 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.43000 2.37000 0.06000 2.53165 國泰美國費城半導體基金 15.04000 14.67000 0.37000 2.52215 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.09000 8.87000 0.22000 2.48027 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.45000 0.23000 2.43386 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.19000 12.88000 0.31000 2.40683 保德信拉丁美洲基金 6.93000 6.77000 0.16000 2.36337 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.00000 8.80000 0.20000 2.27273 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.48000 9.27000 0.21000 2.26537 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.58000 11.33000 0.25000 2.20653 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.03000 12.75000 0.28000 2.19608 瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.58000 6.44000 0.14000 2.17391 安本標準兩岸價值基金 美元 11.33000 11.09000 0.24000 2.16411 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.16000 25.61000 0.55000 2.14760 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.04000 9.83000 0.21000 2.13632 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.04000 9.83000 0.21000 2.13632 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------