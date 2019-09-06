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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/09/05  108/09/04  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                        9.56000    9.19000   0.37000    4.02612
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.27270    3.15760   0.11510    3.64517
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金       22.75000   21.97000   0.78000    3.55030
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     31.13000   30.09000   1.04000    3.45630
元大巴西指數基金                                                  6.82400    6.62200   0.20200    3.05044
野村巴西基金                                                      6.67000    6.48000   0.19000    2.93210
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 49.57000   48.17000   1.40000    2.90637
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.78000   17.28000   0.50000    2.89352
元大滬深300單日正向2倍基金                                       18.97000   18.44000   0.53000    2.87419
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      35.54000   34.55000   0.99000    2.86541
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.88900   11.56500   0.32400    2.80156
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.91000    9.65000   0.26000    2.69430
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       34.88000   33.97000   0.91000    2.67883
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.32200   15.91200   0.41000    2.57667
瀚亞巴西基金                                                      5.62000    5.48000   0.14000    2.55474
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.43000    2.37000   0.06000    2.53165
國泰美國費城半導體基金                                           15.04000   14.67000   0.37000    2.52215
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.09000    8.87000   0.22000    2.48027
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                           9.68000    9.45000   0.23000    2.43386
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.19000   12.88000   0.31000    2.40683
保德信拉丁美洲基金                                                6.93000    6.77000   0.16000    2.36337
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.00000    8.80000   0.20000    2.27273
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.48000    9.27000   0.21000    2.26537
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.58000   11.33000   0.25000    2.20653
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               13.03000   12.75000   0.28000    2.19608
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          6.58000    6.44000   0.14000    2.17391
安本標準兩岸價值基金 美元                                        11.33000   11.09000   0.24000    2.16411
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 26.16000   25.61000   0.55000    2.14760
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                 10.04000    9.83000   0.21000    2.13632
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.04000    9.83000   0.21000    2.13632
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