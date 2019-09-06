Cramer：美國經濟實力強勁 讓川普能繼續對中國強硬

外電報導，財經媒體「CNBC」主持人 Jim Cramer 在週四 (5 日) 表示，川普總統可以繼續對中國貿易採取強硬的立場，因為美國經濟強勁且持續發展。

Cramer 說道：「川普在他的處理方式上是有道理的，因為與中國經濟遭受拖累的程度相比，美國經濟成長並沒有減弱。」

針對日前美國和中國兩方的高階貿易談判代表通過電話，並可能在 9 月重啟另一輪貿易談判，Cramer 認為，此事也再度驗證了這樣的說法。

Cramer 表示：「中國人比我們更需要達成貿易協議。」Cramer 指出，美國勞動力市場表現強勁，週四 (5 日) 公佈的申請失業救濟人數僅有小幅上升，8 月份美國「小非農」ADP 新增就業報 19.5 萬人，更遠超市場預期的 14.9 萬人。

ADP 每月新增就業人數 (圖片：ADP)

Cramer 表示：「我感到驚訝的是美國消費者的消費能力。」Cramer 同時也駁斥了美中貿易戰和雙方數十億美元進口關稅，將導致美國製造業放緩的觀念，他認為製造業已經在這個國家經歷了多年的衰退，建議投資者不要過多擔心早前發布的八月份製造業 PMI 數據，該數據顯示美國製造業三年來首次出現跌至 50 景氣分水線之下。

美國對中國的最新一輪關稅已經於 9 月 1 日起生效，在第一階段中，美國對中國價值 3000 億美元的商品徵收 15% 的關稅，其餘關稅也將在 12 日 15 日起生效。中國政府也在先前宣布將對價值 750 億美元的美國商品加徵 5% 至 10% 的報復性關稅。

川普在日前也針對美中貿易戰發表看法，他認為，如果他不對中國做任何事，美股就會比現在高出 1 萬點。但是他認為總得有人對中國做些什麼，不僅關乎經濟，還有其他更多的方面。

川普當時說道：「中國已經失控，我們且看會發生什麼。如果他們想達成協議，我們就達成，如果他們不想，那也很好。」