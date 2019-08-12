外資不手軟 陸債券連8月加碼、股市連2月

中國中央結算公司公布最新 7 月債券託管數據，內容顯示，截至 7 月末，外資在中央結算公司託管債券規模達人民幣 1.7 兆元，比 6 月底增加人民幣 533.82 億元，為連續 8 個月增持中國債券。

而上海清算所方面則是顯示，截至 7 月底，外資在上清所託管債券規模達人民幣 3176.87 億元，比 6 月底增加人民幣 86.44 億元。兩者合計 7 月底，外資累計持有中國債券突破人民幣 2 兆元大關。

值得關注的是，今年 4 月份，中國債券正式開始納入彭博 - 巴克萊指數。此外，摩根大通新興市場政府債券指數 - 全球多元化指數，及富時全球政府債券指數也計劃將納入中國債券。

中國民生銀行指出，人民幣債券即將被逐步納入彭博巴克萊全球綜合指數可望帶動穩定的海外投資流入。未來 20 個月，流入中國債券市場的海外資金規模約為 1200 億美元，其中 480 億美元將在 2019 年年底前流入。

未來五年，投資中國債券市場的海外資金流入規模有機會達到 7500 億～8500 億美元。

近年來，中國主管機關不斷改善債券市場對外開放管道。目前，境外投資人可以通過 QFII/RQFII、直接購買、債券通等多條管道投入中國債市。

至於在股市方面，根據 Choice 數據顯示，7 月北向資金合計淨流入人民幣 120.25 億元，連續第 2 個月淨流入。今年前 7 個月，北向資金合計淨流入逾千億人民幣。從持股比例變化來看，自 7 月 22 日科創板開市後，加碼開始轉向 A 股核心科技股。

資料來源: wind

整體來看，7 月份北向資金淨流入的資金中，滬股通淨流入只有人民幣 14.29 億元，深股通淨流入高達人民幣 105.96 億元。深股通占了將近九成的淨流入量。

市場普遍看好 8 月份北向資金將再度加碼 A 股，主要在於 MSCI 將進行第二階段擴大納入 A 股因子。

中金公司指稱，這次擴大納入有機會為 A 股帶來約人民幣 1600 億元的資金流入。值得注意的是，過去 3 次 MSCI 提高 A 股納入比例的調整生效日，外資均有明顯流入。