Apple Pay 副總裁：加密貨幣有趣且具備潛力 我們正「關注」

Apple Pay 副總裁 Jennifer Bailey 近日向 CNN 透露，該公司正在「關注」加密貨幣。不過，從 Bailey 的說法看來，消費者不應期望很快就能看到蘋果公司在這領域有什麽進展。

蘋果截至目前尚未與任何加密貨幣項目扯上關係，Bailey 的言論標誌著該公司首次公開對加密貨幣領域發展表示看法。Bailey 直言，「我們正在看著加密貨幣的發展，我們認為它是『有趣的』，且具備長遠的潛力。」

據資料顯示，今年 2 月，蘋果公司向美國證券交易委員會（SEC）提交了一份文件，其中包含有關該公司對區塊鏈技術的興趣的罕見細節，該文件表明，蘋果公司過去參與了 Responsible Business Alliance（RBA）的《區塊鏈指南》的起草工作，並一直與 RBA 的區塊鏈團隊合作。

8 月時，蘋果公司與高盛銀行合作推出的信用卡「Apple Card」，據高盛在官網上釋出完整的銀行客戶協議表明，Apple Card 將不能被用於購買「預付現金或現金等價物」，即包括加密貨幣，用戶若是違反條款，其 Apple Card 帳戶將會被終止。

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