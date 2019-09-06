彭博：為了Libra順利推出 Facebook 再多聘兩名遊說人士

據彭博社 9 月 6 日消息，Facebook 於本週提交的遊說文件中披露，該公司新聘請了兩名遊說人士，以幫助說服那些要阻止其推出加密貨幣項目 Libra 的議員。

據 Hollier Associates LLC 公司總裁 William Hollier 透露，他自 8 月底開始就區塊鏈政策等問題為 Facebook 進行遊說工作。此外，Williams Group 代表 Michael Williams 表示，他從 7 月中旬起已開始為 Facebook 向立法者進行遊說。

為推動美國國會接受 Libra，並解決監管方面阻力，在過去的兩個月中，Facebook 在關於加密貨幣及其相關問題方面已獲四家公司加入作遊說工作，當中一家正是 Facebook 早前宣布的華盛頓遊說和監管合規公司 FS Vector。據美國國會披露遊說登記文件，Facebook 聘請 FS Vector 是希望尋求獲得區塊鏈政策相關問題的支持。

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這篇文章 彭博：為了 Libra 能順利推出，Facebook 再多聘兩名遊說人士 最早出現於 區塊客。

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