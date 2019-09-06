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[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

※來源：台灣證期會
1.上市公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分       姓名         目前持股 轉讓股數 方式     受讓人
燿華     經理人           李麗君        703,914  200,000 一般交易
柏文     董事配偶         張舒淇之配偶  879,099   79,099 贈與     余承澤
         及由受託人持有者

2.上櫃公司持股轉讓日報表
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公司名稱 申報人身分                       姓名             目前持股 轉讓股數 方式         受讓人
浩鼎     法人董事代表人利用他人名義持有者 Alpha Corporate 3,786,449  110,000 鉅額逐筆交易

3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃)
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公司名稱 申報人身分             姓名       受讓人               目前持股  轉讓持股
八貫     董事利用他人名義持有者 Surpassing BEMIS ASSOCIATES UK18,786,538 3,861,147
八貫     董事利用他人名義持有者 定丞投資   BEMIS ASSOCIATES UK 7,900,063 7,900,063
南山人壽 經理人                 蔡政男     江俊宏                198,585    10,000
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