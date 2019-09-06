[表一13]台灣發行公司持股轉讓日報表

1.上市公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 燿華 經理人 李麗君 703,914 200,000 一般交易 柏文 董事配偶 張舒淇之配偶 879,099 79,099 贈與 余承澤 及由受託人持有者 2.上櫃公司持股轉讓日報表 ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 目前持股 轉讓股數 方式 受讓人 浩鼎 法人董事代表人利用他人名義持有者 Alpha Corporate 3,786,449 110,000 鉅額逐筆交易 3.公開發行公司持股轉讓日報表(未上市、上櫃) ----------------------------------------------------------------------------------------- 公司名稱 申報人身分 姓名 受讓人 目前持股 轉讓持股 八貫 董事利用他人名義持有者 Surpassing BEMIS ASSOCIATES UK18,786,538 3,861,147 八貫 董事利用他人名義持有者 定丞投資 BEMIS ASSOCIATES UK 7,900,063 7,900,063 南山人壽 經理人 蔡政男 江俊宏 198,585 10,000