國票金若想娶親牽動增資 顧立雄：旺旺大股東適格性將受考驗 

國票金 (2889-TW) 昨 (4) 日傳出想迎娶安泰銀(2849-TW)，雖然兩家公司都回應不予置評，但對此併購傳聞，金管會主委顧立雄今日首度表示，一旦國票金為了併購要增資，將牽動最大股東旺旺集團持股「真正實質」超過 10%，屆時金管會就要對旺旺集團進行大股東適格性審查，而「產金分離」將是重要審查的標準之一。

昨天市場傳出，隆力希望盡快出售手中安泰銀持股，潛在買家傳是國票金，並傳隆力開價落在每股 18-19 元，以安泰銀目前股本計算，總金額要價達 350 億元。

由於國票金投資樂天國際商業銀行 49 億元，並已斥資 56.7 億元買下台北大直新辦公大樓九個樓層，要做未來金控總部，最快明年搬遷入內，倘若再併購安泰銀，勢必得啟動大股東增資。

據國票金今年年報統計，旺旺集團握有國票金持股比為 10.26%，過去旺旺集團持股不到 10%，但因國票金曾註銷庫藏股而減資，股本減少之下，旺旺集團持股比才升破 10%。

對於國票金傳出想再併購安泰銀，顧立雄今天表示，目前金管會還沒收到任何申請案，但可以想像的是，此案要突破的關卡太多，「這絕不像是去菜市場買顆蘿蔔、青菜這麼簡單」。

顧立雄解釋，首先，國票金已經申請了純網銀，因此涉及另一股東樂天是否同意可以去併購另外一家。再者，就他所理解，國票金目前可能沒有那麼多現金可以併購安泰銀，若要現金增資，國票金股權分散，且大股東旺旺集團目前持股比 10.26%，因為是註銷庫藏股而減資所拉高，所以並未依法經過大股東適格性審查，一旦未來大股東增資，旺旺「真正實質」超過 10%，就要好好審查大股東適格性。

針對「產金分離」，是否會讓旺旺無法通過大股東適格性審查？顧立雄表示，大股東適格性審查和產金分離這塊，有某種程度連結，但也不全然是同一件事情，產金分離之目的首重避免利害關係人交易這塊，現在金管會一方面做股東透明化持股申報，一方面建立利害關係人檢核，都是避免利害關係人交易，因此所有大股東背後不可避免有他自己本身事業，產金分離也許不構成真正進入大股東門檻的限制，但也是金管會重要審核標準之一。