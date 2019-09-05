股匯雙漲市況熱 台幣升值逾1.2角至31.241元 創3周新高

貿易戰停戰再現曙光，美中雙方預計在 10 月初於華盛頓舉行第十三輪會談，激勵亞股今 (5) 日全面上揚，台股指數盤中也急拉百點，預估成交值飆破 1700 億元，同時，台北匯市也反映資金湧入的熱度，開盤不到一小時最高衝上 31.241 元，升值多達 1.24 角，創 3 周以來新高價。

台幣今日以 31.34 元、升值 2.5 開出後，呈現快速升值走勢，開盤一小時最高衝至 31.241 元，升值多達 1.24 角，至上午 10 點半在 31.285 元附近波動。

匯銀人士指出，近期除了持續有台商回流的拋匯需求外，今日主要是看到在股市的熱絡下，部分外資積極匯入。

觀察主要亞幣，韓元盤中升逾 0.5%，台幣升 0.25% 上下，人民幣升近 0.1%，泰銖貶 0.1%，日圓貶近 0.3%。

分析師說明，台商回流的力道使台幣持續有撐，且一般預期美國聯準會 (FED) 將繼續降息腳步，有助非美貨幣持穩；同時，9 月下旬台灣央行也將召開利率決策會議，市場多認為台灣央行將維持基準利率不變，也對台幣提供一定的支撐力。

中國商務部最新公布副總理劉鶴應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話，雙方同意 10 月初在華盛頓舉行第十三輪中美經貿高級別磋商，再次激勵市場信心，亞股全面大漲。

統一投顧表示，儘管川普再度放話要求中國盡快達成協議，但還是談判手段，預測 9 月美中貿易協商仍將如期舉行；另一方面，美國聖路易士聯邦儲備銀行總裁布拉德於 9 月 3 日強調，聯準會需要更積極應對風險，支持 9 月再度降息，且應該一次降 2 碼，才符合政策效益與市場期待。

市場正屏息等待聯準會主席鮑爾 9 月 7 日針對全球經濟與貨幣政策發表演說，一般預料，將持續釋出鴿派言論。

據最新顯示，9 月美國降息機率達 100%，市場並預期 12 月也可能降息，美國貨幣政策逐漸寬鬆，加上今年已有多國央行紛紛降息，有利全球股市資金行情表現。