大摩：預期台灣壽險業將增加遠匯避險 有助穩台幣

不確定增加與經濟出現衰退，使人民幣與新興亞洲貨幣皆受影響，其中台幣在近期波動中表現相對強於其他亞洲出口競爭者，據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師指出，台灣壽險公司的避險比重近幾月逐漸升高，預計壽險業將增加遠匯避險，此舉有助於抵銷台幣即期貶值壓力，使台幣維持強勢地位。

摩根士丹利分析師 Belle Chang 在 4 日的報告表示，因為台幣匯價表現相對強於其他亞洲出口競爭者，雖然台灣壽險公司的避險比重在 5 月份時明顯下降至 59%，然之後兩個月呈現回升，7 月時比重在 70%，預估 8 月份也維持偏高水準。

其中亞洲貨幣方面，韓元、離岸人民幣和新加坡元可能持續面臨較大的貶值壓力，因此預期壽險公司將進一步降低一籃子避險，增加賣出美元 / 台幣遠匯，此舉也將有利於抵銷一些台幣即期貶值壓力，讓台幣維持在亞幣裡較強勢的地位。

此外，壽險業增加遠匯避險可以部分減緩台幣即期跟著人民幣貶值的壓力，分析師也表示，預估美元換台幣若在一個月內較目前走低約 2% 至 30.5 附近時，壽險公司的外匯價格變動準備金將會見底，因而必須在財報上實現匯損，在這情況下，壽險公司勢必需要提高避險比重。

值得注意的是，壽險公司在海外投資比重由 6 月的 65.1% 降至 7 月份的 64.6%，其下降的原因不是因為減少海外投資，而是因為改增投台幣計價國際債券 ETF，此及意味著台灣金融帳流出仍大、壽險業資產配置嚴重扭曲，如此海外投資金額快速增加，對於壽險業者甚至是保戶，所承擔的匯率風險與避險成本將非常巨大。

對此台灣壽險業也發現問題並開始做出調整，新光人壽 (2888-TW) 與富邦人壽 (2881-TW) 於上半年都減少海外投資比重，並增加台股的投資佔比以減少近期匯率波動所造成的匯率損失。

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