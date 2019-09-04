免稅資格不明確 特斯拉爆退稅爭議

電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 上週五 (30 日) 獲得中國工信部新能源車 10% 的免稅優惠，不過，免稅資格的標準過於模糊，引發中國消費者在豁免申請上的混亂，紛紛寄信至特斯拉辦事處要求退回購置稅。

中國工業部上周五 (30 日) 發布《免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》(第二十六批)，名單中含蓋豐田、戴姆勒、以及特斯拉等多家當地合作夥伴，特斯拉旗下 Model 3、Model S 及 Model X 等 16 款車型皆獲得免稅優惠，意味著消費者能夠全額免繳購置稅，最高可省下人民幣 9.9 萬元。

此消息發布後，引發特斯拉車主免稅資格爭議。陸媒指出，一些先前購買的中國買家不確定是否能追溯退款或是減稅是否適用於新買家，要求特斯拉退回先前繳交的購置稅，

(圖：AFP)

部分特斯拉車主聯名表示，「2019 年 8 月 30 日即之前已購置並繳納購置稅且進入免稅特斯拉車型目錄的車主，不確定是否能辦理退稅，因此向工信部與稅務總局請示」。

特斯拉昨 (3 日) 表示，能否進入官方目錄並非特斯拉所能決定，因此不存在故意隱瞞行為，並表示特斯拉無權提供免稅申請的相關訊息。

JL Warren Capital 執行長 Junheng Li 認為，中國工信部的公告未明確指出誰擁有免稅申請資格，消費者希望從政府方面得到答案，而不是特斯拉中國。