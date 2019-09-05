美銀：趁還有時間好好享受2019 接下來就再漲有限了

根據一份研究報告，在 2010 年代，主導金融市場的議題是低稅賦、不平等和獎金。但在接下來的 10 年中，劇本將轉向高稅賦、再分配和普遍的基本收入。

這些只是美國銀行頂級策略師 Michael Hartnett 領導分析師的報告中的一些變化主題。他們表示，隨著長期牛市蹣跚步入 2020 年之際，投資人最好想辦法去應對。

以下是其他重要的主題：

（圖: 美銀）

Hartnett 在報告中指出，「我們看好 2019 年的風險資產，因為看空的投資人情緒以及央行和債市的非理性表現，導致信貸和股票價格出現『漲過頭』。」

「我們看空 2020 年的風險資產，因為經濟衰退 / 政策無能 / 債券泡沫風險會導致信貸和股票升幅受限。」

他解釋說，未來 10 年最反向的交易是「看多通膨」，正如下表所示，這將是個逆轉：

（圖: 美銀）

Hartnett 指出，「2020 年代可能會出現更強有力創造通膨的作法，」「即使是最輕微的成功跡象也會導致戲劇性的輪轉：從 2010 年代通貨緊縮的贏家變成通貨膨脹的輸家。」

總體而言，Hartnett 表示，即將到來的對抗不平等將是股市利空，可能導致金價漲過頭。

但是，從短期來看，多頭有理由對此抱持希望。

追蹤踪資產流量、情緒和物價等 18 個衡量指標的美銀牛熊指標，正在閃現自 1 月以來首見的逆勢買入訊號。Harnett 表示，讀數的下降主要是由於資金流出股市和新興市場債券。

（圖: 美銀）

該指標在預測下一步有著良好的記錄。自 2000 年以來，全球股市在觸發買入訊號後的 3 個月內上漲 6.3%，而 10 年期國債殖利率上升 50 個基點。

目前的訊號意味著標準普爾 500 指數可能會重新測試 3000 點以上的水平。標普 500 指數在週三 (4 日) 上漲 31 點至 2937 點。